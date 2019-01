Toyota GR Supra ujawniona. Tym samym po niemal 17 latach od zakończenia produkcji japońska marka wraca do kultowej nazwy i modelu. Najnowsze, piąte wcielenie Supry zadebiutowało w Detroit. Auto przed wdrożeniem do produkcji testował sam prezydent Toyoty, Akido Toyoda. Na co mogą liczyć kierowcy?

Prezydent Toyoty, Akido Toyoda, zanim dał zielone światło do rozpoczęcia produkcji, osobiście przetestował samochód na torze Nürburgring, by mieć pewność, że Toyota GR Supra spełni oczekiwania / PAP/EPA / JOHN G. MABANGLO

Kiedy patrzy się na sylwetkę nowej Supry, od razu widać, że rządzą tu tylne koła. W ocenie projektantów debiutujące auto pełnymi garściami czerpie z dawnych sportowych modeli Toyoty. Długa maska, zwarta karoseria oraz dach z dwoma wybrzuszeniami to nawiązanie do pierwowzoru, czyli modelu 2000GT. Można też doszukać się inspiracji czwartą generacją Supry – od wcześniejszego auta zapożyczono muskularne tylne błotniki tworzące jedną linię ze zintegrowanym spojlerem.

Połączenie ogromnych felg, krótkiego rozstawu osi (2470 mm) oraz całkowitej długości 4379 mm daje "skondensowany" efekt auta nabuzowanego adrenaliną. Warto zauważyć, że rozstaw osi jest krótszy niż w Toyocie GT86, ale tylne koła są zdecydowanie większe. W Europie Toyota GR Supra będzie wyposażona w 19-calowe aluminiowe felgi z naprzemiennie czarnymi i srebrnymi ramionami / Toyota / ROBERT BRYKALA

Nowa Supra powstała według receptury, która przewiduje osiągniecie "złotych proporcji" przekładających się na zwinność. Tu kluczowym czynnikiem jest stosunek rozstawu osi do rozstawu kół. Najlepszy balans pomiędzy zwinnością oraz ponadprzeciętną stabilnością osiąga się, gdy stosunek tych miar mieści się między 1,5 a 1,6. Inżynierowie Toyoty podkreślają, że w przypadku ich najmłodszego dziecka udało się im osiągnąć wartość na poziomie 1,55.

Toyota GR Supra - GR w nazwie to skrót od marki Gazoo Racing odpowiedzialnej za udział Toyoty w motorsporcie.

Toyota GR Supra / Toyota / ROBERT BRYKALA

Projekt wnętrza na pierwszym miejscu stawia kierowcę. Wyświetlacz head-up, wskaźniki oraz manetki zmiany biegów są umieszczone centralnie przed prowadzącym, a na trójramiennej pokrytej skórą kierownicy rozplanowano dodatkowe przełączniki. Wirtualny kokpit zamiast analogowych zegarów zawiera w sobie trójwymiarowy licznik przebiegu, wskaźnik biegu, cyfrowy prędkościomierz po lewej stronie oraz wskazania nawigacji i multimediów po prawej.

Toyota GR Supra z elementami BMW Z4? / Toyota / ROBERT BRYKALA

Dwa głęboko profilowane fotele ze zintegrowanym zagłówkiem mogą być pokryte skórą lub kombinacją skórzanych boków z oparciem i siedziskiem obszytym alcantarą, która powinna zapewnić właściwą wentylację oraz dodatkowe trzymanie ciała.

Sercem nowej Supry jest trzylitrowy, turbodoładowany rzędowy silnik o 6 cylindrach, który generuje 340 KM oraz 500 Nm momentu obrotowego. Jednostka współpracuje z ośmiobiegowym automatem, a przełożenia można zmieniać manetkami przy kierownicy. Korzystając z funkcji Launch Control (start bez uślizgu i straty mocy) auto powinno przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy. Prędkość maksymalną organiczno elektronicznie do 250 km/h

Toyota GR Supra / Toyota / ROBERT BRYKALA

Wszystkie wersje Toyoty GR Supra sprzedawane w Europie będą wyposażone w elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Działa on zarówno podczas przyspieszania, jak i hamowania, może gładko dostosować się od zerowego do pełnego, 100-procentowego spięcia napędów z natychmiastową reakcją.

