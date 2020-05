Rejestracja samochodu bezpośrednio przez dilera – taką zmianę procedury rejestracji nowych pojazdów przewiduje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. I właśnie w tej sprawie Związek Dealerów Samochodów napisał do Ministra Cyfryzacji alarmujący list, w którym domaga się natychmiastowego wznowienia prac nad przepisami i wprowadzenia ich w życie. Jako główny argument ZDS stawia sytuację związaną z ryzykiem powodowanym przez koronawirusa.

– Rejestracja pojazdu, którą obecnie wykonują w ramach zadań własnych starostowie jest procesem, który aż trzykrotnie może powodować styczność obywatela z urzędnikami – powiedział Marek Konieczny, prezes ZDS.

Wskazał, że najpierw istnieje konieczność złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie papierowej, następnie następuje wydanie pozwolenia czasowego i tablic, które muszą być wydane do "rąk własnych", a po upływie 30 dni następuje wydanie dowodu rejestracyjnego również do "rąk własnych".

Wysokie ryzyko

– Sytuacja ta dała o sobie znać w marcu i kwietniu tego roku, kiedy w warunkach obowiązywania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nastąpiło "zamknięcie się" urzędów obsługujących starostów w zakresie rejestracji pojazdów. To z kolei istotnie ograniczyło i tak ograniczoną z powodów epidemicznych i ekonomicznych sprzedaż pojazdów – przypomniał Konieczny

W opinii szefa ZDS żaden klient nie będzie kupował auta jeżeli nie będzie mógł go zarejestrować i jeździć nim po drogach publicznych. Tak samo część osób będzie rezygnować z zakupu samochodu, jeżeli będzie bało się go rejestrować z przyczyn zdrowotnych.

Rejestracja zdalna. Tablice i dokumenty od kuriera

Konieczny nie widzi żadnych przeciwwskazań, by rejestrację pojazdów prowadzić poprzez środki komunikacji na odległość i system informatyczny. Przypomniał, że już teraz możliwe jest przecież dokonywanie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu przez internet.

– Nie ma również powodów, żeby dokumenty oraz tablice nie były doręczane do obywatela poprzez firmy kurierskie – zauważył Konieczny. Kiedy nastąpi rewolucja?

W piśmie do ministra Marka Zagórskiego związek apeluje o natychmiastowe nadanie pracom nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw absolutnego priorytetu, tak aby najlepiej do 30 czerwca roku 2020 wdrożyć system elektronicznej rejestracji pojazdów bezpośrednio przez autoryzowanych dilerów samochodów i inne przewidziane w ustawie podmioty. Zdaniem ZDS od tego dnia kierowca kupujący nowy samochód nie musiałby wcale fatygować się do urzędu.

– Zwracaliśmy się do Ministra Cyfryzacji o przyspieszenie prac nad ustawą w styczniu, kiedy pod urzędami komunikacji ustawiały się kolejki klientów, chcących zgłosić nabycie pojazdu. Zwracamy się po raz kolejny. Tu nie ma już na co czekać – stwierdził Marek Konieczny. – Nowa rzeczywistość zmusza nas do digitalizacji wielu procesów i procedur administracyjnych. Zacznijmy więc od tego co jest już prawie gotowe. Związek deklaruje wszelką pomoc w zakresie konsultacji, tak aby w procesie legislacyjnym i wdrożeniowym nie popełnić błędów utrudniających korzystanie przez polskich właścicieli pojazdów z tych ułatwiających im życie rozwiązań – skwitował prezes ZDS.