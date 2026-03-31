Nowe ceny paliw od 31 marca. Pakiet zmian wchodzi w życie
Na ten dzień kierowcy czekali od tygodni. We wtorek, 31 marca, wchodzi w życie tzw. pakiet CPN, który obniża ceny paliw nawet o ok. 1,20 zł na litrze. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, ceny maksymalne wynoszą:
- Benzyna 95: maksymalnie 6,16 zł/l,
- Benzyna 98: nie więcej niż 6,76 zł/l,
- Olej napędowy: maksymalnie 7,60 zł/l.
To świetna wiadomość przed świątecznymi wyjazdami, ale posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą urwać z tych stawek jeszcze więcej. Jak skorzystać z rabatów?
Karty Dużej Rodziny dla rodziców dorosłych dzieci – jak to działa?
Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Co ważne – wiek dzieci nie ma znaczenia. Jeśli ktoś wychował trójkę potomstwa, zachowuje prawo do karty na stałe. Nie obowiązuje też żaden próg dochodowy.
Co z dziećmi, które skończyły 18 lat? One również mogą korzystać z karty, ale już na określonych zasadach. Uczniowie szkół średnich mają do niej prawo do 30 września roku po zakończeniu nauki, maksymalnie do 25. roku życia.
Studenci działają na podobnej zasadzie – mogą korzystać z KDT do końca września roku, w którym planują ukończyć studia, ale też nie dłużej niż do 25 lat. Co ważne, praca nie wyklucza z programu, o ile nadal są na utrzymaniu rodziców.
Jest jeszcze wyjątek. Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z karty bez limitu wieku – tak długo, jak ważne jest orzeczenie.
Jakie rabaty na paliwo dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny?
No i najważniejsze: konkretne oszczędności. KDR daje dostęp do różnych zniżek. Co dziś najważniejsze, także uprawnia do rabatów paliwo. To nie są ogromne kwoty, ale przy regularnym tankowaniu robi się z tego zauważalna różnica.
Gdzie tankować taniej? Lista zniżek z Kartą Dużej Rodziny (marzec 2026)
Zniżki KDR sumują się z nowymi cenami maksymalnymi. Oto konkretne kwoty, jakie oszczędzisz na popularnych stacjach:
Stacje Orlen:
- 8 gr/l zniżki na paliwa standardowe (benzyna 95, ON, LPG),
- 10 gr/l na paliwa Verva,
- 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i myjnię.
Stacje Circle K:
- 8-15 gr/l zniżki w zależności od rodzaju paliwa (standard vs premium),
- 25% rabatu na myjnię,
- 20% zniżki na kawę i ofertę gastronomiczną.
Stacja Shell:
- 8 gr/l taniej za litr benzyny Shell FuelSave 95 oraz Diesel,
- 3 gr/l zniżki na LPG,
- 20% na wybrane produkty spożywcze.
Stacje BP:
- 8 gr/l na paliwa podstawowe i LPG,
- 10 gr/l na paliwa Ultimate,
- 25% rabatu na ofertę Wild Bean Cafe.
Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?
Jeśli zgubiłeś kartę lub nigdy jej nie odebrałeś, możesz to zrobić w urzędzie gminy lub błyskawicznie przez aplikację mObywatel (system Emp@tia). Wydanie pierwszej karty jest całkowicie darmowe.