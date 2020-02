Kia XCeed, ProCeed, Stinger – tych samochodów nie byłoby dziś, gdyby nie Mong-Koo Chung, prezes koncernu Hyundai Motor Group. To on, po upadku koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego w czasie azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90. XX wieku, zdecydował o przejęciu pod skrzydła firmy Kia Motors. Podupadły wtedy producent odżył, złapał wiatr z w żagle, a następnie zmienił się w samochodowego tygrysa o lśniącym futrze i ostrych zębach. Po drodze Chung grał wysoko. W Volkswagenie musieli mieć nietęgie miny, kiedy ich główny stylista Peter Schreyer rzucił papierami by przenieść koreańską markę do zupełnie innej ligi. Schreyer obecnie jest nie tylko głównym projektantem całego koncernu (czyli Hyundaia i Kii), ale też jednym z trzech prezydentów Kii. Także legendarny Albert Biermann, niegdyś szef inżynierów odpowiedzialnych za samochody BMW serii M, został zwerbowany przez koreańskiego giganta. Niemiec trafił pod nowy sztandar w 2014 roku – teraz dowodzi specjalistami z działu rozwoju i testów nowych modeli. To właśnie on nadzorował prace nad układem napędowym i zawieszeniem Singera i całej rodziny modeli Ceed.

Dziś auta Kia są projektowane we Frankfurcie i rozwijane w Russelsheim, czyli pod nosem niemieckich gigantów. A na rynki Europy trafiają z fabryki w Żylinie na Słowacji (od 2006 roku). W Polsce marka zajmuje 4. miejsce pod względem popularności (wyniki za styczeń 2020 r.).

I właśnie m.in. za te wyczyny Mong-Koo Chung trafi do Automotive Hall of Fame. To największe wyróżnienie dla osób związanych z branżą motoryzacyjną. Szef Hyundai Motor Group będzie pierwszym Koreańczykiem wprowadzonym do "Motoryzacyjnej Alei Sław", którą założono w 1939 roku. Wcześniej znaleźli się w niej m.in.: założyciel Ford Motor Company – Henry Ford, amerykański wynalazca – Thomas Edison, założyciel Mercedes-Benz – Karl Benz, założyciel Honda Motor Company – Soichiro Honda i założyciel Toyota Motor Corporation – Kiichiro Toyoda. Do tej pory uhonorowano tak blisko 800 liderów branży moto z całego świata.

– Wprowadzenie do Automotive Hall of Fame jest zarezerwowane dla osób, które tworzą, kształtują i zmieniają motoryzacyjny świat. Te osoby przekraczają utarte granice i wyróżniają się na tle innych – są odpowiedzialne za skok technologiczny i rozwój biznesu oraz mają wpływ na decyzje konsumentów – powiedziała Sarah Cook, prezes Hall of Fame.

W ocenie kapituły Automotive Hall of Fame pod zarządem Chunga Hyundai Motor stał się największym koreańskim producentem samochodów, a Hyundai Motor Group stała się piątą co do wielkości grupą motoryzacyjną na świecie. Obok decyzji o przejęciu marki Kia za najważniejsze dokonania tego menedżera uważa się też ekspansję nowych zakładów w kluczowych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji (tu wykorzystano standardowy system budowy fabryk, które można stawiać szybko w dowolnym miejscu). Eksperci doceniają także fakt, że koreański koncern jest samowystarczalny i przyczynił się do rozwoju przemysłu stalowego w Korei (budowa hut i innych zakładów metalurgicznych). Dzięki temu azjatycki gigant we własnym zakresie produkuje wszystko, co potrzebne do budowy pojazdów – od stali po samochody.