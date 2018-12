Niemieckie konsorcjum badawcze FastCharge zaprezentowało prototyp stacji ładowania o mocy nawet 450 kW. Punkt znajduje się w Jettingen-Scheppach niedaleko autostrady A8, pomiędzy Ulm a Augsburgiem. Nowa stacja jest odpowiednia dla pojazdów elektrycznych wszystkich marek zgodnych z europejskim wariantem (typ 2) systemu CCS (Combined Charging System) i można z niej korzystać bezpłatnie. W trakcie testów samochód badawczy Porsche z akumulatorem o pojemności netto około 90 kWh uzyskał na nowej stacji moc ładowania ponad 400 kW.

Efekt: czas ładowania potrzebny do uzyskania zasięgu pierwszych 100 km wyniósł mniej 3 minuty. A uzupełnienie energii (od 10 do 80 proc.) w zmodyfikowanym BMW i3 z akumulatorem 57 kWh trwało zaledwie 15 minut.

Szybkie ładowanie aut elektrycznych

Projekt naukowy "FastCharge" ruszył w lipcu 2016 roku i otrzymał od Niemieckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej dofinansowanie w wysokości 7,8 mln euro. Wdrożenie wytycznych dotyczących finansowania koordynuje Niemiecka Organizacja Technologii Wodorowej i Ogniw Paliwowych (NOW). Konsorcjum przemysłowe obejmuje firmy motoryzacyjne BMW oraz Porsche, jak również przedsiębiorstwa Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH (technika ładowania) i Siemens AG (inżynieria elektryczna).

Moc nowych ładowarek FastChargers jest od 3 do 9 razy wyższa od tego, co obecnie oferują szybkie ładowarki prądem stałym (DC). Prototypy wykorzystują gniazdo systemu CCS (Combined Charging System) typu 2, który jest standardem w Europie i jest stosowany w wielu częściach świata. Obecnie dla samochodów ze standardem CCS dostępne są dwie stacje ładowania firmy Jettinger – można z nich korzystać bezpłatnie. Zależnie od modelu auta, nowa ultraszybka stacja ładowania współpracuje z pojazdami z napięciem akumulatora 400 V oraz 800 V. W każdym przypadku moc ładowania jest automatycznie dobierana do maksymalnych dopuszczalnych możliwości systemu danego pojazdu.

Zależnie od modelu auta, nowa ultraszybka stacja ładowania współpracuje z pojazdami z napięciem akumulatora 400 V oraz 800 V / Porsche

Do 2022 r. Porsche chce zainwestować w elektromobilność ponad 6 mld euro – koncentrując się zarówno na hybrydach plug-in, jak i pojazdach w pełni elektrycznych. Oznacza to, że firma z nadwyżką podwoiła swoje zaplanowane wcześniej wydatki na ten sektor – z około 3 do ponad 6 mld euro. Z dodatkowych 3 mld euro około 500 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój modeli i wersji w gamie Porsche Taycan. Około 1 mld euro producent przeznaczy na elektryfikację i hybrydyzację obecnego portfolio, setki milionów euro wyda na rozbudowę swoich fabryk, a około 700 mln zainwestuje w nowe technologie, infrastrukturę ładowania oraz inteligentną mobilność.