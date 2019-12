Mazda MX-30 z napędem czysto elektrycznym to najważniejsza nowość japońskiej marki, którą poznaliśmy w tym roku. Auto napędza silnik synchroniczny na prąd zmienny. Energia jest przechowywana w zestawie akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 35,5 kWh (12 ogniw to jeden moduł; 16 modułów to jeden zespół baterii). Taki magazyn powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km.

Cena w Polsce? Mazda MX-30 jest już dostępna w systemie rezerwacji. Samochody z serii First Edition wycenione zostały na 149 990 zł i oferują m.in.: matrycowe reflektory LED, cyfrowe zegary, system Mazda Connect, nawigację, automatycznę klimatyzację z ekranem dotykowym, wyświetlacz Head-up na szybie, kontrolę martwego pola ze wspomaganiem zmiany pasa, przyciemniane szyby, 18-calowe alufelgi oraz elektrycznę regulacja fotela kierowcy. Mazda przewiduje 3 lata gwarancji na samochód i 8 lat na akumulator.

Pierwsze auta trafią do salonów w drugiej połowie 2020 r., a osoby które zdecydują się na kupno MX-30 First Edition w procesie rezerwacji otrzymają urządzenie wallbox, dzięki któremu pełne ładowanie samochodu od zera z domowego gniazdka zajmie niespełna 5 godzin. Obecnie japońska firma szykuje się do uruchomienia w 2020 roku seryjnej produkcji swojego pierwszego auta na prąd. Ma to być prezent dla kierowców z okazji setnej rocznicy założenia przedsiębiorstwa z Hiroszimy.

A końcówka mijającego roku dla Mazdy – i dla całej branży motoryzacyjnej – to czas przygotowań do wejścia nowych przepisów. Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zaostrzona norma emisji na poziomie 95 g CO 2 /km i będzie ona związana z wysokimi karami dla producentów (95 euro za 1 g przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych samochodów). Zmiana przepisów podyktowana przez unijnych urzędników pociągnęła za sobą modyfikacje techniczne i… wzrost cen samochodów.

Japońska marka właśnie poinformowała, że do jej kompaktów najnowszej generacji, czyli Mazdy 3 i CX-30, w 2020 roku dołączy odmieniona Mazda 6, CX-5 oraz kultowy roadster MX-5.

Od przyszłego roku Mazda CX-5 z silnikiem 2.0 Skyactiv-G i manualną skrzynią biegów wyposażona będzie w układ dezaktywacji połowy z czterech cylindrów, który ma wpłynąć na obniżenie spalania i emisji CO₂ (redukcja o ok. 12 g/km). Ekran systemu Mazda Connect o przekątnej zwiększonej do 8 cali wyświetli również status działania systemu „usypiania” cylindrów. Japońscy inżynierowie wytropili również newralgiczne punkty i zastosowali w nich materiały tłumiące hałas, dzięki czemu CX-5 powinna zaoferować więcej ciszy w kabinie i tym samym dać poczucie podróży autem z półki premium. Ponadto wnętrze każdej wersji wyposażenia podświetlą diody LED. Zmodyfikowana Mazda CX-5 z silnikiem Skyactiv-G 2.0/165 KM i manualną skrzynią biegów w podstawowym wariancie wyposażenia SkyMOTION będzie kosztować od 113 900 zł, czyli bez zmian. Produkcja tej wersji rozpocznie się w marcu 2020 r.

Mazda 6 nowocześniejsza i droższa

Od 1 stycznia 2020 r. zmienione za to zostają ceny Mazdy 6. Samochód nadal będzie oferowany zarówno z silnikami benzynowymi 2.0 Skyactiv-G o mocy 165 KM i 194 KM, jak i z silnikiem Diesla – 2.2 Skyactiv-D/184 KM z opcjonalnym napędem na cztery koła iActiv AWD w nadwoziu kombi. Z oferty znika jednak podstawowa i najtańsza jednostka benzynowa 2.0/150 KM, która kosztowała 103 900 zł.

Mazda 6 w nowej odsłonie na 2020 rok seryjnie zaoferuje system nawigacji, kolorowy wyświetlacz Head-up na przedniej szybie, przednie reflektory diodowe (LED), adaptacyjny tempomat, zestaw głośnomówiący Bluetooth, czujniki zmierzchu i deszczu czy system monitorowania martwego pola z systemem monitorującym ruch poprzeczny przy cofaniu.

Cennik Mazdy 6 od 1 stycznia 2020 r. otwiera wersja SkyMOTION z benzynowym silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM i manualną skrzynią biegów w cenie od 123 900 zł (zarówno w nadwoziu sedan, jak i kombi). Przed zmianami taki samochód kosztował 109 900 zł, czyli w nowej ofercie Mazda 6 zdrożała o 14 tys. zł.

Zmiany modelowe w 2020 roku wprowadzone zostaną także w legendarnym roadsterze Mazdy. Słynna MX-5 w 2020 r. dostępna będzie z silnikiem Skyactiv-G o mocy 184 KM w dwóch wersjach wyposażenia: SkyFREEDOM oraz jubileuszowej edycji specjalnej "100", przygotowanej z okazji stulecia marki. Jubileuszową wersję „100” wyróżniać będzie tapicerka skórzana Nappa w kolorze burgundowym, 17 calowe obręcze z kutego aluminium BBS, obudowy lusterek bocznych w kolorze Piano Black oraz – w wersji RF – dach typu TwinTone (centralna część dachu w kolorze czarnym). Dodatkowo, od przyszłego roku Mazda MX-5 dostępna będzie w nowym kolorze nadwozia – Polymetal Gray, dotychczas znanym wyłącznie z modeli nowej generacji – Mazdy 3 i CX-30.

Mazda MX-5 SkyFREEDOM od 1 stycznia 2020 r. wyceniona będzie od 139 900 zł, a wersja jubileuszowa "100" będzie kosztować od 149 900 zł.