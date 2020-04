Nowa Toyota Yaris to pierwszy samochód japońskiej firmy w segmencie B zaprojektowany na nowej platformie GA-B. Szkielet ten powstał w ramach technologii Toyota New Global Architecture (TNGA), która pozwala Japończykom tworzyć kilka modeli aut na bazie jednej architektury. Inżynierowie podkreślają, że zastosowanie tej podstawy pozwoliło im skrócić nadwozie o 0,5 cm do 3,94 m, zarazem zwiększając rozstaw osi o 5 cm. Auto stało się też szersze o 5 cm i niższe o 4 cm. Dla kierowców może to oznaczać lepszą zwinność niż w dotychczasowym modelu oraz bardziej przestronne wnętrze.

Pod względem designu w debiutującym Yarisie można wskazać cechy nowej Corolli. Z przodu najbardziej widoczny jest duży grill. Nowe przednie lampy wykorzystują technologię LED, zaś kierunkowskazy i światła do jazdy dziennej zostały zintegrowane w jeden moduł diodowy. We wnętrzu pojawiły się nowe materiały. Toyota szczególnie dumna jest z zastosowania innowacyjnej odmiany filcu na panelach drzwi i miękkiego tworzywa na desce rozdzielczej. "Panowanie" nad nowym Yarisem mają zapewnić trzy uzupełniające się wyświetlacze: ekran dotykowy Toyota Touch na konsoli centralnej, wyświetlacz Multi-Information Display między zegarami oraz 10-calowy, kolorowy wyświetlacz Head-up na przedniej szybie. Na pokładzie przewidziano też bezprzewodową ładowarkę indukcyjną, podgrzewanie kierownicy czy podświetlenie ambientowe.

Hybryda z Polski

Napęd hybrydowy to także zupełnie nowe dzieło Japończyków. Produkowany w Polsce układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 114 KM, czyli o 14 KM więcej niż poprzednie rozwiązanie.

Konstruktorzy podkreślają, że nowa hybryda będzie szybciej reagować na gaz i działać gładko. Szczególnie w mieście zachwyci cichą i zwinną jazdą. Producent zapowiada zużycie paliwa na poziomie 3,7 l/100 km. Toyota spodziewa się, że udział wersji hybrydowych w sprzedaży nowego modelu wzrośnie do 60 proc. w porównaniu z poprzednikiem.

Poza hybrydą w gamie napędów znajdują się także dwa 3-cylindrowe silniki benzynowe – 1.0/72 KM, współpracujący z manualną, 5-stopniową skrzynią biegów oraz jednostka 1.5/121 KM, która może być sparowana z 6-stopniową skrzynią manualną lub automatyczną CVT.

Toyota Yaris – Polacy wolą droższe wersje

Nowy Yaris w Polsce jest oferowany w przedsprzedaży w 5 wersjach. Już podstawowa wersja Active może okazać się wystarczająca. W standardzie jest oferowany system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, dwoma głośnikami, Bluetooth, cyfrową obsługą stacji radiowych DAB, interfejsem Android Auto i Apple Carplay oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Standardowa jest także klimatyzacja – automatyczna w odmianie hybrydowej lub manualna z silnikami konwencjonalnymi.

Do tego dochodzi zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układu rozpoznawania znaków drogowych (RSA) i automatycznych świateł drogowych (AHB). Na pokładzie Yarisa debiutuje: układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) i system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS). Nowością są także poduszki powietrzne między kierowcą i pasażerem w pierwszym rzędzie siedzeń.

Tak wyposażony najtańszy Yaris Active kosztuje od 58 900 zł (z silnikiem 1.0). W wersji hybrydowej od 76 900 zł. Toyota spodziewa się jednak, że Polacy wzorem poprzedniego modelu będą najczęściej wybierać odmiany "średnie i wyżej".

Druga wersja Comfort jest bogatsza o kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi, 4 głośniki, światła przeciwmgielne, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz trójramienną skórzaną kierownicę i gałkę dźwigni zmiany biegów pokrytą skórą. Yaris Comfort 1.0 kosztuje od 59 900 zł. Z napędem hybrydowym od 77 900 zł. Wersję tę można wzbogacić o pakiety Style i Tech.

Wersje Selecton Elegant oraz Selection Style kosztują od 74 900 zł. Wyróżniają się dwukolorowym nadwoziem bez dopłaty oraz pełnymi światłami LED, w tym przeciwmgielnymi i tylnymi ze światłowodem. Wyposażenie obejmuje także lusterko fotochromatyczne, elektrycznie składane lusterka boczne, bezkluczykowy dostęp, klimatyzację dwustrefową i przycisk Start.

Specjalna odmiana Premiere Edition to dodatkowo czerwony lakier metalizowany Tokyo Fusion oraz czarny dach w odcieniu Night Sky Black, a także 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 225/45R17. Yaris Premiere Edition kosztuje 75 900 zł z silnikiem 1.5/121 KM oraz 89 900 zł za wersję hybrydową. Dopłata za automatyczną skrzynię biegów dla silnika benzynowego to 5 tys. zł. Napęd hybrydowy standardowo wykorzystuje automatyczną przekładnię e-CVT.