Fiat Chrysler Automobiles (FCA) i firma Eni zajmująca się carsgeringiem aut opracowały wspólnie nowe paliwo A20. Jak zapewniają twórcy, jego cechą szczególną jest niski poziomem emisji substancji szkodliwych osiągnięty dzięki zawartym w nim alkoholom – 15 proc. metanolu oraz 5 proc. bioetanolu.

Inżynierowie podkreślają, że dzięki wykorzystaniu niskiej zawartości węgla, biokomponentów i wysokiej liczby oktanowej, nowe alternatywne paliwo w procesie spalania emituje do 3 proc. mniej CO 2 , obliczonych za pomocą nowej procedury homologacji WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Światowa Zharmonizowana Procedura Testów Pojazdów Lekkich).

W ocenie przedstawicieli FCA formuła nowej benzyny została opracowana by ograniczyć bezpośrednią i pośrednią emisję CO 2 . Jednak głównym celem było zapewnienie kompatybilności tego paliwa z większością pojazdów benzynowych sprzedanych od 2001 r. W Italii jest to około 12 mln aut, które odpowiadają ponad 60 proc. włoskiej floty samochodowej napędzanej silnikami benzynowymi.

Na dowód tego twierdzenia koncern informuje o pomyślnym przeprowadzeniu testów nowego paliwa. Próby przeprowadzono przy użyciu pięciu Fiatów 500 z floty Eni Enjoy w Mediolanie. Podczas 13 miesięcy testowania dokonano około 9 tysięcy najmów i przejechano 50 tys. km. FCA twierdzi, że nie odnotowano jakichkolwiek problemów, ale za to potwierdzono zmniejszenie wskaźnika emisyjności, a także lepszą wydajność, dzięki wysokiej liczbie oktanowej.