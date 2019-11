Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie asp. szt. Sylwia Serafin powiedziała, że w poniedziałek na terenie powiatu lubińskiego policja zatrzymała mężczyznę w związku z podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

– Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na obecność alkoholu w organizmie, w związku z tym został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi – podała policjantka.

Poinformowała, że w trakcie interwencji mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów. – Policjanci zmuszeni byli użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu – dodała. Policja czeka teraz na wyniki badania krwi.

Przewodnicząca Rady Miasta Lubina Bogusława Potocka potwierdziła, że zatrzymany to miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. – Jestem zbulwersowana zachowaniem radnego, przewodniczącą rady miasta jestem od wielu lat i nie pamiętam, żeby doszło wcześniej do podobnej sytuacji – powiedziała.

Szefowa klubu radnych PiS Patrycja Rozmus poinformowała, że radny złożył rezygnację z członkostwa w klubie PiS. – Kategorycznie potępiamy takie zachowania i nie ma na to naszej zgody. Jeżeli informacje przekazane przez media i policję potwierdzą się to radny musi ponieść wszelkie prawne konsekwencje. Odcinamy się od takich zachowań, nie są one godne funkcji radnego – powiedziała.