Skoda Slavia ujawniona. Grupa 31 studentów Akademii Skody po kilku miesiącach pracy pochwaliła się siódmym samochodem koncepcyjnym w ramach projektu Student Concept Car. Bazą do stworzenia nowego auta był model Scala. Tak spektakularna przeróbka seryjnego pojazdu wymagała szeregu modyfikacji. W ruch poszły piły i spawarki. Dach został usunięty, a tylne drzwi przyspawano. Wzmocniono także podwozie. Dzięki temu kompaktowy model z pięcioma miejscami zmienił się w dwumiejscowy pojazd o sportowym charakterze.

Karoserię pokrywa biały lakier złożony z trzech warstw, które tworzą opalizujący efekt. Diody LED pod progami bocznymi i za felgami podświetlają auto w kolorach niebieskim, czerwonym oraz białym. Podświetlany napis Skoda pełni funkcję kierunkowskazu, światła hamowania, a także światła cofania. Plakietka umieszczona na przednich drzwiach przypomina o obchodzonych w tym roku 125 urodzinach czeskiej marki.

Na pokładzie smaczkiem jest czarny skórzany element dekoracyjny z wyhaftowanymi lwami, za którymi ukryto dwa głośniki basowe. Moc wyjściowa subwoofera to 2250 watów, a pozostałe głośniki uzupełniają ją o dodatkowe 320 watów. Kolejny pomysł studentów można odkryć zaglądając do bagażnika. Slavia skrywa tam dwie hulajnogi elektryczne.

Pod maską pracuje benzynowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM z bazowego modelu Scala oraz siedmiobiegowa skrzynia dwusprzęgłowa. Z seryjnego auta pochodzi także: przednia i tylna oś, układ kierowniczy, elektronika, a także systemy wspomagające, tak samo jak deska rozdzielcza, wirtualny kokpit i system infotainment.

Skąd pomysł na takie auto? Czesi przyznają się do podróży w czasie. Przy budowie prototypowego modelu Slavia inspiracją był m.in. Skoda 1100 OHC - dwumiejscowy prototyp samochodu sportowego z otwartym dachem, zaprojektowany w 1957 roku z myślą o rajdach długodystansowych. Dzięki aerodynamicznemu nadwoziu z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i niskiej wadze wynoszącej zaledwie 550 kg, napędzane czterocylindrowym silnikiem auto osiągało 200 km/h. Stworzenie tego prototypu stanowiło przełomowy moment w historii samochodów sportowych czeskiej marki. Jeden z dwóch istniejących oryginałów można obecnie podziwiać w muzeum Skody w Mlada Boleslav.

Od szkoły zawodowej do Akademii Skody

Szkołę zawodową Skody w Mlada Boleslav założono w 1927 roku. Dziś może poszczycić się liczbą 23 tys. absolwentów. Każdemu z nich złożono ofertę pracy w fabryce czeskiej marki. Aktualnie do szkoły uczęszcza ponad 900 uczniów, którzy biorą udział w 13 różnych kursach technicznych. W 2013 roku placówka stała się częścią Akademii Skody. A projekt Student Concept Car wystartował w 2014 roku. Dzięki temu studenci mogą sprawdzić swoich umiejętności podczas budowy spektakularnych i niekonwencjonalnych pojazdów koncepcyjnych.

Pierwszym dziełem uczniów był dwumiejscowy model CITIJET, który był mutacją Skody Citigo. W 2015 roku pojawił się pick-up FUNSTAR – bazą była Fabia. Rok później świat poznał ATERO coupe na bazie modelu Rapid Spaceback. W 2017 roku studenci wrócili do Citigo, przekształcając go w samochód elektryczny ELEMENT. Kolejny studencki projekt to kabriolet SUNROQ oparty na SUV-ie Karoq. 12 miesięcy później światło dzienne ujrzał MOUNTIAQ, czyli dwudrzwiowy, niemal 5-metrowy pickup oparty na modelu Kodiaq.