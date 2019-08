Szef rządu przebywa z wizytą w Gliwicach, gdzie odwiedził zakład Opel Manufacturing Poland. Premier na konferencji prasowej poinformował, że w Gliwicach powstaje nowy zakład Opla, który zapewni minimum 300 nowych miejsc pracy.

- Podjęta została decyzja o budowie, tutaj w Polsce, kolejnej wielkiej fabryki samochodów dostawczych - Opla, Peugeota. Wiadomo, że te dwa koncerny się integrują. Peugeot kupił Opla jakiś czas temu - mówił Morawiecki.

Przyznał, że rok czy dwa lata temu były pewne obawy, jak to się dalej potoczy.

- Wiadomo, że każda fuzja pomiędzy poszczególnymi dużymi koncernami może skutkować pewnymi zamknięciami części zakładów. Tutaj mamy do czynienia z czymś odwrotnym - jakość pracy polskich pracowników, inżynierów, kadry zarządzającej jest tak wysoka, że ten wielki koncern francuski podjął decyzje nie tylko o kontynuacji produkcji samochodów, ale w szczególności podjął decyzje o rozpoczęciu produkcji samochodów dostawczych - powiedział premier.

Fabryka w Gliwicach / Polska Agencja Prasowa / Dominik Gajda

Decyzje, które zostały podjęte teraz - jak mówił szef rządu - będą miały skutki jeszcze w roku 2030, 2040.

- Nowe miejsca pracy, które tutaj będą utworzone, i nowe inwestycje w wysokości ponad 1 mld zł to wielka obietnica dla tego regionu - podkreślił Morawiecki.

Dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland Andrzej Korpak i premier Mateusz Morawiecki / Polska Agencja Prasowa / Dominik Gajda

Istniejąca od blisko 21 lat gliwicka fabryka samochodów Opla to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w woj. śląskim po przełomie ustrojowym. Pierwszy Opel Astra Classic, wytwarzany w Gliwicach do 2002 roku, zjechał z linii produkcyjnej fabryki 31 sierpnia 1998 r. Obecnie w Gliwicach powstaje m.in. Astra piątej generacji - dotąd wyprodukowano ok. 400 tys. egzemplarzy tego modelu. Od 2021 r. zakład ma stać się także producentem dużych samochodów dostawczych.

Opel Manufacturing Poland to część europejskiej spółki Opel, którą w 2017 r. która została przejęta od amerykańskiego General Motors przez francuską grupę PSA, właściciela marek Citroen i Peugeot. Zakład w Gliwicach jest jedną z dwóch polskich fabryk Grupy PSA - drugą jest zakład w Tychach, gdzie w styczniu tego roku Grupa uruchomiła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w wielu pojazdach tego koncernu.