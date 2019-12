Porsche Taycan już w marcu 2019 r. okazało się hitem – liczba rezerwacji na całym świecie wynosiła ponad 20 tys. Osoby, które decydowali się na zapisy, musiały wpłacić równowartość 2,5 tys. euro (ponad 10 tys. zł). Wtedy jeszcze wygląd elektryka Porsche i szczegółowe dane techniczne były nieznane. W Polsce aż 117 kierowców postanowiło w ciemno zarezerwować model Taycan. Premiera odbyła się dopiero we wrześniu.

– Jestem fanem elektrycznych samochodów oraz ekologii, a jednocześnie zawsze marzyłem o Porsche. Dlatego właśnie Taycan jest dla mnie idealnym rozwiązaniem: szybki, nowoczesny i piękny samochód z zerową emisją spalin – tłumaczy swoją decyzję klient Porsche Centrum Wrocław, dla którego Taycan będzie początkiem przygody z Porsche.

– Aktualnie jeżdżę autem hybrydowym, więc jestem już w części zelektryfikowany. Wiem, że wiąże się to z komfortem i ciszą podczas jazdy. Trzeba też podkreślić możliwości, jakie daje auto elektryczne, głównie niesamowite przyspieszenie i moc. To w połączeniu z zaufaniem, jakie mam do Porsche, przesądziło o decyzji zamówienia Taycana – powiedział klient Porsche Centrum Łódź, który także zapłacił za rezerwację, nim poznał szczegóły dotyczące nowego samochodu.

– Po oficjalnej premierze, specyfikacja i wygląd przekroczyły moje oczekiwania. Auto robi ogromne wrażenie wizualne. Szczególnie na żywo – przyznał klient łódzkiego przedstawicielstwa niemieckiej marki, który wziął udział w regionalnej prezentacji nowego modelu w Pradze.

– Zupełnie nie bałem się tego, jak auto będzie wyglądało. Porsche ma świetny design i wiedziałem, że Taycan z pewnością trafi w mój gust. Nie pomyliłem się ani trochę – dodał kupujący z Wrocławia.

Wśród polskich kierowców rezerwujących nowy model największą popularnością cieszy się najmocniejsza wersja – Porsche Taycan Turbo S (moc od 761 KM z overboostem, cena od 790 tys. zł), który wybrało 45 proc. zamawiających. Na odmianę Turbo (680 KM; od 650 tys. zł) zdecydowało się 29 proc., a 26 proc. odbierze model Porsche Taycan 4S (571 KM, od 454 tys. zł).

Porsche Taycan jest pierwszym seryjnym pojazdem o napięciu systemowym wynoszącym 800 woltów zamiast "normalnych" dla aut elektrycznych 400 woltów. Uzupełnianie do 100 proc. akumulatora 93,4 kWh ładowarką ścienną 11 kW trwa 9 godz. Szybką ładowarką (DC, 50 kW) w 8 min doładujemy prąd by pokonać 100 km.