Fotoradary zakupione w ramach nowych przetargów już niebawem zasilą sieć Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. GITD chce pozyskać w sumie 358 urządzeń rejestrujących. Niedawno informowaliśmy, że Inspektorat planuje zakup 247 fotoradarów za przeszło 54,3 mln zł. Instalacja świeżego sprzętu rozpocznie się od III kwartału 2021 roku, a ostatni fotoradar z tej puli trafi na maszt w 2023 roku (trzeci kwartał).



Znacznie szybciej, bo jeszcze w czwartym kwartale 2020 roku ruszy montaż 26 fotoradarów z postępowania ogłoszonego na początku roku (mają kosztować 5,72 mln zł). I do wyłonienia dostawcy tej puli nowych urządzeń jest coraz bliżej. Na lotnisku w Toruniu specjaliści z CANARD sprawdzili możliwości techniczne oferowanego im sprzętu.

Reklama

Mandaty szybciej niż obecnie. Po zmianie prawa

– Testy i symulacje sytuacji drogowych to kluczowy etap w procesie wyłonienia dostawcy nowych fotoradarów, wszak od tego zależeć będzie jakość i liczba rejestrowanych wykroczeń – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. – W mojej ocenie – równie istotne co rozbudowa istniejącego systemu – jest także zwiększenie jego skuteczności (egzekwowalności), poprzez zmianę prawa tak, by mandaty za wykroczenie drogowe nakładane były na drodze administracyjnej, czyli znacznie szybciej niż obecnie – podkreślił szef ITS.

Tysiąc zdjęć z fotoradarów. W dzień i w nocy

Testy były prowadzone nie tylko w dzień, ale również po zmroku. Wykonano ponad 1000 zdjęć. Scenariusz prób zakładał szereg symulacji różnych sytuacji drogowych, w tym wykonywano pomiary kiedy samochody znajdowały się równocześnie na czterech pasach ruchu. Chodziło o to, by fotoradar identyfikował konkretny pojazd, którego kierowca popełnił wykroczenie spośród pozostałych na co najmniej trzech sąsiednich pasach ruchu (odczytując jego tablicę rejestracyjną). A to nie wszystko...

GITD chce również, by nowe fotoradary wykonywały zdjęcia wysokiej jakości w trudnych warunkach pogodowych, wysokiej i niskiej temperaturze powietrza. Co istotne, mają rejestrować prędkość do co najmniej 220 km/h (w obu kierunkach ruchu).

Na wyniki prób trzeba jeszcze poczekać. Zarejestrowany materiał zdjęciowy zostanie poddany analizie i ocenie spełnienia wymagań jakościowych.

Gdzie stanie 26 nowych fotoradarów. Oto lista lokalizacji GITD

Przypominamy, że w 2019 roku GITD oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS) podpisali specjalną umowę na wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W myśl tego dokumentu eksperci ITS na potrzeby rozbudowy CANARD (w tym instalacji nowych urządzeń rejestrujących) przygotowali m.in. listę (ranking) wytypowanych i przeanalizowanych lokalizacji dla stacjonarnych fotoradarów, urządzeń służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle (oddzielnie skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe) oraz kamer odcinkowego pomiaru średniej prędkości.

Zespoły inżynierów ITS przez sześć miesięcy jeździły po Polsce i m.in. przy wykorzystaniu dronów sprawdzały wytypowane miejsca. W efekcie nowe fotoradary pojawią się na drogach krajowych oraz wojewódzkich i powiatowych.

Reklama

– Badania ITS potwierdzają skuteczność działania urządzeń automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym – powiedział Ślęzak. – W Polsce nasycenie fotoradarami odbiega od średniej europejskiej. U nas jest to średnio 1 na 1000 km2, a w innych krajach od 22 do 33 urządzeń – wyliczył dyrektor ITS.

Pod kątem ustawienia nowych fotoradarów ITS sprawdził blisko 1 600 000 zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2016-2018.

Kierowcy zwalniają za bardzo

– Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach to kwestia, która wymaga nieustannych działań, ale także ostrożności ze strony kierowców – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Niestety często jest tak, że osoba prowadząca auto widząc fotoradar gwałtownie hamuje, nawet jeśli porusza się z dopuszczalną prędkością. Potwierdzają to dane pochodzące z systemu Yanosik, z których wynika, że ponad 80 proc. kierowców jeździ znaczniej wolniej przy miernikach prędkości niż wskazują ograniczenia. Co więcej, przy fotoradarach ustawionych na odcinku drogi z ograniczeniem do 70 km/h użytkownicy poruszają się o 30 km/h wolniej niż wskazują znaki – podkreśliła.

Oto LISTA wskazanych przez ITS 26 lokalizacji nowych fotoradarów:

WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ OPIS LOKALIZACJI KAT. DROGI NR DROGI 1. MAZOWIECKIE Łazy Al. Krakowska krajowa 7 2. ŁÓDZKIE Łódź Al. Jana Pawła II (pomiędzy ul. Pabianicką a ul. Obywatelską, zachodnia nitka) krajowa 91 3. ŁÓDZKIE Łódź Al. Włókniarzy / ul. Limanowskiego krajowa 72 4. DOLNOŚLĄSKIE Proszków pikietaż: 61 km krajowa 94 5. LUBELSKIE Wandzin koło Kozłowieckiego Parku krajobrazowego krajowa 19 6. MAZOWIECKIE Grójec Mogielnicka 32 powiatowa 7. LUBELSKIE Lublin Al. Solidarności krajowa 82 8. MAŁOPOLSKIE Biskupice pikietaż: 280 km 500 m wojewódzka 783 9. WIELKOPOLSKIE Oborniki Czarnkowska 33 wojewódzka 178 10. MAZOWIECKIE Ursus Al. Jerozolimskie 249 wojewódzka 719 11. POMORSKIE Kartuzy Kartuska 23 wojewódzka 228 12. KUJAWSKO-POMORSKIE Solec Kujawski pikietaż: 278 km 900 m krajowa 10 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Jędrzejów 11 Listopada 37 powiatowa 14. DOLNOŚLĄSKIE Głuszczyca Górna pikietaż: 8 km 500 m wojewódzka 381 15. WIELKOPOLSKIE Kościelna Wieś pikietaż: 260 km 400 m krajowa 12 16. LUBUSKIE Dziećmiarowice pikietaż: 75 km 800 m krajowa 12 17. MAŁOPOLSKIE Naściszowa Naściszowa 25 powiatowa 1599 18. POMORSKIE Wierzyca pikietaż: 275 km 800 m krajowa 20 19. MAŁOPOLSKIE Kryspinów pikietaż: 20 km 090 m wojewódzka 780 20. OPOLSKIE Niemodlin Opolska 12 krajowa 46 21. MAŁOPOLSKIE Kraków Lublańska krajowa 79 22. ZACHODNIOPOMORSKIE Sianów Łużycka 52 krajowa 6 23. OPOLSKIE Krapkowice Księdza Koziołka wojewódzka 409 24. ŚWIĘTOKRZYSKIE Ciekoty Łysogórska powiatowa 0314T 25. ŚWIĘTOKRZYSKIE Staszów Krakowska wojewódzka 757 26. PODLASKIE Hryniewicze Hryniewicze 37 powiatowa

GITD przewidziało także listę miejsc rezerwowych: