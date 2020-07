Skoda Enyaq iV odkryje karty 1 września w Pradze. W swojej stolicy Czesi pochwalą się pierwszym dziełem skonstruowanym na modułowej platformie opracowanej przez Grupę VW dla samochodów elektrycznych MEB (korzysta z niej już Volkswagen ID.3; niebawem także SUV ID.4 i Audi Q4 e-tron). Czego można się po nim spodziewać?

Enyaq iV to SUV na prąd w formacie modelu Kodiaq. Zresztą sam producent obiecuje wnętrze podobnie przestronne. Mogą o tym świadczyć zbliżone wymiary – samochód ma długość 4648 mm, szerokość 1877 mm oraz wysokość 1618 mm. Rozstaw osi wynosi 2765 mm, a pojemność bagażnika to 585 l.

Wiadomo, że Enyaq iV wjedzie na rynek w dwóch odmianach karoserii – jako typowy SUV (foto modelu zamaskowanego i pierwsze foto sylwetki) oraz coupe (prototyp VISION iV). Pierwsza wersja nadwoziowa dzięki tradycyjnemu ukształtowaniu pomieści nawet 7 osób.

Enyaq iV dostępny będzie z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Kierowcy będą mogli wybrać także spośród trzech rozmiarów akumulatorów oraz pięciu poziomów mocy.

Model podstawowy to Enyaq iV 50 o pojemności brutto akumulatora litowo-jonowego 55 kWh (netto: 52 kWh). Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 109 kW (ok. 150 KM) i zasięg do 340 km. Wzrasta on do 390 km w przypadku wersji Enyaq iV 60 o mocy 132 kW (180 KM) z akumulatorem 62 kWh (netto: 58 kWh).

Enyaq iV 80 o mocy 150 kW (ponad 200 KM) z napędem na tylne koła błyszczy największym zasięgiem – producent deklaruje do 500 km (w cyklu WLTP). Zastosowany w tym modelu akumulator o pojemności brutto 82 kWh (netto: 77 kWh) znajdzie się także w dwóch wersjach wyposażonych z przodu w drugi silnik elektryczny, czyli posiadających napęd na cztery koła: 80X oraz usportowionej vRS, o mocy odpowiednio 195 kW (265 KM) i 225 kW (ponad 300 KM).

Topowy, przeszło 300-konny Enyaq iV vRS powinien wgniatać w fotel i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 6,2 s (prędkość maksymalna - 180 km/h). Zasięg obu wariantów 4x4 wynosi 460 km. Skoda twierdzi, że Enyaq iV o największej mocy to elektryczny siłacz, który potrafi holować przyczepę o masie nawet do 1200 kg

Skoda Enyaq iV może być ładowana na trzy sposoby. Oprócz konwencjonalnego domowego gniazda elektrycznego 230 V, do nocnego ładowania można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW. Uzupełnienie energii trwa 6 do 8 godzin zależnie od wielkości akumulatora.

Trzecia opcja to stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, inżynierowie twierdzą, że dzięki temu pierwszy elektryczny SUV Skody od 10 proc. do 80 proc. zostanie naładowany w 40 minut.

Skoda ENYAQ iV. Cena?

Skoda Enyaq iV będzie powstawać w głównej fabryce w Mlada Boleslav na jednej linii z modelami opartymi na platformie MQB. Produkcja seryjna rozpocznie się pod koniec 2020 r. W Polsce elektryczny SUV zadebiutuje na początku 2021 r. Za ile? Idąc tropem polityki koncernu Volkswagen, trzeba spodziewać się, że podstawowy ENYAQ iV 50 (150 KM) będzie kosztował tyle, co Kodiaq z silnikiem Diesla (o podobnej mocy i wyposażeniu), czyli od ok. 150-160 tys. zł.