Tańsze paliwo dla rodzin w 2026. Również dla rodziców dorosłych dzieci

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 10:09
Tańsze paliwo dla rodzin. Jak połączyć rządową obniżkę z rabatami Karty Dużej Rodziny?/Tomasz Sewastianowicz
Mało kto wie, że miliony Polaków mogą tankować jeszcze taniej dzięki Karcie Dużej Rodziny (KDR). Co najważniejsze: z przywileju tego mogą korzystać także rodzice dorosłych już dzieci. W efekcie wyjazdy na Wielkanoc będą tańsze nie tylko dzięki nowym cenom maksymalnym, które wchodzą w życie właśnie dziś 31 marca.

Nowe ceny paliw od 31 marca. Pakiet zmian wchodzi w życie

Na ten dzień kierowcy czekali od tygodni. We wtorek, 31 marca, wchodzi w życie tzw. pakiet CPN, który obniża ceny paliw nawet o ok. 1,20 zł na litrze. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, ceny maksymalne wynoszą:

  • Benzyna 95: maksymalnie 6,16 zł/l,
  • Benzyna 98: nie więcej niż 6,76 zł/l,
  • Olej napędowy: maksymalnie 7,60 zł/l.

To świetna wiadomość przed świątecznymi wyjazdami, ale posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą urwać z tych stawek jeszcze więcej. Jak skorzystać z rabatów?

Karty Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci – jak to działa?

Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co ważne – wiek dzieci nie ma znaczenia. Jeśli ktoś wychował trójkę potomstwa, zachowuje prawo do karty na stałe. Nie obowiązuje też żaden próg dochodowy.

Co z dziećmi, które skończyły 18 lat? One również mogą korzystać z karty, ale już na określonych zasadach. Uczniowie szkół średnich mają do niej prawo do 30 września roku po zakończeniu nauki, maksymalnie do 25. roku życia.

Studenci działają na podobnej zasadzie – mogą korzystać z KDT do końca września roku, w którym planują ukończyć studia, ale też nie dłużej niż do 25 lat. Co ważne, praca nie wyklucza z programu, o ile nadal są na utrzymaniu rodziców.

Jest jeszcze wyjątek. Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z karty bez limitu wieku – tak długo, jak ważne jest orzeczenie.

Jakie rabaty na paliwo dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

No i najważniejsze: konkretne oszczędności. KDR daje dostęp do różnych zniżek. Co dziś najważniejsze, także uprawnia do rabatów paliwo. To nie są ogromne kwoty, ale przy regularnym tankowaniu robi się z tego zauważalna różnica.

Gdzie tankować taniej? Lista zniżek z Kartą Dużej Rodziny (marzec 2026)

Zniżki KDR sumują się z nowymi cenami maksymalnymi. Oto konkretne kwoty, jakie oszczędzisz na popularnych stacjach:

Stacje Orlen:

  • 8 gr/l zniżki na paliwa standardowe (benzyna 95, ON, LPG),
  • 10 gr/l na paliwa Verva,
  • 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i myjnię.

Stacje Circle K:

  • 8-15 gr/l zniżki w zależności od rodzaju paliwa (standard vs premium),
  • 25% rabatu na myjnię,
  • 20% zniżki na kawę i ofertę gastronomiczną.

Stacja Shell:

  • 8 gr/l taniej za litr benzyny Shell FuelSave 95 oraz Diesel,
  • 3 gr/l zniżki na LPG,
  • 20% na wybrane produkty spożywcze.

Stacje BP:

  • 8 gr/l na paliwa podstawowe i LPG,
  • 10 gr/l na paliwa Ultimate,
  • 25% rabatu na ofertę Wild Bean Cafe.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Jeśli zgubiłeś kartę lub nigdy jej nie odebrałeś, możesz to zrobić w urzędzie gminy lub błyskawicznie przez aplikację mObywatel (system Emp@tia). Wydanie pierwszej karty jest całkowicie darmowe.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
