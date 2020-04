VIN – vehicle identification number, czyli numer identyfikacyjny pojazdu – to unikalny kod przypisany do pojazdu. Składa się z ciągu 17 liter i cyfr, za którymi kryją się takie dane jak marka i model pojazdu, jego wersja, rodzaj silnika, wyposażenia itd. Ale to nie wszystko. Mając dostęp do VIN możliwa jest weryfikacja historii pojazdu.