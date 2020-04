Volkswagen użyczył swoje auta na potrzeby warszawskiej Fundacji Szkoła na Widelcu, wspierającej rodziny i seniorów oraz dzieci (wiele dzieci w Polsce jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia spożywało dotąd w szkole). Do rodzin, które mają problem z dostępem do żywności, pracownicy fundacji dostarczają "Paczki Dobra". Znajdują się w nich nie tylko warzywa i produkty potrzebne do przygotowania prostych i zdrowych obiadów, ale również przepisy niezbędne do ich przygotowania.

Celem drugiej akcji wspartej przez VW, #PosiłekDlaSeniora, jest dostarczenie osobom starszym zestawu czterech posiłków – śniadania, zupy, obiadu oraz podwieczorku. Akcja jest prowadzona na terenie Warszawy, ale jest plan, aby rozszerzyć ją na kolejne miasta. #PosiłekDlaSeniora to szansa na pomoc nie tylko osobom starszym, ale też pracownikom gastronomii, którzy w obecnej sytuacji zostali bez szansy na pracę.

– Angażując się w tę akcję, Volkswagen pomaga więc podwójnie. Do dyspozycji wolontariuszy przekazane zostały trzy samochody – powiedział Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki VW.

Usługa "Zakupy dla seniora" to wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu. Pomoc obejmuje zakup leków, żywności oraz środków czystości. W ramach wsparcia inicjatywy Volkswagen przekazał wolontariuszom Passata kombi.

W pomoc zaangażowali się także autoryzowani dilerzy niemieckiej marki. Krotoski Warszawa i Krotoski Nadarzyn wsparli Fundację Wolne Miejsce, która z wykorzystaniem samochodów Volkswagena przewoziła świąteczne posiłki do samotnych i starszych osób. Poznańska firma Porsche Inter Auto udostępniając jeden z samochodów umożliwiła transport środków dezynfekcyjnych oraz artykułów spożywczych do szpitali w Szczecinie.

– W obliczu obecnej, niezwykle trudnej sytuacji, zdecydowaliśmy się przekazać samochody organizatorom inicjatyw, które wspierają osoby znajdujące się obecnie w trudnym położeniu – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen w Polsce. – Dzięki naszym samochodom przedstawiciele oddolnych akcji łatwiej wykonają swoją pracę – to jednak nie auta są tutaj głównymi bohaterami, a ich kierowcy, wolontariusze. To osoby, które są zdeterminowane, żeby nieść pomoc i to one zasługują na najwyższe wyrazy uznania. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w podobne projekty naszym dilerom, potwierdzającym, że są gotowi do niesienia bezinteresownej pomocy. Chęć zaangażowania się w podobne projekty wykazują kolejni, więc należy spodziewać się, że auta marki Volkswagen będą pomagać w nowych przedsięwzięciach – zapowiedział.