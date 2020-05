Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 125 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes… rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był L & K Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h. Wzięcie sprawiło, że w następnych latach zaprezentowano kolejne modele oznaczone literami B i C.

Laurin & Klement S

Produkcja modelu Laurin & Klement w serii S trwała 14 lat. W tym czasie powstało aż 2 tys. egzemplarzy tego pojazdu. Częściowo dzięki serii S Laurin & Klement szybko stał się największym zakładem motoryzacyjnym w Cesarstwie Austro-Węgierskim. W 1913 roku L&K Sg pojawił się w dziesięciu podstawowych wersjach designu nadwozia, w tym w wersji "Doktor" lub "Dama" w stylu coupe lub w wersji użytkowej "Progress".

L&K/Skoda 110

W 1925 roku firma Laurin & Klement połączyła siły z jednym z największych koncernów maszynowych i zbrojeniowych w Europie Środkowej, pilzneńskim gigantem Skoda. Model przejściowy L&K/Skoda 110 był dostępny wraz z całą serią modyfikacji, w tym w wersji z nadwoziem Soft Top i Hard Top. Zasada dwóch samochodów w jednym mogła zostać wprowadzona dzięki modułowej konstrukcji z wyjmowaną tylną częścią – w efekcie auto osobowe można było przekształcić w dwuosobowy samochód dostawczy z płaską podłogą. Tak pomyślane auto sprawdzało się w pracy, jak i podczas rodzinnych wycieczek.

Skoda Superb

Nazwa Superb pochodzi od łacińskiego słowa "superbus", które oznacza „wspaniały” i symbolizuje najwyższą klasę. Wyprodukowany w 1934 r. pierwszy Superb S 640 skrywał sześciocylindrowy silnik o pojemności 2,5 litra i mocy 55 KM. Ponadto wyposażenie obejmowało odbiornik radiowy i panele z drewna różanego oddzielające przestrzeń kierowcy od strefy zarezerwowanej dla pasażerów tego prestiżowego modelu: polityków, dyplomatów i biznesmenów. Jednym z nabywców była m.in.: słynna firma obuwnicza Bata z siedzibą w Zlinie, która produkowała również opony o tej samej nazwie, stosowane w autach Skody.

Skoda Popular Monte Carlo

W styczniu 1936 r. Skoda Popular zajęła drugie miejsce w swojej kategorii w rajdzie Monte Carlo. Po tym sukcesie marka zaoferowała limitowaną edycję modeli inspirowanych samochodem rajdowym o nadwoziu typu roadster oraz coupe, dając tym samym początek usportowionej serii Monte Carlo. Oprócz postępowych rozwiązań technicznych Skoda Popular Monte Carlo zdobyła serca kierowców elegancką aerodynamiczną linią nadwozia.

Hybrydy plug-in i elektryczny Enyaq iV

A to tylko część ikon… Dziś, na początku trzeciej dekady XXI wieku, czeska marka jest obecna na ponad 100 rynkach i wjeżdża w nową erę napędów korzystających z elektryczności. Jako hybryda typu plug-in dostępna jest Skoda Superb iV, a niebawem dołączy nowa Octavia iV także jako RS iV.

Jednak prawdziwym hitem na 125-lecie będzie pierwszy całkowicie elektryczny SUV – Skoda Enyaq iV. Producent zaoferuje pięć wariantów mocy oraz trzy wielkości akumulatora.

Model podstawowy to Enyaq iV 50 o pojemności akumulatora litowo-jonowego 55 kWh. Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc ok. 150 KM i zasięg do 340 km. Wzrasta on do 390 km w przypadku wersji Enyaq iV 60 o mocy 132 kW (180 KM) z akumulatorem 62 kWh. Enyaq iV 80, czyli ponad 200 KM z napędem na tylne koła błyszczy największym zasięgiem – producent deklaruje do 500 km. Zastosowany w tym modelu akumulator 82 kWh znajdzie się także w dwóch wersjach 4x4: 80X oraz usportowionej vRS, o mocy odpowiednio 265 KM i ponad 300 KM.

Topowy, przeszło 300-konny Enyaq iV vRS powinien wgniatać w fotel i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 6,2 s (prędkość maksymalna - 180 km/h). Zasięg obu wariantów 4x4 wynosi 460 km.

– W 2020 roku kamieniem milowym w naszej historii będzie premiera w pełni elektrycznego, imponującego SUV-a ENYAQ iV, który otworzy ofensywę obejmującą premiery 30 nowych modeli do końca 2022 r., z których ponad 10 będzie częściowo lub całkowicie zelektryfikowana – powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda.

I pomyśleć, że wszystko zaczęło się 125 lat temu od rowerów…