Kia XCeed, ProCeed, Stinger – tych samochodów nie byłoby dziś, gdyby nie Mong-Koo Chung, prezes koncernu Hyundai Motor Group. To on, po upadku koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego w czasie azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 90. XX wieku, zdecydował o przejęciu pod skrzydła firmy Kia Motors. W efekcie podupadły wtedy producent odżył, złapał wiatr z w żagle, a następnie zmienił się w samochodowego tygrysa o lśniącym futrze i ostrych zębach. Dziś auta Kia są projektowane we Frankfurcie i rozwijane w Russelsheim, czyli pod nosem niemieckich gigantów. A na rynki Europy trafiają z fabryki w Żylinie na Słowacji (od 2006 roku). W Polsce marka zajmuje 4. miejsce pod względem popularności (wyniki za styczeń 2020 r.).

I właśnie m.in. za ten wyczyn Mong-Koo Chung trafi do Automotive Hall of Fame. To największe wyróżnienie dla osób związanych z branżą motoryzacyjną. Szef Hyundai Motor Group będzie pierwszym Koreańczykiem wprowadzonym do "Motoryzacyjnej Alei Sław", którą założono w 1939 roku. Wcześniej znaleźli się w niej m.in.: założyciel Ford Motor Company – Henry Ford, amerykański wynalazca – Thomas Edison, założyciel Mercedes-Benz – Karl Benz, założyciel Honda Motor Company – Soichiro Honda i założyciel Toyota Motor Corporation – Kiichiro Toyoda. Do tej pory uhonorowano tak blisko 800 liderów branży moto z całego świata.

– Wprowadzenie do Automotive Hall of Fame jest zarezerwowane dla osób, które tworzą, kształtują i zmieniają motoryzacyjny świat. Te osoby przekraczają utarte granice i wyróżniają się na tle innych – są odpowiedzialne za skok technologiczny i rozwój biznesu oraz mają wpływ na decyzje konsumentów – powiedziała Sarah Cook, prezes Hall of Fame.

W ocenie kapituły Automotive Hall of Fame pod zarządem Chunga Hyundai Motor stał się największym koreańskim producentem samochodów, a Hyundai Motor Group stała się piątą co do wielkości grupą motoryzacyjną na świecie. Obok decyzji o przejęciu marki Kia za najważniejsze dokonania tego menedżera uważa się też ekspansję nowych zakładów w kluczowych regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach, Indiach, Brazylii i Rosji (tu wykorzystano standardowy system budowy fabryk, które można stawiać szybko w dowolnym miejscu). Eksperci doceniają także fakt, że koreański koncern jest samowystarczalny i przyczynił się do rozwoju przemysłu stalowego w Korei (budowa hut i innych zakładów metalurgicznych). Dzięki temu azjatycki gigant we własnym zakresie produkuje wszystko, co potrzebne do budowy pojazdów – od stali po samochody.