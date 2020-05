Mitsubishi staje się flagowym samochodem Straży Ochrony Kolei. Przetarg zorganizowany przez Polskie Koleje Państwowe wygrała japońska marka, która dostarczy 130 pickupów Mitsubishi L200. Auta Mitsubishi służą we flocie kolejarzy od 2011 roku – wraz z najnowszą pulą PKP korzysta aż 229 egzemplarzy Mitsubishi L200, ASX i Outlander.

Reklama

– Mitsubishi L200 cenione wśród odbiorców instytucjonalnych za wytrzymałość, niezawodność i wyjątkowo zaawansowany napęd 4x4, umożliwiający jazdę w trudnym terenie, jest jednym z ulubionych samochodów służb energetycznych, leśnych, telekomunikacyjnych i budowlanych a także straży granicznej i policji. Warto podkreślić, że w ciągu 9 lat PKP PLK i SOK nie zgłosiły ani jednej reklamacji na samochody Mitsubishi i ich zabudowy – powiedziała dziennik.pl Kinga Lisowska z polskiego oddziału Mitsubishi.

Nowa dostawa 130 Mitsubishi L200 dla SOK to wersje Invite oraz Intense. Auta seryjnie są wyposażone w najnowszej generacji systemem napędu 4WD z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. Sercem L200 jest turbodiesel 2.2, który współpracuje z 6-stopniową skrzynią automatyczną lub 6-biegową ręczną przekładnią.

Mitsubishi L200 Invite, które trafiły do PKP zostały wyposażone w zabudowy, które kryją stalowe regały. Dodatki obejmują także lampy LED do oświetlenia miejsca pracy czy pomarańczowe koguty magnetyczne. Mitsubishi L200 dla SOK w wersji Intense przygotowano do interwencji funkcjonariuszy – samochody pozwalają na przewóz psów i dodatkowo wyposażono je w radiostacje i anteny.

Mitsubishi pod skórą L200 montuje napęd 4x4 z nową funkcją Off-road, która pozwoli na wybór jednego z czterech trybów pracy układu: Gravel (szuter), Mud/Snow (błoto/śnieg), Sand (piasek) i Rock (kamienie). Co istotne, z napędu na wszystkie koła można korzystać przy każdej prędkości, niezależnie od rodzaju nawierzchni - ta funkcja przyda się w pościgach za przestępcami.

Wydania 130 egzemplarzy Mitsubishi L200 dla Polskich Kolei Państwowych rozpoczęły się w maju a zakończą w czerwcu 2020 roku.