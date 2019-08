Porsche Taycan w wersji przedprodukcyjnej w ciągu 24 godzin przejechał dystans liczący dokładnie 3425 km. Tego wyczynu dokonał w ramach testu na włoskim torze wysokich prędkości – Nardo. Pokonana odległość mniej więcej odpowiada drodze, jaką trzeba pokonać, aby dojechać z Nardo do Trondheim w Norwegii.

Podczas próby na torze na południu Włoch słońce nie miało litości. A mimo to przy szczytowej temperaturze powietrza na poziomie 42 stopni Celsjusza i temperaturze toru dochodzącej do 54 stopni Celsjusza prędkość samochodu wynosiła pomiędzy 195 a 215 km/h.

Ludzie z Porsche twierdzą, że test odbył się bez zakłóceń – prototyp musiał zatrzymywać się tylko na szybkie ładowania i zmiany kierowców. Zespół składał się z sześciu szoferów testowych Porsche.

Porsche Taycan / Materiały prasowe

– Taycan poradził sobie z tym ambitnym, wytrzymałościowym testem bez żadnego problemu – powiedział Stefan Weckbach, wiceprezes ds. linii produktów Porsche Taycan. – Wynik uzyskany na Nardo podkreśla zalety wyjątkowej techniki 800 V i wysoki poziom jej dojrzałości. Zanim Taycan zostanie wprowadzony na rynek pod koniec tego roku, na całym świecie w ramach testów zaliczy ponad 6 mln przejechanych kilometrów – dodał.

Technika – system 800 V

Taycan to pierwszy w pełni elektryczny samochód produkcyjny o napięciu systemowym 800 woltów. Przedstawiciele Porsche podkreślają, że technika ta pomogła prototypowi 919 Hybrid trzy razy z rzędu wygrać 24-godzinny wyścig w Le Mans, a teraz trafia do produkcji seryjnej.

W ocenie inżynierów technika 800 V zapewnia wysokie osiągi, pozwala skrócić czas ładowania oraz zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez okablowanie i jego masę. Podczas jazdy próbnej na terenie Centrum Technicznego Nardo wykorzystano 800-woltowe stacje ładowania.

Pierwszy w pełni elektryczny samochód sportowy Porsche

Elektryczny układ napędowy Taycana zaprojektowano w taki sposób, aby był on w stanie wygenerować pełną moc nawet po kilkukrotnym przyspieszeniu w krótkich odstępach czasu. Pod koniec lipca na terenie lotniska przedseryjny egzemplarz przyspieszył od 0 do 200 km/h co najmniej 26 razy. Średni czas przyspieszenia z odmierzanych prób wynosił poniżej 10 sekund. Różnica pomiędzy najkrótszym a najdłuższym wynikiem wynosiła 0,8 s.

