Kia Motors Polska odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży nowych samochodów. Jak wynika z najnowszego raportu, w 2018 roku liczba koreańskich aut, które wyjechały na drogi wzrosła o ponad 10 proc. w porównaniu z 2017 r .

– Po raz pierwszy w historii w ciągu jednego roku na drogi wyjechało ponad 25 tys. egzemplarzy nowych aut marki Kia – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska. – Miniony rok był dwunastym z rzędu, w którym Kia Motors Polska zanotowała wzrost sprzedaży. Popyt na nowe samochody marki Kia w Polsce był ponad czterokrotnie wyższy niż wzrost sprzedaży Kia Motors na świecie, który w 2018 roku wyniósł 2,4 proc. – dodała.

Kierowcy w Polsce w 2018 roku odebrali 25 746 nowych samochodów marki Kia, o 2391 egzemplarzy więcej niż przed rokiem. Do rekordu przyczynił się CEED nowej generacji / dziennik.pl

Hitem 2018 roku okazała się najnowsza generacja modelu CEED. Rosnąca z miesiąca na miesiąc popularność tego auta sprawiła, że został on bestsellerem marki Kia w Polsce – do kierowców trafiło 6514 sztuk tego auta.

Kia CEED / dziennik.pl

Tym samym Sportage oddał koronę i zakończył rok na drugiej pozycji z wynikiem 6142 egzemplarzy. Zarówno Ceed, jak i Sportage poprawiły wyniki sprzedaży z 2017 roku – pierwszy o blisko 1000 egzemplarzy, drugi o ok. 40 sztuk.

W boju o trzeci stopień podium z liczbą 2675 sprzedanych egzemplarzy zwycięzcą okazał się crossover Stonic, który wyprzedził Rio o 149 sztuk.

Kia Stinger / dziennik.pl

Kia Stinger to pierwszy w historii koreańskiej marki sportowy model klasy gran turismo. W Polsce samochód zaskakuje popularnością – do końca 2018 roku wydano ok. 600 sztuk (kilka sztuk trafiło do policji), a w kolejce na odbiór zamówionego auta czeka ponad 800 chętnych.

Stinger jest największą perłą w koronie Kia. Tym modelem koreańska marka wjechała na nowe terytorium gran turismo, na którym od aut wymaga się nie tylko wysokiej jakości oraz komfortu, ale również radości z prowadzenia. Jednak przy okazji producent stworzył auto dla osób, które lubią wygodę i emocje. Sprawdziliśmy i niechętnie oddaliśmy kluczyk… / dziennik.pl

Hitem jest najmocniejsza wersja, czyli Stinger GT z silnikiem 3.3 V6 T-GDI/370 KM i seryjnym napędem 4x4 - takie auto wybrało ok. 45 proc. osób. Odmiana z dwulitrowym, turbodoładowanym 245-konnym silnikiem stanowi 51 proc. sprzedaży. Auto występuje z napędem na tylną oś. Pozostałe 4 proc. klientów zdecydowało się na zakup auta z turbodieslem 2.2 CRDi/200 KM. Zaletą tej odmiany silnikowej Stingera jest możliwość wyboru układu przeniesienia napędu – na tylną oś lub na cztery koła.

Kiedy patrzy się na sylwetkę Stingera, od razu widać, że rządzą tu tylne koła / dziennik.pl

Kia będzie hybrydowa

– Bez reklamowego szumu Kia wychodzi na lidera polskiego rynku pod względem liczby oferowanych modeli o napędzie alternatywnym, czyli hybrydowym i hybrydowym typu plug-in. Już w tej chwili w gamie są cztery modele – Niro, Niro plug-in, Optima plug-in oraz Optima kombi plug-in – wylicza Krzesak i zapowiada, że w 2019 roku liczba modeli o napędzie alternatywnym znacznie się poszerzy.

Wiadomo, że w maju na polskim rynku pojawi się Sportage 1.6 CRDi w wersji mild hybrid, a w listopadzie wszystkie odmiany nadwoziowe Ceeda z układem napędowym tego samego typu. Również pod koniec roku oferta Ceeda powiększy się o kombi w wersji hybrydowej typu plug-in (ładowana z gniazdka).

Kia Sportage / KIA / Olaf Gallas

– W Europie już w ubiegłym roku 1 na 10 sprzedanych nowych samochodów marki Kia był autem hybrydowym, hybrydowym typu plug-in lub elektrycznym. Wiele wskazuje na to, że w tym roku udział pojazdów o napędzie alternatywnym w sprzedaży Kia Motors nie tylko w Europie, ale również w Polsce będzie coraz większy – zapowiada przedstawicielka Kia Motors Polska.

Poza autami ekologicznymi w 2019 roku w Polsce pojawi się nowy ProCeed z nadwoziem typu shooting (dostępny w wersji GT Line i GT) oraz Ceed GT z 204-konnym turbodoładowanym silnikiem 1.6 T-GDI. Na czerwiec zaplanowano premierę Niro po modernizacji. A we wrześniu debiut czwartej odmiany nadwoziowej Ceeda.

Kia ProCeed już w produkcji / KIA / MichalPISNY.sk

Kia rośnie w siłę

Światowym bestsellerem marki Kia w 2018 roku był Sportage. Jego łączna sprzedaż na wszystkich rynkach wyniosła 501 367 egzemplarzy. Na drugim miejscu pod względem liczby sprzedanych aut, z wynikiem 355 852 sztuki, uplasowało się Rio. Trzeci stopień podium w rankingu popularności należy do kompaktowego sedana K3 (na niektórych rynkach oferowanego jako model o nazwie Forte). Sprzedaż tego modelu wyniosła 328 504 egzemplarze.

Plan? W 2019 roku Kia Motors chce sprzedać 2,92 mln samochodów.