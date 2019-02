Skoda VISION iV przenosi kierowców w nową erę motoryzacji. A przyszłość wcale nie jest taka odległa. Szefowie czeskiej marki jako jeden z priorytetów w rozwoju firmy wybrali właśnie napęd elektryczny i zapowiadają ponad 10 nowych samochodów na prąd. Pojawią się na rynku w ciągu 3 lat - listę premier zaplanowano aż do 2022 roku. A do rewolucji ma przyczynić się właśnie model Vision iV. Skoda pochwaliła się właśnie pierwszymi szkicami wnętrza tego auta. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Vision iV to pierwszy samochód Skody zbudowany na uniwersalnej platformie MEB, która zaprojektowana została przez Volkswagena kilka lat temu na potrzeby aut z napędem elektrycznym.

Skoda VISION iV / Skoda / ĹKODA AUTO

Z racji elektrycznego napędu w nowym aucie nie ma tunelu środkowego, który w zwykłych samochodach ogranicza swobodę pasażerów. Elektryczna Skoda pod względem przestronności powinna zadowolić najbardziej wybrednych.

Deska rozdzielcza to także nowatorski projekt – podzielono ją na dwa poziomy. Górny z wirtualnym kokpitem zamiast analogowych zegarów oraz dotykowym ekranem na środku pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Kierownica o dwóch ramionach zamiast logo marki ma na środku wypisaną nazwę "SKODA". Dolna część kokpitu odpowiada za obsługę klimatyzacji i pozwala bezprzewodowo zintegrować dwa telefony z pokładowym systemem multimedialnym; przewidziano też ładowanie indukcyjne.

Duży wolnostojący ekran wydaje się unosić nad deską rozdzielczą. Poniżej znajduje się funkcjonalna podpórka na nadgarstek, która powinna ułatwiać korzystanie z wyświetlacza / Skoda

Atletycznie zbudowany elektryk Skody dostał 22-calowe koła zmodyfikowane pod względem aerodynamiki. Zamiast lusterek bocznych zastosowano kamerki, które przekazują obraz na ekrany w kokpicie – podobne rozwiązanie już wykorzystuje produkcyjne Audi e-tron.

Skoda VISION iV / Skoda / ĹKODA AUTO

Nowe dzieło stylistów Skody wprowadza też charakterystyczne elementy, które wyróżnią na drodze seryjne e-auta tej marki. Jednym z nich jest świetlna linia łącząca przednie reflektory wykonane w technice LED. Z tyłu na klapie bagażnika zamiast logo pojawi się duży napis "SKODA".

Skoda Vision E / dziennik.pl

Możliwości napędu? Pierwszy elektryczny prototyp Skody, czyli Vision E (foto wyżej) pokazany w 2017 roku mógł rozpędzać się do 180 km/h. Konstruktorzy zastosowali w nim dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 225 kW (ponad 300 KM), a napęd trafiał na cztery koła. Akumulatory litowo-jonowe naładowane do pełna miały zapewniać do 500 km zasięgu.

Nowy prototyp Skody nie może wypaść gorzej przy parametrach "starszego brata".

Skoda Vision iV zadebiutuje na początku marca w czasie salonu samochodowego w Genewie.

Skoda VISION iV / Skoda

Rok 2019 oznacza dla Skody wejście do epoki elektromobilności. 124 lata od założenia tej marki na rynku pojawi się Superb PHEV z napędem hybrydowym plug-in (ładowanie z gniazda zewnętrznego) i w 100 proc. elektryczne Citigo. W 2020 r. Skoda ruszy z produkcją pierwszych aut elektrycznych opartych na platformie MEB, takich jak prototypowy model Vision iV. Wiadomo też, że w ciągu najbliższych 4 lat producent zainwestuje około 2 mld euro w alternatywne układy napędowe i nowe usługi z zakresu mobilności. A do końca 2022 r. wprowadzi na rynek ponad 10 elektrycznych modeli.