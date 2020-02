Polacy w styczniu zarejestrowali mniej samochodów osobowych – wynika z najświeższych danych Polskiego Związku Przemysłu Samochodowego. Nowe numery dostało ok. 39,5 tys. aut – to wynik słabszy o 6,5 tys. (ponad 14 proc.) w porównaniu do pierwszego miesiąca 2019 r. Początek 2020 roku przyniósł też przetasowanie jeśli chodzi o popularność marek i modeli wśród kupujących.

Toyota nowym liderem. Dacia pikuje w Polsce

Toyota kontra Skoda – w tej walce styczniowa runda należy do japońskiej firmy. Tym samym rok 2020 rozpoczął się od zmiany na pozycji lidera najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce. W pierwszym miesiącu nowego roku analitycy PZPM zanotowali wyraźny skok popytu aut Toyoty. Urzędy komunikacji zarejestrowały 6,7 tys. osobówek tej firmy (o 35,5 proc. więcej r/r; to największy wzrost w Top 10 rynku). Toyota została nowym liderem rynku – zarówno wśród firm, jaki i klientów indywidualnych.

Skoda – numer 1. sprzedaży w 2019 roku – w styczniu odnotowała wynik mniejszy o 11 proc. Liczba rejestracji na poziomie 5631 aut dała jej drugie miejsce i srebro. Podium uzupełnił Volkswagen z rezultatem prawie 4 tys. osobówek (- 25 proc.). Z resztą gorsze statystyki dotyczą niemal wszystkich firm, a największy spadek w pierwszej dziesiątce zaliczyła Dacia (mniej o 43,2 proc.).

Nowe normy postrachem

PZPM jako główną przyczynę styczniowego spadku zainteresowania wskazuje efekt liczniejszych rejestracji samochodów w końcówce 2019 roku, w tym wysokoemisyjnych, przed zmieniającymi się limitami emisji obowiązującymi od początku 2020 roku. Przypominamy, że 1 stycznia weszła w życie zaostrzona norma na poziomie 95 g CO 2 /km i jest ona związana z wysokimi karami dla producentów (95 euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych aut). Producenci już zaczynają sobie z tym radzić wprowadzając nowe generacje aut wyposażonych w zelektryfikowane napędy. I tak Volkswagen niebawem zaoferuje Golfa VIII, Skoda Octavia nowej generacji także zawita nad Wisłą.

A które modele w styczniu były hitem w Polsce? Na zmianie pokoleń w markach należących do Grupy VW skorzystały Toyota Corolla i Yaris. Oba japońskie auta (najczęściej w wersjach z napędem hybrydowym) zajmują dwa pierwsze miejsca na pudle. Trzeci lokata to Skoda Octavia.

Top 10 modeli polskiego rynku:

Marka i model Liczba rejestracji w styczniu 2020 r. 1. Toyota Corolla 2053 szt. 2. Toyota Yaris 2016 3. Skoda Octavia 1690 4. Skoda Fabia 1105 5. Toyota RAV4 1031 6. Fiat Tipo 903 7. Skoda Superb 796 8. Hyundai Tucson 784 9. Volkswagen Golf 765 10. Toyota C-HR 705

Jakie auta prywatnie? A jakie do firmy?

Największym graczem polskiego rynku pozostają firmy – z liczby 39,5 tys. rejestracji trafiło tam 25,3 tys. aut (64 proc.). Tu najpopularniejszymi modelami były kolejno: Toyota Corolla (1398 szt.), Skoda Octavia (1250 egz.) i Toyota Yaris (775 aut).

Reszta rynku to nabywcy indywidualni. Kowalski i Nowak na potrzeby gospodarstw domowych zarejestrowali w styczniu 14,2 tys. samochodów (36 proc. udział). Dla siebie Polacy najchętniej wybierali Toyotę Yaris (1241 egz.). Drugie miejsce to Toyota Corolla (655 szt.). Brązowy medal założył Fiat Tipo (511 aut).