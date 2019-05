Kia Motors wyłoży 16 mln euro, a Hyundai Motor 64 mln euro – łącznie Hyundai Motor Group, do którego należą obie marki samochodowe zainwestuje 80 mln euro (ok. 350 mln zł) w chorwacką firmę Rimac Automobili.

Stinger jest najbardziej okazałą perłą w koronie Kia. Tym modelem koreańska marka wjechała na nowe terytorium gran turismo, na którym od aut wymaga się nie tylko wysokiej jakości oraz komfortu, ale również radości z prowadzenia. W Polsce hitem jest wersja wyposażona w turbobenzynowy silnik 2.0 T-GDI/245 KM i napęd na tylne koła – takie auto stanowi połowę sprzedaży. Najmocniejsza odmiana, czyli Stinger GT z silnikiem 3.3 V6 T-GDI/366 KM i seryjnym napędem 4x4, skusiła 47 proc. kupujących / dziennik.pl

Współpraca firm ma polegać na opracowaniu elektrycznej wersji sportowego samochodu spod znaku N, czyli sportowych modeli Hyundaia oraz auta elektrycznego o wysokich osiągach z ogniwem paliwowym. Modele studyjne obu aut pojawią się do 2020 roku.

Kia e-Niro wyposażona w akumulator litowo-jonowy o pojemności 64 kWh w cyklu mieszanym zapewni zasięg większy niż 455 km (wg homologacji WLTP). Według tej samej normy w cyklu miejskim przejedzie do 615 km, czyli więcej niż wiele samochodów z silnikiem benzynowym pod maską / KIA

A do 2025 roku koreański koncern dzięki współpracy z Rimac i podkręceniu prac własnych ośrodków badawczo-rozwojowych planuje zwiększyć gamę samochodów elektrycznych o aż 44 nowe modele.

Hyundai i30 Fastback N - ten model może napędzać silnik 2.0 Turbo o mocy 250 KM w wersji standardowej lub 275 KM w opcjonalnym pakiecie Performance / Hyundai

Firma Rimac Automobili została założona w 2009 roku przez Mate Rimac'a jako niewielka manufaktura z siedzibą w Chorwacji. Mate Rimac marzył o skonstruowaniu elektrycznego samochodu sportowego na miarę XXI wieku. Od tamtej pory firma szybko rozwinęła się, inwestując w rozwój technologii – od wysokowydajnych elektrycznych układów napędowych po technologie związane z akumulatorami i sterowanie pracą elektrycznego układu napędowego.

Hyundai Motor Group i Rimac Automobili rozpoczynają strategiczne partnerstwo / KIA

Najsłynniejszym dziełem chorwackiej firmy jest pokazany pierwszy raz w 2011 roku Rimac Concept One, czyli elektryczny supersamochód o mocy 1224 KM. Od zera do 100 km/h ma przyspieszać w 2,5 sekundy. 300 km/h osiąga po 14 sekundach. Prędkość maksymalna 355 km/h. Cena ok. milion dolarów (ponad 3,9 mln zł). To w tym samochodzie, w 2017 roku Richard Hammond miał poważny wypadek podczas kręcenia drugiego sezonu programu motoryzacyjnego "The Grand Tour". W 2016 roku dołączył model Concept S.

Rimac Concept One / Rimac