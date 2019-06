Opel Astra nowej 6. generacji od 2021 roku będzie powstawać głównie w Niemczech, w fabryce w rodzinnym dla Opla Russelsheim. Taką decyzję ogłosiła właśnie Grupa PSA.

Fabryka Opla w Russelsheim / Opel

Dla zakładu w Gliwicach oznacza to, że przynajmniej przez dwa lata (do czasu zmiany modelowej) będzie kontynuować wytwarzanie aktualnie sprzedawanej Astry. A później – dzięki niedawno ogłoszonym inwestycjom – na Śląsku ruszy produkcja dużych samochodów dostawczych.

Jako drugą lokalizację produkcji przedstawiciele PSA wskazali zakład Ellesmere Port w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku właściwie nic się nie zmienia, bo obecna Astra kombi także pochodzi z tamtejszej fabryki.

Opel astra / Opel

Przypominamy, że śląski zakład zostanie przekształcony, aby ulokować w nim produkcję lekkich dostawczaków i zaadaptować go do specjalnej platformy przeznaczonej dla dużych vanów. Inwestycja ma pozwolić na produkcję do 100 tys. dużych samochodów dostawczych rocznie.

Przedstawiciele PSA podkreślają, że wzrost mocy produkcyjnych w segmencie dużych samochodów dostawczych marek Peugeot, Citroen, Opel i Vauxhall, pozwoli koncernowi zrealizować większą liczbę zamówień z końcem 2021 roku oraz wzmocni pozycję gliwickiej lokalizacji w perspektywie ponad dziesięciu lat.