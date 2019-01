– Dzięki zakładowi w Polsce będziemy mogli nawiązać bliską współpracę z klientami z całego świata i rozwój w Europie – powiedział wiceprezes Iron Force Group Camden Lee, cytowany we wtorkowym komunikacie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Obszar Inwestycji Bezpośrednich PAIH, przy udziale Zagranicznego Biura Handlowego w Tajpej, zapewnił tajwańskiemu inwestorowi wsparcie i doradztwo lokalizacyjne. Grupa Iron Force wybrała Zabrze przede wszystkim ze względu na dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury oraz dobrze wykształconych kadr.

Inwestycje z tajwańskim kapitałem stanowią dotąd niewielką część portfela Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Aby zintensyfikować wzajemne relacje gospodarcze, we wrześniu ubiegłego roku, podczas otwarcia Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Tajpej, Agencja i jej tamtejsza odpowiedniczka InvesTaiwan zawarły porozumienie o współpracy w zakresie promocji inwestycji.

– Budowa fabryki Iron Force to drugi, licząc od 2016 roku, projekt z Tajwanu obsłużony przez PAIH. Mamy nadzieję, że m.in. dzięki współpracy z InvesTaiwan liczba pomyślnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nad Wisłą wzrośnie – powiedział, cytowany w komunikacie, p.o. prezes PAIH Krzysztof Senger.

Pierwszym tajwańskim projektem wspartym przez Agencję było w 2017 r. uruchomienie platformy szkoleniowej iTutorGroup.

Iron Force Industrial powstała w 1977 r. Główna siedziba firmy znajduje się w Nowym Tajpej na Tajwanie. Spółka produkuje m.in. nadmuchiwacze poduszek powietrznych i podzespoły pasów bezpieczeństwa dla branży samochodowej. Zakład w Zabrzu powstanie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

W ub. roku KSSE pozyskała 51 nowych inwestycji, wartych w sumie ponad 2,5 mld zł, wobec 58 projektów za ponad 3,4 mld zł rok wcześniej. W 2018 r. inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 2,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 20 tys. istniejących. Spośród 51 pozyskanych w minionym roku inwestycji 11 to projekty wspierane na nowych, obowiązujących od września ub. roku, zasadach, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – łączna wartość tych projektów przekracza 930 mln zł.

Z danych przedstawicielstwa Tajpej w Polsce wynika, iż Polska jest 40. pod względem wielkości wymiany handlowej partnerem handlowym Tajwanu. W 2017 r. obroty między oboma państwami przekroczyły 1,1 mld dol., przy czym wartość produktów importowanych z Tajwanu do Polski to 890 mln dol., a polski eksport miał wartość 276 mln dol. Do końca 2017 r. około 40 tajwańskich firm zainwestowało w Polsce niespełna 213 mln dol., dając 4,2 tys. miejsc pracy.

Polskie i tajwańskie uniwersytety oraz instytucje naukowe zawarły 118 umów o współpracy akademickiej. 758 tajwańskich studentów podjęło studia i wymiany akademickie na 19 polskich uniwersytetach, podczas gdy 223 polskich studentów realizuje programy edukacyjne na Tajwanie.