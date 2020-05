Skoda po przerwie spowodowanej koronawirusem wraca do produkcji w czeskich fabrykach. Tym samym w mateczniku marki, czyli zakładzie Mlada Boleslav wznowiono m.in. montaż akumulatorów trakcyjnych wysokiego napięcia dla pojazdów z napędem hybrydowym typu plug-in.

– W fabryce w Mlada Boleslav produkujemy akumulatory trakcyjne wysokiego napięcia dla samochodów hybrydowych typu plug-in. W ostatnich tygodniach gruntownie przygotowaliśmy się do ponownego uruchomienia produkcji, aby od samego początku wytwarzać wymagane ilości akumulatorów – powiedział Christian Bleiel, dyrektor ds. produkcji komponentów Skoda Auto. – Oczywiście przestrzeganie środków ostrożności, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, jest dla nas najwyższym priorytetem – dodał.

Skoda w linie do produkcji akumulatorów zainwestowała dotychczas ponad 25 mln euro (ponad 1 mld zł). W efekcie zatrudnienie znalazło ok. 200 osób. Proces wspomaga 13 robotów KUKA, które dzięki maksymalnej ładowności od 210 do 500 kg są zdolne dźwigać ciężkie i nieporęczne elementy. Gotowe akumulatory z Mlada Boleslav są wysyłane do zakładów w miejscowości Kvasiny, gdzie trafiają m.in. do modelu Superb iV. Jednak już teraz wiadomo, że Skoda planuje jeszcze w tym roku zwiększyć moce produkcyjne. A wszystko na potrzeby nowej Octavii, która także będzie dostępna jako hybryda plug-in i to w dwóch odmianach...

Skoda zdecydowała, że Octavia RS iV będzie pierwszym usportowionym modelem, pod którego maską kryją się dwa silniki. Inżynierowie zestawili tu turbobenzynowe 1.4 TSI z jednostką elektryczną 85 kW i 6-biegowym automatem DSG. Taka konfiguracja dostarczy kierowcy 245 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Zależnie od sytuacji i wybranego trybu jazdy mają pracować indywidualnie lub w parze, łącząc potencjały jednostki elektrycznej i spalinowej. W trybie sportowym, przy wykorzystaniu obu silników jednocześnie i pełnej mocy RS iV ma przyspieszać od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundy. Maksymalna prędkość to 225 km/h. Podczas hamowania silnik elektryczny zamieni się w generator i odzyska energię.

Duży akumulator (Skoda zastosowała tu baterię litowo-jonową magazynującą 13 kWh) pozwoli na jazdę w trybie zeroemisyjnym. Stąd, jeśli zajdzie potrzeba nowa Skoda zmieni się w prawdziwy samochód na prąd. Wtedy już od startu kierowca dostanie pod nogę aż 330 Nm "elektrycznego" momentu obrtowego i do 60 km przejedzie bez najmniejszego obłoczka spalin…

Na rynku będzie również dostępna "zwykła" hybrydowa Octavia iV. Tu także połączono silnik 1.4 TSI z jednostką elektryczną i baterią 13 kWh, ale ten system produkuje łącznie 204 KM (350 Nm mementu obrotowego). Wykorzystując tylko energię elektryczną samochód może przejechać do 60 km (w cyklu WLTP). Podobnie jak w wersji RS akumulator można uzupełnić prądem z gniazdka lub ładowarki naściennej. Ten model będzie oferowany w wersjach Ambition i Style. Bagażnik oferuje 450 l w wersji liftback i 490 l w kombi. Zbiornik paliwa pomieści 40 l benzyny, to o pięć litrów mniej niż w odmianach napędzanych wyłącznie silnikiem spalinowym.

Skoda Octavia RS iV i Octavia iV pojawią się w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku.