Kia w pierwszym kwartale 2020 roku sprzedała w Europie ponad 113 tys. nowych samochodów – wylicza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Oznacza to słabszy o 14,5 proc. wynik w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Jednak, jak zauważają eksperci ACEA, spadek koreańskiej marki w Europie jest jednak znacznie mniejszy niż całego rynku motoryzacyjnego, który w krajach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii wyniósł przeszło 26 proc. W efekcie w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. udział Kia w rynku wzrósł do najwyższego w historii i wynosi 3,7 proc. (z 3,2 proc. w pierwszym kwartale 2019 r.).

Kia także w Polsce wykroiła dla siebie znacznie większy kawałek tortu. Udział nowych samochodów tej marki w rejestracjach wzrósł z 5,27 proc. do przeszło 6 proc. – O ile cały rynek skurczył się o blisko 25 proc., o tyle marka Kia straciła tylko nieco ponad 11 proc. To zdecydowanie najniższy spadek w gronie pierwszych pięciu marek w tym zestawieniu – zauważają analitycy rynku.

Co ciekawe, kierowcy w Europie zaczęli chętniej kupować wprowadzone niedawno przez Kia nowe hybrydy, hybrydy typu plug-in i auta elektryczne. Sprzedaż poszybowała o niemal 21 proc. do 21 340 szt. Zelektryfikowane modele stanowią już blisko jedną piątą sprzedaży nowych samochodów azjatyckiego producenta na Starym Kontynencie (prawie 19 w pierwszym kwartale 2020 r.). W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku ich udział w sprzedaży wynosił 13,4 proc.

– Pierwsze trzy miesiące 2020 r. – ze względu na pandemię koronawirusa i podjęte środki ochrony zdrowia w wielu europejskich krajach – stanowiły wyzwanie dla całej branży. W tym trudnym czasie zaobserwowaliśmy rosnący popyt na samochody hybrydowe i elektryczne marki Kia – powiedział Emilio Herrera, dyrektor operacyjny Kia Motors Europe. – Każdy model sprzedawany w Europie, który ma zelektryfikowaną odmianę odnotował wzrost sprzedaży w tym kwartale. Pojawienie się nowych hybrydowych modeli typu plug-in, większa dostępność aut elektrycznych i poszerzona rodzina modeli Ceed również przełożyły się na wzrost sprzedaży i zwiększenie udziału w rynku – wyjaśnił.

Co piąta Kia kupowana w Europie jedzie na prąd

W pierwszym kwartale auta elektryczne Kia – e-Niro i e-Soul – stanowiły aż 32 proc. sprzedaży pojazdów zelektryfikowanych, to o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Modele hybrydowe typu plug-in (z możliwością ładowania z gniazdka), w tym nowe XCeed i Ceed kombi, także zyskały na popularności i dziś stanowią 30 proc. sprzedaży zelektryfikowanych modeli koreańskiej marki.

Ceed – rodzina, która cieszy się największym popytem – także odnotowała wzrost w pierwszym kwartale 2020. Sprzedaż modeli Ceed 5d, Ceed kombi, ProCeed i XCeed poszła w górę o prawie 19 proc., do 29 664 szt.

W Polsce 5 zł za dzień jazdy

Kia szczególnie ważną rolę w lepszych wynikach przypisuje najmłodszemu dziecku z klanu Ceed, czyli crossoverowi XCeed (debiutował w drugiej połowie 2019 r.) oraz nowym wersjom XCeed i Ceed kombi z napędem hybrydowym typu plug-in, które w Polsce pojawiły się na początku 2020 r.

Ten ostatni duet to pierwsze w klasie kompaktów modele Kia z elektryczno-spalinowym napędem hybrydowym ładowanym z gniazdka. Koreańczycy zestawili tu benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny 44,5 kW, 6-biegową przekładnię dwusprzęgłową oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 8,9 kWh. Taka konfiguracja daje kierowcy 141 KM mocy i 265 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie Ceeda kombi od 0 do 100 km/h powinno trwać 10,8 sekundy, a XCeeda nie dłużej niż 11 sekund.

Maksymalna moc ładowania wynosi 3,3 kW, co oznacza, że nie wolno korzystać z tzw. szybkich ładowarek. Uzupełnienie energii w warunkach domowych trwa około 5 godzin, a na stacji ładowania o mocy 3,3 kW skraca się do mniej niż 3 godzin.

Kia twierdzi, że Ceed kombi z pełnym akumulatorem zapewnia zasięg do 57 km, a XCeed do 59 km. Zdaniem inżynierów, takie parametry mają w zupełności wystarczyć by na co dzień korzystać z tych aut, jakby były wyłącznie elektryczne. A koszt przejechania takiego dystansu wynosi wówczas ok. 5 zł.

Listę pięciu najlepiej sprzedających się modeli marki Kia w Europie, po rodzinie Ceed, uzupełniają: Sportage (23 011 egz.), Niro (16 010 szt.), Stonic (15 115 aut) i Picanto (13 639 szt.).