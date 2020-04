Volkswagen po trwającej od 20 marca przerwie w produkcji ponownie uruchamia taśmy w Polsce.

Reklama

– Rozruch następuje stopniowo, a produkcja zacznie się od jednej zmiany. Także organizacja czasu pracy oraz tempo pracy linii produkcyjnych zostało dostosowane do nowych warunków – powiedziała Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań.

W pierwszym etapie produkcja w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni odbywa się w niepełnym wymiarze. Mając na uwadze bezpieczeństwo załogi i konieczność zachowania minimalnych odstępów pomiędzy pracownikami tempo pracy linii produkcyjnych zostało spowolnione, a ilość produkowanych aut dostosowana do nowych warunków.

– Doświadczenia z rynku chińskiego utwierdzają mnie w przekonaniu, że w Europie sytuacja ustabilizuje się niebawem na tyle, by móc stopniowo zwiększać moce produkcyjne – powiedział Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań. – W tej jednak chwili nie to ile aut wyprodukujemy ma znaczenie, ale to czy nasi ludzie będą bezpieczni. Przed nami wielkie zadanie i jeszcze większa odpowiedzialność. Choć mamy praktykę w uruchamianiu produkcji po przerwach urlopowych, tego rozruchu nie da się porównać z żadnym wcześniejszym doświadczeniem – ocenił.

W Poznaniu, w pierwszej fazie stopniowego wznowienia produkcji powstawać będzie każdego dnia łącznie 150 samochodów – Caddy i T6.1, we Wrześni cel to 70 egzemplarzy modeli Crafter i MAN TGE.

Równolegle z zakładami w Polsce, produkcja uruchomiona została także w zakładzie w Hanowerze, w Niemczech. Natomiast produkcja komponentów, w tym także w poznańskiej Odlewni, rozpoczęła się od 14 kwietnia.

100 proc. wynagrodzenia

– Zgodnie z ustaleniami pięć tygodni nieobecności, które były wynikiem wstrzymania produkcji były dla pracowników Volkswagen Poznań w 100 proc. płatne. Także w następnych tygodniach stopniowego rozruchu, pomimo tego że duża część pracowników pozostanie jeszcze w domach, będzie okresem gdzie cała załoga otrzyma swoje wynagrodzenie – powiedziała Kasprzyk.

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w czterech zakładach ponad 11 tys. osób. Taśmy produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni opuszcza każdego dnia 1170 nowych samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE w tym także samochody elektryczne.

W 2019 roku zakłady opuściło ponad 266 tys. samochodów dostawczych. Poza produkcją samochodów do Volkswagen Poznań należy także odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych - głowic cylindrowych, obudów przekładni kierowniczych, elementów zawieszenia oraz obudów sprzęgła. We wrześniu 2019 roku odlewnia rozpoczęła seryjną produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy MEB samochodów z napędem elektrycznym. To pierwszy komponent z poznańskiego zakładu, który trafia do elektrycznego VW ID.3.