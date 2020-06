Bugatti Chiron, Land Rover Defender, Porsche 911 GT3 RS to za mało... Lego wspólnie z Lamborghini stworzyło model hybrydowego supersamochodu Sian FKP 37. Przypominamy, że pierwowzór włoskiej stajni z Bolonii debiutował na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie we wrześniu 2019 roku. Dziś nowość serii Lego Technic jest w skali 1:8 i żeby ją zbudować trzeba złożyć – uwaga! – 3696 klocków. Już rozpakowanie stylowego pudła daje przedsmak przedniej zabawy. Montownie potrwa ok. 14 godzin, ale efekt będzie piorunujący – limonkowe Lambo o długości 60 cm (szer. 25 cm, wys. 13 cm).

Sercem modelu jest perfekcyjnie odwzorowany silnik V12. Do tego układ napędu 4x4, aktywny tylny spoiler unoszący się podczas jazdy, przednie i tylne zawieszenie oraz układ kierowniczy ozdobiony emblematem Automobili Lamborghini. Oczywiście drzwi otwierają się do góry. Nawet złote felgi są idealną miniaturową kopią. Jednak największe wrażenie robi w pełni funkcjonalna 8-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów sterowana manetkami przy kierownicy. Od podwozia można podziwiać cały mechanizm kół zębatych – widać, jak szarpnięcie łopatek redukuje przełożenie. W bagażniku pod przednią maską kryje się ekskluzywna torba podróżna i tabliczka z unikalnym numerem seryjnym, który odblokowuje dostęp do specjalnych treści w sieci, m.in. wywiadów wideo z ekspertami Lamborghini i Lego.

"Zabawkowy" Sian kosztuje furę siana. W Polsce zestaw Lego Technic Lamborghini Sian FKP 37 to niecałe 1700 zł. Od 1 czerwca ma być dostępny w certyfikowanych butikach Lego oraz sklepie internetowym na Lego.com. W ogólnej sprzedaży pojawi się od 1 sierpnia.

Prawdziwy Sian FKP 37 powstał na cześć Ferdynanda Karla Piecha – od pierwszych liter imion i nazwiska powstał skrót FKP. Piech był jedną z najważniejszych postaci w historii niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Urodzony w 1937 roku w Wiedniu Piech, wnuk Ferdinanda Porsche, był uznawany za najważniejszą osobowość Volkswagena. Przez niemal 25 lat "twardą ręką" rządził VW, przekształcając go z regionalnego producenta w globalny koncern motoryzacyjny, jeden z największych na świecie. Od 1993 do 2002 roku był prezesem zarządu Volkswagen AG, a w latach od 2002 do 2015 stał na czele rady nadzorczej tej spółki. To za jego sprawą inżynierowie Volkswagena stworzyli luksusowego Phaetona, czy samochód spalający ok. 1 litra paliwa na 100 km - mowa o modelu XL1. Przed 1993 rokiem pracował w m.in. w Audi, wydatnie przyczyniając się do szybkiego rozwoju tej marki. Pod kierownictwem Piecha Volkswagen przejął luksusowe marki: Lamborghini, Bentley i Bugatti, a także popularne - czeską Skodę i hiszpańskiego Seata. Piech zmarł w 2019 r.

Nazwa Sian zaczerpnięta z dialektu bolońskiego oznacza błyskawicę i nawiązuje do hybrydowego spalinowo-elektrycznego napędu o mocy blisko 820 KM. Co ciekawe, zamiast akumulatora inżynierowie zastosowali lżejsze i bardziej efektywne kondensatory. Sian FKP 37 od zera do 100 km/h przyspiesza w 2,8 s. Rozpędzanie kończy się 350 km/h. Wyprodukowanych jest tylko 63 pełnowymiarowych modeli Lamborghini Sian FKP 37. Niedawno jeden z nich trafił na sprzedaż – cena niemal 3,8 mln euro, czyli prawie 17 mln zł. Lego swój model oferuje 10 tys. razy taniej...