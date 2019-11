Policja 14 listopada prowadziła na polskich drogach akcję pod nazwą "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Przez cały dzień funkcjonariusze mieli wyłapywać kierowców, którzy swoimi manewrami zagrażają bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów, czyli tych użytkowników dróg, których w żaden sposób nie chroni karoseria auta. Mundurowi zapowiadali surowe kary dla piratów. Szczególnie, że jeszcze niedawno głośno było o tragedii na warszawskich Bielanach, gdzie kierowca BMW zabił na pasach mężczyznę.

Jednak niektórzy ciągle mają za nic przepisy ruchu drogowego i… ludzkie życie. Najnowszym przykładem bandyckiej jazdy popisał się pewien kierowca w Płocku, który dzięki nagraniu z wideorejestratora autobusu komunikacji miejskiej jest już poszukiwany przez policję.

– Po obejrzeniu tego nagrania zaniemówiliśmy. Niestety nasi kierowcy coraz częściej są świadkami podobnych zdarzeń. Dlatego mamy do Was prośbę zachowajcie szczególną ostrożność przed pasami dla pieszych. Pokażcie ten filmik jak największej liczbie osób, może to uzmysłowi kierowcom jakie skutki może mieć chwila nieuwagi – czytamy na facebookowym profilu Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.

Co grozi kierowcy, który niemal zmiótł z przejścia dwie dziewczynki?

Za wyprzedanie na pasach i bezpośrednio przed nim jest mandat 200 zł. Za omijanie auta, które zatrzymało się przed wyznaczonym przejściem by pozwolić pieszemu przejść grozi przynajmniej 500 zł. W każdym przypadku konto może wzbogacić się 10 punktów karnych. Jednak w sytuacji, kiedy manewr kierowcy zmusi pieszego do cofnięcia się z przejścia lub zatrzymania wymiar kary może okazać się znacznie ostrzejszy…

– Jeżeli policjant uzna, że w danej sytuacji doszło do narażenia bezpieczeństwa uczestnika ruchu drogowego, w tym przypadku pieszego, wówczas może zatrzymać prawo jazdy i skierować sprawę do sądu – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Podstawą takiego podejścia może być przeświadczenie policjanta, że grzywna określona w tzw. taryfikatorze mandatów jest nieadekwatna do popełnionego czynu – wyjaśnił i wskazał, że do tego typu niebezpiecznych sytuacji (wyprzedzanie na pasach czy omijanie przed przejściem) często dochodzi na jezdniach jednokierunkowych o co najmniej dwóch pasach ruchu.