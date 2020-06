Narodowy Bank Polski wybrał dostawcę nowych samochodów w ramach przetargu na wynajem długoterminowy. Do realizacji kontraktu zgłosiły się dwie firmy: Express Car Rental z Krakowa, której oferta została wyceniona na 5,42 mln zł oraz Arval Service Lease Polska z Warszawy z propozycją za niemal 5,9 mln zł.

NBP wybrał tańszą propozycję krakowskiej spółki należącej do Holdingu 1, który w swoim portfolio ma też Grupę PGD, czyli nr 1 na liście Top 50 największych grup dilerskich i dilerów samochodów w Polsce.

W efekcie Express na potrzeby urzędników NBP dostarczy 38 samochodów, które będą użytkowane przez 4 lata. A lista obejmuje:

10 kompaktowych kombi (silniki benzynowe od 1,3 l do 1,6 l i mocy od 130 KM do 160 KM, limit przebiegu przez 4 lata – 90 tys. km),

16 sedanów klasy średniej (silniki benzynowe od 1,8 l do 2,0 l i mocy od 180 KM do 200 KM, limit przebiegu przez 4 lata – 120 tys. km)

10 minibusów 8 osobowych (silniki Diesla od 1,9 l do 2,2 l i mocy minimum 150 KM, limit przebiegu przez 4 lata – 80 tys. km)

minibus 7-osobowy (silniki Diesla od 1,8 l do 2,2 l i mocy minimum 190 KM, limit przebiegu przez 4 lata – 80 tys. km).

Największy SUV w NBP

Największe wrażenie robi jednak ostatnia pozycja wśród życzeń bankierów - to 7-osobowy SUV. Spis obowiązkowego wyposażenia obejmuje niemal 60 punktów, a wśród nich takie udogodnienia jak: podgrzewane siedzenia tylnego rzędu, czterostrefowa klimatyzacja, radio fabryczne z systemem nagłośnienia surround, tuner TV czy adaptacyjne światła LED lub laserowe. Luksus opakowany w obowiązkowo perłowo czarną karoserię musi poruszać silnik Diesla o pojemności od 2,5 l do 3,0 l i mocy minimum 330 KM połączony z napędem 4x4. Rozstaw osi to przynajmniej 3,1 m.

Takie warunki zawężają wybór aut do największych modeli SUV dostępnych w Polsce: BMW X7 M50d xDrive (silnik Diesla 3.0/400 KM, cena od ok. 500 tys. zł) oraz Mercedesa GLS 400d 4Matic nazywany klasą S wśród SUV-ów (silnik wysokoprężny 2.9/330 KM, cena od 426 tys. zł). Audi i Land Rover odpadają, a to ze względu na zbyt dużą pojemność silnika, a to przez krótszy rozstaw osi, czy brak konfiguracji 7-osobowej.

Uwaga bankier za kierownicą

Ciekawie wyglądają także wymagania NBP dotyczące warunków polisy komunikacyjnej. Bank chce, by - tu cytat: ubezpieczenie obejmowało wszystkie zdarzenia losowe (łącznie z działaniem osób trzecich związanych ze strajkami i zamieszkami społecznymi) i nie zawierało ograniczeń w wypłatach odszkodowań przy likwidacji szkód związanych z przekroczeniem przez kierowcę przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności za:

przekroczenie prędkości o 30 km/h lub więcej,

nie ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,

zignorowanie znaku STOP lub czerwonego światła,

przekroczenie podwójnej linii ciągłej.

NBP w ogniu krytyki

– Nie wiem czy w dobie potężnego kryzysu NBP powinno szukać luksusowego SUV-a – powiedział dziennik.pl Krzysztof Brejza, senator KO. – Ludzie tracą miejsca pracy, rośnie bezrobocie. Ta władza nie ma żadnej odpowiedzialności społecznej, interesuje ich tylko to, jak luksusowo podróżować – dodał.

Przetarg NBP już na samym początku spotkał się z krytyką ze strony opozycji. Poseł KO Michał Szczerba stwierdził, że pieniądze lepiej byłoby wydać na sprzęt medyczny czy maseczki.

NBP przesłał do naszej redakcji oświadczenie, w którym wyjaśnia skąd potrzeba nowych samochodów:

Narodowy Bank Polski prowadzi postępowanie przetargowe na wynajem długoterminowy 38 szt. samochodów zgodnie z Planem zamówień i zakupów NBP na 2020 r., w celu zapewnienia ciągłości obsługi transportowej w 16 Oddziałach Okręgowych oraz Centrali NBP. Postępowanie dotyczy wynajmu długoterminowego samochodów na okres 48 miesięcy, który rozpocznie się w drugiej połowie maja 2021 r.

Aktualnie realizowana umowa na wynajem długoterminowy tożsamej floty 38 samochodów eksploatowanych w 16 Oddziałach Okręgowych oraz Centrali NBP obowiązuje do 25 maja 2021 r. Po upływie ww. terminu samochody muszą zostać zwrócone wykonawcy, co powodowało konieczność przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 5 426 838,72 zł, która zostanie odpowiednio zabezpieczana w Planach finansowych NBP w latach 2021-2025.

W latach 2014-2015 roku zostały dokonane zmiany w obsłudze transportowej w Centrali NBP w wyniku których zmniejszono ilość samochodów z 56 szt. do 28 szt. oraz stan zatrudnienia w obszarze realizacji obsługi transportowej. Zmieniono politykę w zakresie realizacji obsługi transportowej. Część przejazdów służbowych pracowników Centrali NBP realizowana jest przez podmioty zewnętrzne w ramach umów zawieranych na podstawie przeprowadzanych postępowań przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych. Przeprowadzone w 2020 r. postępowanie przetargowe na świadczenie usług taxi na potrzeby Centrali NBP było spowodowane koniecznością zapewnienia ciągłości obsługi transportowej Centrali NBP. Aktualnie obowiązująca umowa na świadczenie usług taxi na potrzeby Centrali NBP wygaśnie na początku lipca 2020 r. Umowa zawarta w maju br. z korporacją Ele Taxi na kwotę maksymalnego zobowiązani 420 000,00 zł będzie obowiązywała przez okres 24 miesięcy tj. od lipca 2020 do lipca 2022 r. z możliwością przedłużenia okresu realizacji o 12 miesięcy.