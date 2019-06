Opel Zafira Life, czyli czwarta generacja rodzinnego auta marki z Rüsselsheim, wjeżdża do Polski. Samochód od kół po czubek anteny jest zupełnie nową konstrukcją bazującą na platformie Grupy PSA. Pod względem urody i kształtów radykalnie różni się od trzech wcześniejszych wcieleń tego modelu, a to może być zaskoczenie dla fanów Zafiry. Z drugiej strony trudno dziwić się niemieckim projektantom, że poszli w kierunku mikrobusa – ten gatunek zyskuje nowych amatorów. I dlatego Zafira Life w ocenie przedstawicieli firmy wpasuje się aż w trzy segmenty aut.

– Opel Zafira Life to wielofunkcyjny samochód osobowy, który oferujemy w trzech długościach nadwozia. Dzięki temu klienci mogą dopasować model idealnie odpowiadający na ich potrzeby – powiedział Grzegorz Handzlik, dyrektor marki Opel w Polsce. – Zafira Life skierowana jest przed wszystkim do klientów biznesowych oraz poszukujących dużego auta rodzinnego, dlatego też wersje wyposażenia dostępne na polskim rynku zostały tak skonfigurowane, by łatwo można było dobrać właściwy wariant do potrzeb użytkownika – dodał.

Opel Zafira Life / Opel

Żeby to było możliwe producent przewiduje trzy długości nadwozia. Każda z wersji – standardowa Compact (4,60 m), średnia Long (4,95 m) i długa Extra Long (5,30 m) - będzie dostępna nawet z dziewięcioma miejscami. Na polskim rynku oferowane są cztery wersje wyposażenia – Business i Business VIP, skierowane przede wszystkim do klienta biznesowego, oraz Family i Family Elite dla osób szukających dużego samochodu rodzinnego.

Opel Zafira Life / Opel

Zafira Life Business w standardowej konfiguracji zabierze 5 osób, opcjonalnie można zamówić wersję 9-miejscową. Dostęp do przestrzeni bagażowej ułatwiają tylne przeszklone drzwi dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180 stopni. Komfort podróży ma zapewnić klimatyzacja manualna oraz pochłaniające ciepło przyciemniane szyby Solar Protect. Auto wyposażono w światła LED do jazdy dziennej, przednie światła przeciwmgielne oraz czujniki deszczu i automatyczne wycieraczki.

W wersji Zafira Life Business VIP standardowo dostępny jest wariant 6 osobowy z indywidualnymi fotelami. Kierowca i pasażer na przednim siedzeniu mogą ustawić żądaną temperaturę w systemie klimatyzacji, a komfortową temperaturę w tylnej części pojazdu powinny utrzymać przyciemniane szyby Solar Protect pochłaniające ciepło. Wszystkie trzy rzędy foteli mają dostęp do gniazdka elektrycznego 12 V, do którego można podłączyć laptopy i inne urządzenia elektroniczne. Samochód wyposażony jest również w elektrycznie sterowane drzwi przesuwne, które można zdalnie otwierać za pomocą ruchu stopy.

Opel Zafira Life / Opel

Opel Zafira Life Family jest standardowo oferowany w wersji 5 osobowej. Opcjonalnie samochód może zostać skonfigurować tak, aby zapewniał miejsce nawet dla ośmiu osób, niezależnie od długości pojazdu. W tym wariancie fotele drugiego i trzeciego rzędu można przesuwać na aluminiowych szynach. W gorące dni przyjemną temperaturę zapewnia kierowcy i siedzącemu z przodu pasażerowi dwustrefowa elektroniczna klimatyzacja, a pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu mogą skorzystać z dodatkowego chłodzenia. Kontrolę nad siedzącymi w tylnych rzędach dziećmi ułatwia dodatkowe małe lusterko, umieszczone przy lusterku wstecznym.

W wersji Zafira Life Family Elite producent dodatkowo oferuje podgrzewane przednie fotele z funkcją masażu oraz elektrycznym sterowaniem. Opcjonalnie indywidualne fotele w drugim rzędzie można ustawić tyłem do kierunku jazdy, jest też składany przesuwny stolik mocowany do szyn pomiędzy drugim i trzecim rzędem foteli. Ten rodzinny Opel wyposażony jest ponadto w wyświetlacz projekcyjny (Head up) oraz dach panoramiczny.

Opel Zafira Life / Opel

W standardzie Zafira Life jest wyposażona w poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz tempomat. Bezpieczeństwo można zwiększyć wybierając opcjonalne poduszki kurtynowe dla 2 i 3 rzędu oraz pakiety zawierający system wykrywania zmęczenia kierowcy, system rozpoznawania znaków drogowych, czy system ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu, a także pakiet Bezpieczeństwo, który zawiera system ostrzegania przed potencjalną kolizją, układ awaryjnego hamowania oraz tempomat adaptacyjny. Panoramiczna kamera ułatwi parkowanie.

Opel Zafira Life / Opel

Rodzinny wypad w góry czy nad jezioro? Trakcję na śliskim i poza asfaltem ma poprawiać system IntelliGrip. To elektroniczny układ znany z modelu Grandland X, który poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Na wyjechanie z zaspy czy błotnej leśnej drogi powinno wystarczyć. W planach jest tez napęd 4x4 - system jest dostarczany przez firmę Dangel, specjalizującą się w przygotowywaniu pojazdów do eksploatacji poza utwardzonymi drogami.

Opel Zafira Life / Opel

Silniki? Opel na początek zaoferuje wysokoprężne 1.5/120 KM (300 Nm), który w cyklu mieszanym ma zużywać 4,8 l oleju napędowego na 100 km podróży. Słabszy turbodiesel 1.5/102 KM pojawi się niebawem. Obie wersje są oferowane z 6-biegową manualną skrzynią.

Jednostka wysokoprężna 2.0 będzie dostępna w dwóch wersjach i kombinacjach: 150 KM z 6-biegową manualną skrzynią oraz 177 KM z 8-biegowym automatem. Oba silniki generują momenty obrotowe odpowiednio 370 i 400 Nm przy 2000 obr./min. Zafira Life najmocniejszym silnikiem przyspiesza od zera do 100 km/h w 10,4 sekundy i powinna rozpędzać się do 185 km/h.

Oprócz wersji z silnikami wysokoprężnymi Euro 6d-TEMP nowy Opel Zafira Life od początku 2021 r. będzie także oferowany jako pojazd całkowicie elektryczny.

Opel Zafira Life / Opel

Ceny? Auta można już zamawiać. Najtańsza Zafira Life kosztuje od 134 750 zł, to model pięcioosobowy Business o podstawowej długości Compact (4,60 m) z silnikiem 1.5/102 KM.

Najtańsza rodzinna Zafira Life Family (5-osobowa; Compact) została wyceniona na 143 350 zł (silnik 1.5/120 KM).