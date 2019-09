Statystycznie tylko w 15 na 100 przypadków poszkodowanym w wypadkach samochodowych udzielana jest pierwsza pomoc przed przyjazdem pogotowia. Najgorzej wygląda sytuacja związana z udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom.

Centrum Badań Opinii Społecznej dowiodło, że jedynie 19 proc. Polaków jest pewnych swoich umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Ponadto, jak wykazują badania przeprowadzone przez firmę Kantar TNS, 67 proc. rodziców uważa że nie ma wystarczających kompetencji do udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Dlatego tak istotna jest pomoc profesjonalistów - służb ratowniczych oraz ich sprawna akcja po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Pomóc w tym ratownikom ma naklejka "ratująca życie" od BabySafe.

W Polsce co roku dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Z raportu KGP za 2018 rok, wynika że:

- w minionym roku zgłoszono Policji 31 674 wypadków drogowych, z czego największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (51,8 proc.),

- w 2018 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 40 221 osób, w tym śmierć poniosły 2 862 osoby, a aż 37 359 zostało rannych (w tym ciężko 10 963 osób),

- ofiarami wypadków drogowych, zabitych oraz rannych w 2018 roku zostało ponad 3 tys. dzieci w wieku od 0 do 14 roku życia.

Raporty policji wykazują, że liczba wypadków na polskich drogach rośnie w miesiącach tj.: maj, lipiec (9,6 proc.), sierpień (9,3 proc.), wrzesień i październik. Eksperci BabySafe apelują o ostrożność podczas wyjazdów i dbanie o bezpieczeństwo w aucie, zwłaszcza maluchów. Jednocześnie wskazują, że Polacy w dużej mierze nie chcą, bądź nie umieją udzielać pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych.

– Uczestnicy zdarzenia drogowego najczęściej nie podejmują się udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia drugiej osoby. Boją się. Jest to sytuacja wymagająca jak najszybszej zmiany, ponieważ udzielenie pomocy poszkodowanemu w pierwszych minutach po wypadku może uratować mu życie. Liczy się każda chwila do przyjazdu profesjonalnej ekipy ratunkowej – tłumaczy ratownik medyczny.

Badanie Kantar TNS, wykazało że aż 87 proc. rodziców chciałoby dowiedzieć się więcej na temat pierwszej pomocy, a 80 proc. maluchów twierdzi, że osoba ratująca życie drugiej osobie to superbohater. Jak można zauważyć, umiejętność Polaków dot. udzielania pierwszej pomocy dzieciom nie jest wystarczająca. Dlatego też w trosce o najmłodszych, BabySafe wraz ze służbami ratowniczymi zaprojektowała specjalną naklejkę "KiD", umożliwiającą przekazanie służbom ratowniczym podczas wypadku, niezbędnych informacji o dziecku. Należy pamiętać, że bezpieczny fotelik to nie wszystko, a szybka reakcja służb przyczynia się często do ratowania życia poszkodowanych.

Dużą Kartę Informacyjną Dziecka wystarczy wypełnić i przykleić na tyle fotelika a małą naklejkę "KiD" umieścić na pasie fotelika, bądź z boku zagłówka. Karta umożliwia szybki i skuteczny sposób przekazania informacji o dziecku. Na karcie należy wypełnić najważniejsze informacje, które przysłużą się dostarczeniu niezbędnej wiedzy służbom. Są nimi: imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa krwi, choroby przewlekłe, zażywane leki oraz dane osób, które należy powiadomić w razie wypadku.

Naklejka życia / Materiały prasowe

Statystyki dowodzą, że podczas wypadku często dochodzi do utraty przytomności kierowcy, szoku u pasażerów, ogłuszenia przez poduszki powietrzne lub do nieprzytomności. Najmłodszy pasażer natomiast może nie chcieć przekazać ratownikowi żadnych informacji, chociażby ze stresu lub dziecko może być po prostu zbyt małe.

– Wielokrotnie podczas akcji ratowniczych przekonałem się jak cenna jest wiedza o najmłodszych pasażerach. Dane medyczne to ogromne ułatwienie naszej pracy, ale z pozoru błaha rzecz jaką jest informacja o imieniu dziecka jest równie bezcenna. Zwrócenie się po imieniu pozwala szybciej opanować stres i uspokoić malucha. Z kolei telefon do bliskiej osoby sprawia, że dziecko szybciej trafi pod opiekę rodziny – dodaje ratownik.

– Zależy nam na tym, aby dzieci podróżowały bezpiecznie. "KiD" to naklejka zaprojektowana przy współpracy ze służbami medycznymi. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie realnym wsparciem dla służb ratowniczych w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy dziecku. Bezpłatne karty "KiD" dostępne są w sklepach partnerskich BabySafe, liczących ponad 200 punktów, a ich lista dostępna jest stronie BabySafe – mówi Agnieszka Winkel, dyrektor handlowy Logis S.A., właściciela marki BabySafe.

Zgodnie z art. 162 § 1 kodeksu karnego, nie udzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.