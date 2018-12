Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej podał, że umowa na wyprodukowanie trzech pojazdów dla Monachium i okolic dotyczy autobusów wyposażonych w baterie Solaris High Energy o pojemności 240 kWh, których ładowanie odbywać się będzie poprzez złącze plug-in. Napęd autobusów zapewniony będzie dzięki osi elektrycznej ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi.

Pojazdy pomieszczą do 71 pasażerów. Wewnątrz każdego autobusu zamontowane zostaną 33 siedzenia, a 12 z nich dostępnych będzie z niskiej podłogi. Auta zostaną wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskie, gniazda USB i Wifi.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów, w pojazdach zamontowany będzie system prewencji kolizyjnej – Mobileye – który ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi m.in. o nieplanowanym i niekontrolowanym zjechaniu z pasa ruchu.

Dotąd Solaris dostarczył do odbiorców z 14 państw ok. 200 autobusów elektrycznych, prawie połowa z nich jeździ w Polsce. Ma zamówienia na następne blisko 200 takich pojazdów.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw blisko 17 tys. pojazdów. Produkty Solaris Bus & Coach SA były wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność w Polsce i na świecie. Na początku września br. 100 proc. udziałów w firmie objęła hiszpańska grupa CAF.