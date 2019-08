Obecnie, większość szybkich ładowarek aut elektrycznych dostępnych na rynku umożliwia ładowanie DC z maksymalną mocą 50 kW. GreenWay Polska ma już w swojej sieci ponad 100 tego typu szybkich ładowarek, posiadających łącznie ponad 200 punktów ładowania dużej mocy. Do końca roku w sieci zarządzanej przez spółkę pojawi się dodatkowo ponad 150 takich punktów.

Producenci samochodów elektrycznych jednak działają dynamicznie. Postęp technologiczny w konstrukcji baterii i układów zasilania umożliwia ładowanie ich z coraz większą mocą. Dlatego rośnie dostępność nowych modeli aut, które są w stanie przyjąć dużą moc powyżej 50 kW. Takie samochody można już ładować np. na wybranych stacjach GreenWay o mocy do 100 kW (w Krakowie i Wrocławiu). A w czerwcu dołączyła do nich stacja w Poznaniu – pierwsza stacja ładowania o mocy 150 kW dostępna w Polsce.

Ładowarka 150 kW zamontowana w Poznaniu przez GreenWay Polska / Materiały prasowe

– Testowaliśmy naszą ładowarkę na nowym modelu auta marki Audi e-tron, mogącym ładować się z mocą 150 kW. Możemy potwierdzić, że te pojazdy w pełni wykorzystują możliwości ładowarki, podobnie jak Tesla model 3 – powiedział Maciej Gajewski, dyrektor zarządzający GreenWay Polska. – Obecnie tego typu urządzenia dopiero pojawiają się w nowoczesnych sieciach ładowania, pamiętajmy jednak, że w tak dynamicznym i młodym sektorze, jakim jest elektromobilność, nowości szybko stają się standardem – dodał.

Przypominamy, że Audi e-tron jest wyposażone w litowo-jonowy akumulator 95 kWh. Niemiecki elektryczny SUV powinien zapewnić ponad 400 km zasięgu (wg. cyklu jazdy testowej WLTP). Uzupełnienie energii do 80 proc. za pomocą ładowarki 150 kW zainstalowanej przez GreenWay potrwa ok. 30-35 min.

Audi e-tron / Audi / Maciej Nowaczyk

Na początku września we Frankfurcie oficjalnie zadebiutuje Volkswagen ID.3. Seryjne auto z małą baterią (45 kWh) - przejedzie 330 km. Największa (77 kWh) zapewni imponujące 550 km zasięgu. Średni akumulator 58 kWh, na który zdaniem producenta zdecyduje się większość kupujących, zapewni zasięg od 300 do 420 km. Elektryczny VW zostanie wyposażony w funkcję szybkiego ładowania (prąd stały 100 do 125 kW). Samochód również będzie można naładować na stacji 150 kW, jednak oprogramowanie auta samo ograniczy moc do 125 kW. VW zapewnia, że podczas 30-minutowej przerwy na kawę ID.3 wyposażony w najmniejszy z oferowanych akumulatorów (45 kWh) może zostać zasilony prądem o mocy 100 kW, co umożliwi mu przejechanie 260 km.

Volkswagen ID.3 / Volkswagen

Ładowarka 150 kW to za mało? Będzie także 350 kW

Ładowarka GreenWay o mocy 150 kW na terenie galerii A2 w Poznaniu to najnowsza wersja szybkiej ładowarki Delta. Urządzenie wyposażono w 12 modułów prostownikowych drugiej generacji o mocy 12,5 kW każdy, nowy system chłodzenia, a także przewód CCS wysokiej mocy. Zmodernizowana ładowarka dysponuje obecnie trzema trybami ładowania samochodów elektrycznych: CHAdeMO: do 63 kW, CCS: do 150 kW oraz AC Typu 2: do 43 kW. Urządzenie pozwala na równoczesne ładowanie dwóch pojazdów na obu złączach DC (CCS i CHAdeMO) poprzez dynamiczny przydział mocy modułów prostownikowych.

Ładowarka GreenWay o mocy 150 kW w Galerii A2 w Poznaniu / Materiały prasowe

Co ciekawe, jeszcze jesienią 2019 roku GreenWay planuje uruchomić w Polsce pierwszą ultraszybką stację o mocy do 350 kW.

– Jako lokalizację wybrano MOP Malankowo po obu stronach autostrady A1, tak by korzystali z niej kierowcy jadący na północ i na południe kraju – powiedziała dziennik.pl Edyta Szczęśniak z GreenWay Polska.

Przy pomocy takiego urządzenia będzie można już ładować nowe elektryczne Porsche Tycan, które zadebiutuje na początku września w czasie salonu samochodowego we Frankfurcie.

Porsche Taycan / Porsche

100 km cztery razy taniej niż na benzynie

– Elektryczne samochody trwale zmienią nasz sposób "tankowania". Przejechałem samochodem elektrycznym już kilka tysięcy kilometrów. Tak jak większość użytkowników najczęściej ładowałem auto w domu lub w pracy. Podłączenie auta w garażu na noc jest najwygodniejszym i najtańszym sposobem zasilania go w energię. Samochód ładuje się w nocy, a za dnia oferuje możliwość przejechania 100 km ok. 4 razy taniej w porównaniu z autem benzynowym – powiedział dziennik.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR Grupy Volkswagen.

Przyznał, że z ładowarek w infrastrukturze miejskiej czy na trasie korzysta sporadycznie, ale gdy zajdzie taka potrzeba, samochód już dziś można naładować niezwykle szybko podczas zakupów.

– Infrastruktura rozwija się bardzo dynamicznie, z miesiąca na miesiąc przełamywane są kolejne bariery. W Poznaniu przy galerii A2 zainstalowana jest ładowarka o mocy 150 kW. Pozwala ona naładować elektryczne Audi e-tron do pełna w nieco ponad pół godziny. Na trasie z Warszawy do Poznania jest pięć szybkich ładowarek, do Trójmiasta dziesięć – wyliczył przedstawiciel Grupy VW.

Jego zdaniem, jeszcze rok temu kłopotliwe było znalezienie hotelu z ładowarką, nawet w stolicy, jednak dziś nie ma z tym już żadnego problemu.

– Użytkowanie na co dzień samochodu elektrycznego w Polsce jest możliwe i niezwykle łatwo się do tego przyzwyczaić. Korzyści jest więcej niż potencjalnych wyzwań. A o tym, że samochody elektryczne są lepsze od spalinowych świadczy choćby fakt, że w ciągu zaledwie 24 godzin zebraliśmy w Europie 10 tys. zamówień na model ID.3 – skwitował Tonder.