Nowa Supra to pierwszy globalny model wyprodukowanym przez TOYOTA GAZOO Racing, czyli komórkę koncernu odpowiedzialną za tworzenie aut wyczynowych m.in. na potrzeby sportów motorowych / PAP/EPA / JOHN G. MABANGLO

Toyota GR Supra w 2019 roku trafi do 900 właścicieli w Europie. Pierwsi, którzy zarezerwowali nowy samochód, latem zyskają dostęp do ekskluzywnego programu Supra 900 Club. Producent obiecuje, że członkowie klubu poza doświadczeniem ciekawych przeżyć otrzymają również unikalne, niedostępne na rynku upominki.

Toyota GR Supra / Toyota / ROBERT BRYKALA

Toyota GR Supra w standardzie będzie wyposażona m.in. w aktywny dyferencjał, adaptacyjne zawieszenie (Adapitve Variable Suspension) czy 19-calowe aluminiowe koła. Lista obejmuje także dwustrefową klimatyzację, adaptacyjny tempomat z funkcją zatrzymywania i ruszania, bezkluczykowy dostęp i przycisk Start, skórzaną kierownicę z przyciskami funkcyjnymi oraz wirtualną tablicę rozdzielczą przed kierowcą. Technologia LED jest wykorzystywana w adaptacyjnych reflektorach, tylnych światłach i światłach do jazdy dziennej, a lusterka (zewnętrzne i wewnętrzne) są fotochromatyczne. Dodatkowym ułatwieniem są czujniki deszczu oraz kamera cofania.

Bagażnik to 290 l pojemności. Kuferek można powiększyć poprzez demontaż panelu w tylnej części kabiny / Toyota / ROBERT BRYKALA

Sportowe fotele obite są skórą i mają elektryczną regulację (wraz z podparciem lędźwiowym), zintegrowane podgrzewanie i funkcję pamięci ustawień. System multimedialny zawiera 12-głośnikowy system audio premium JBL, wyświetlacz head-up, wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala, nawigację z Supra Connect (na wybranych rynkach), Bluetooth oraz port USB. Do dyspozycji kierowcy i pasażera przewidziano indukcyjną ładowarkę oraz pakiety oświetlenia i przechowywania drobiazgów.

Toyota GR Supra / Toyota / ROBERT BRYKALA

O bezpieczeństwo zadba pakiet Supra Safety +, który obejmuje systemy monitorowania martwego pola, ostrzegania o zmianie pasa ruchu, ostrzegania o ruchu z tyłu pojazdu, ostrzegania o kolizji z autem nadjeżdżającym z tyłu oraz czujniki parkowania z funkcją hamowania. Przewidziano też funkcję e-Call, która w razie wypadku automatycznie wyśle położenie auta do służb ratunkowych. Wszystkie Toyoty GR Supra są wyposażone w alarm i system kontroli ciśnienia w oponach.

Sercem nowej Supry jest rzędowa "szóstka" o mocy 340 KM / Toyota / ROBERT BRYKALA

Nowa Toyota GR Supra trafi do kierowców w połowie 2019 roku. Cena? Szacuje się, że w Polsce auto ma kosztować ok. 300 tys. zł. Produkcja ruszy w czerwcu w zakładach Magna Steyr w austriackim Grazu.

Żeby uczcić historię modelu i zarazem wprowadzenie piątej generacji, na początku produkcji powstanie wyjątkowa seria GR Supra A90 Edition. Liczba egzemplarzy została ograniczona do 90 sztuk. Wszystkie A90 Edition będą pokryte matowym lakierem Storm Grey, zostaną wyposażone w czarne matowe felgi aluminiowe oraz kokpit kierowcy obszyty czerwoną skórą.

Główny inżynier Tetsuya Tada zachował klasyczną formę auta sportowego z montowanym z przodu rzędowym sześciocylindrowym silnikiem napędzającym tylne koła / Toyota / ROBERT BRYKALA

Toyota GR Supra A90 Edition zostanie zaoferowana 90 pierwszym europejskim klientom, którzy złożyli zamówienia za pośrednictwem specjalnych platform rezerwacji aut.

Co ciekawe, nowa Toyota GR Supra jeszcze przed oficjalnym debiutem w Detroit pojawiła się na specjalnym pokazie prasowym w… Polsce. Film oraz zdjęcia prezentowanego modelu zrealizowano w Warszawie.