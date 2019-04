Policja stawia na nowe radiowozy BMW. Z naszych najnowszych ustaleń wynika, że mundurowi w wyniku przetargu kupią 31 BMW serii 3 Gran Turismo, które w polskiej drogówce będą służyć jako auta nieoznakowane. To ciekawa zmiana upodobań typu nadwozia, bo obecnie używane auta to "trójki" w wersji sedan (140 sztuk w całej Polsce).

BMW serii 3 Gran Turismo to największy model w gamie serii 3 – ta odmiana jest dłuższa o ok. 200 mm od pozostałych wariantów. Rozstaw osi wersji GT jest dłuższy o 110 mm, więc kabina oferuje więcej miejsca. Bawarski producent twierdzi, że ten wariant nadwoziowy ma łączyć cechy dynamicznie wyglądającego sedana i praktyczność wersji kombi.

BMW serii 3 Gran Turismo / BMW / Tom Kirkpatrick

Dlatego kierowcy już niebawem będą musieli uważać nie tylko na sedany BMW 3 ale też i na niewinne (rodzinnie?) wyglądające pięciodrzwiowe zamaskowane radiowozy bawarskiej marki.

Jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania wykroczeń drogowych, to KGP chce by każde z nowych aut miało kamerę z przodu i z tyłu. Pomiar prędkości ma odbywać się tak, jak obecnie w BMW serii 3 – czyli wyświetlana na nagraniu wartość jest mierzona na kołach radiowozu. Dlatego, żeby wykonać poprawny pomiar, auto z wideorejestratorem musi na początku i na końcu odcinka pomiarowego znajdować się w takiej samej odległości od nagrywanego pojazdu.

BMW serii 3 Gran Turismo / BMW / Tom Kirkpatrick

Nowe samochody BMW dostarczy Spółka Zdunek z Gdańska, który swoją ofertę wycenił na 7 161 000 zł. Diler z Pomorza pokonał dwóch przedstawicieli Skody firmy: Żagiel Auto z Lublina i Plichta z Wejherowa. Za czeskie radiowozy dilerzy życzyli sobie odpowiednio 7 206 570 zł i 6 913 000 zł. Przypominamy, że Komenda Główna Policji na zakup nowych nieoznakowanych radiowozów planowała wydać 7 626 000 zł.

Z warunków przedstawionych przez policję wynika, że nieoznakowane auto drogówki musi napędzać benzynowy silnik o pojemności przynajmniej dwóch litrów i mocy min. 180 kW (ok. 245 KM). Do tego napęd 4x4 i skrzynia automatyczna. Prędkość maksymalna powyżej 210 km/h. Ważnym kryterium jest przyspieszenie od 0 do 100 km/h - taki radiowóz musi startować do "setki" w mniej niż 7 sekund.

Poza ceną policja brała też pod uwagę współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika, pojemność silnika oraz prędkość maksymalna samochodu.

51 oznakowanych BMW serii 3 - pierwszy raz w historii

Kolejnym zaskoczeniem może być decyzja o zakupie w wyniku przetargu 51 sztuk nowych srebrnych BMW serii 3 sedan z przeznaczeniem do służby jako radiowozy oznakowane. To pierwszy raz w historii, kiedy samochody tej marki dostaną barwy polskiej policji. Mundurowi chcą by moc silnika w tych autach nie była mniejsza niż 180 KM.

W tym przypadku KGP chce wydać 7 344 000 zł. A jako najkorzystniejszą policjanci wskazali również ofertę spółki Zdunek z Gdańska – diler dostarczy 51 aut za 6 859 500 zł.

Jedyną konkurencyjną propozycję na samochodu Skody złożyła firmę Żagiel Auto z Lublina - za czeskie radiowozy diler życzył sobie 7 903 980 zł.

Tym samym eskadra BMW w polskiej policji zwiększy się do 222 sztuk aut rodziny serii 3, wliczając w to 140 egzemplarzy już używanych jako radiowozy nieoznakowane. Przetargi zrealizowano w ramach projektu "Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji". Aktualnie drogówka korzysta z 361 nieoznakowanych radiowozów.