Obecne recepty lewicy są błędne. Nie należy zwężać ulic. W Warszawie trzeba choćby dokończyć budowę nowych mostów i obwodnic oraz zbudować parkingi poza centrum - mówi po debacie DGP o smogu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Bosak tłumaczy, że przecież smog nie powstaje tylko w centrach miast - jego źródłem mogą stać się też wąskie drogi dojazdowe do miast, gdzie samochody stoją w gigantycznych korkach. Dlatego proponuje m.in budowę parkingów na granicach miejscowości, by potem kierowcy mogli się przesiąść do komunikacji miejskiej.