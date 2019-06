Używane samochody królują na polskich drogach. Tylko w 2018 roku na rynku wtórnym osobówek zawarto łącznie ponad 2,6 mln transakcji zakupu takich pojazdów (to pięć razy więcej, niż rejestracje nowych aut - 532 tys.). Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w tej liczbie było niemal 930 tys. pierwszych rejestracji samochodów sprowadzonych oraz prawie 1,7 mln przerejestrowań. W pierwszej grupie odnotowano wzrost liczby transakcji o około 7 proc., a średni wiek takiego auta wynosił prawie 11 lat.

W tej rzece używanych samochodów kierowcy napotykają poważne przeszkody. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów aż 58 proc. z nich wskazuje, że znalezienie dobrego używanego auta to ciężkie zadanie. Dziesięciokrotnie mniej ankietowanych – tylko 6 proc. – nie widzi w tym problemu.

A wśród wad ponad połowa ankietowanych Polaków najczęściej wskazywała zły stan techniczny i wynikającą z niego konieczność kosztownych napraw. Kolejne pozycje to bolączki znane od lat na polskim rynku: brak zaufania do sprzedającego, nieznana lub niewiarygodna historia pojazdu oraz wątpliwy przebieg. A z tego wypływają oczekiwania kupujących: 82 proc. z nich chce, aby ich używane auto miało w pełni udokumentowany stan techniczny, a 80 proc. – dokumentowany przebieg.

Jakie używane auta najchętniej kupują Polacy? Nie jest tajemnicą, że królują samochody marek należących do Grupy Volkswagen. W pierwszej dziesiątce aż sześć to modele Audi lub Volkswagena. Na pierwszym miejscu stoi Audi A4, na drugim – Volkswagen Golf. Dalej wśród używanych hitów jest Audi A3, Audi A6, Volkswagen Passat oraz Polo. I właśnie w tę koniunkturę wpisuje się teraz należący do Grypy Volkswagen - Volkswagen Financial Services (VWFS), który pod nazwą Autonomia uruchamia w Polsce program niskich rat na samochody z gwarancją, sprawdzone technicznie i z pewną historią.

– Postanowiliśmy przygotować ofertę kredytu i leasingu, które w ramach niskich rat pozwolą kupującym sięgnąć po nowsze i lepiej wyposażone auta używane marek z Grupy Volkswagen – wyjaśnia Paweł Bokun, kierownik działu samochodów używanych i remarketingu w departamencie finansowania i zarządzania flotą VWFS.

Volkswagen Golf / dziennik.pl

Wskazał, że nowa oferta finansowania obejmuje używane samochody z programów Das WeltAuto i Audi Select :plus – z gwarancją, sprawdzone w 117 punktach pod względem technicznym, z udokumentowanymi przeglądami i naprawami przeprowadzanymi w ASO oraz z gwarantowanym przebiegiem.

– Autonomia to kredyt i leasing, czyli oferta dla każdego klienta: indywidualnego, mikro przedsiębiorcy czy menadżera firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wyjaśnia Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej Volkswagen Financial Services.

Jego zdaniem właśnie finansowanie z niskimi ratami stanie się lokomotywą zmian na polskim rynku używanych samochodów. Kierowcy będą odchodzić np. od tradycyjnych kredytów, a prosta kalkulacja pozwoli przekonać się, że w ramach podobnego miesięcznego budżetu będą mogli jeździć sprawdzonym pod każdym względem, całkiem młodym i dobrze wyposażonym samochodem.

– A to wszystko w konkurencyjnych, niskich ratach. Jak niskich? Czasem nawet o około połowę, w porównaniu do klasycznego kredytu czy leasingu – przekonuje Dyc. – Autonomia ma podobny mechanizm do wprowadzonych przez Volkswagen Financial Services już ponad pięć lat temu kredytu i leasingu z niskimi ratami na nowe samochody. Korzyści dla kupujących są zbliżone: poczynając od niskich rat, do wygodnej dla klienta możliwości zwrotu auta na zakończenie umowy – wymienia i podsuwa przykładową kalkulację.

Z wyliczeń wynika, że dwuletnia Skoda Octavia z silnikiem 1.4 TSI, z przebiegiem 8 tys. km i ceną 50 tys. zł w programie Das WeltAuto, w kredycie Autonomia ma być dostępna za 469 zł miesięcznie, przy założeniu umowy na 4 lata, łącznym limicie 80 tys. km i wkładzie własnym w wysokości 10 proc. ceny samochodu (ok. 5 tys. zł).