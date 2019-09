Volkswagen ID.3 to pierwszy samochód elektryczny niemieckiej marki skonstruowany na nowej platformie MEB przeznaczonej specjalnie do aut zasilanych prądem. Nowe dzieło inżynierów VW zadebiutuje oficjalnie 10 września w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie. Krótko przed światową premierą "Garbusa nowej ery" niemiecki koncern pochwalił się planami zabezpieczenia dostaw akumulatorów do swoich e-aut…

Wiadomo, że Volkswagen AG i szwedzki Northvolt AB utworzyły spółkę, w której objęły po 50 proc. udziałów, a której celem będzie budowa fabryki akumulatorów litowo-jonowych. Plan przewiduje rozpoczęcie budowy w 2020 roku w Salzgitter w Dolnej Saksonii. Produkcja ma się rozpocząć na przełomie lat 2023/2024. Roczna wydajność fabryki wyniesie początkowo 16 gigawatogodzin.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen / MARTIN MEINERS

Nowa niemiecko-szewdzka spółka jest owocem czerwcowego porozumienia o wspólnej działalności w zakresie akumulatorów do aut elektrycznych. Część z zainwestowanych przez Volkswagena 900 mln euro zostanie przeznaczona na działalność spółki, druga część została zainwestowana bezpośrednio w Northvolt AB. W zamian Volkswagen objął 20 proc. udziałów w szwedzkiej firmie produkującej akumulatory oraz stanowisko w jej radzie nadzorczej.

– Akumulator to najważniejszy komponent aut elektrycznych. Dlatego Volkswagen i Northvolt podjęły decyzję o budowie fabryki o dużych zdolnościach produkcyjnych w Europie wzmacniając w ten sposób wspólną działalność w zakresie akumulatorów – powiedział Stefan Sommer z zarządu Volkswagena, który trafił też do rady nadzorczej Northvolt. – Założenie spółki i planowana budowa fabryki w Salzgitter w decydujący sposób przyczynią się do tego, że kluczowa technologia produkcji akumulatorów trafi na stałe także do Niemiec – podkreślił.

– Planowana wspólnie z Volkswagenem budowa ogromnej fabryki w Niemczech pozwoli firmie Northvolt zwiększyć wydajność w zakresie produkcji akumulatorów zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Będzie to miało duży wpływ na zwiększenie liczby elektrycznych aut w Europie – ocenił Fredrik Hedlund, prezes zarządu nowej spółki.

Porsche Taycan już w produkcji. Po niespełna 2 latach prac konstrukcyjnych niemiecka firma otwiera na terenie fabryki w Zuffenhausen nowy zakład produkcyjny dla swojego pierwszego samochodu sportowego z napędem całkowicie elektrycznym / Porsche

Akumulatory o łącznej pojemności ok. 300 gigawatogodzin

Koncern Volkswagen tylko w samej Europie będzie od 2025 roku potrzebował rocznie akumulatorów o łącznej pojemności 150 GWh – i podobnej wielkości w Azji. Dla porównania gigafactory Tesli w Nevadzie produkuje rocznie 35 GWh, a zakład LG Chem pod Wrocławiem pod koniec przyszłego roku osiągnie moce na poziomie 70 GWh.

W ciągu kolejnych dziesięciu lat koncern VW zamierza wprowadzić na rynek niemal 70 nowych modeli elektrycznych. Oznacza to, że liczba tego rodzaju aut, które mają się pojawić w kolejnej dekadzie i będą budowane na platformie MEB opracowanej przez koncern, wzrośnie do 22 mln egzemplarzy. Do 2023 roku Volkswagen zainwestuje w elektryfikację swoich aut ponad 30 mld euro. Zwiększając ich liczbę koncern dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Ten cel ma zostać osiągnięty do 2050 roku.

Porsche Taycan Turbo S i Taycan Turbo / Porsche / Delia Baum

Volkswagen wyprodukuje w Polsce elektryczne auta

Misja produkcji 22 mln samochodów elektrycznych zostanie powierzona 18 zakładom na trzech kontynach. Z mapy lokalizacji fabryk wynika, że Volkswagen w Polsce będzie produkować elektryczne samochody użytkowe. Przypominamy, że fabryka VW w Poznaniu szykuje się do uruchomienia w 2020 roku produkcji nowej 5. generacji modelu Caddy, który będzie powstawać tam również w wersji z napędem elektrycznym. W zakładzie w Białężycach niedaleko Wrześni ruszy seryjna produkcja nowego elektrycznego MAN-a TGE (bliźniacza konstrukcja do VW Craftera).