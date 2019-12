– Rok 2020 będzie kluczowy dla transformacji Volkswagena – wprowadzenie do sprzedaży ID.3 sprawi, że nasza ofensywa w zakresie elektromobilności zacznie być widoczna na ulicach – powiedział Thomas Ulbrich, członek zarządu marki Volkswagen ds. elektromobilności. – Nowy plan zakładający produkcję 1,5 mln elektrycznych samochodów do 2025 roku pokazuje, że ludzie chcą przesiadać się do aut zasilanych energią elektryczną, a my sprawimy, że będą one dostępne dla milionów klientów – zapowiedział.