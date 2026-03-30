Minister energii podał pierwszą maksymalną cenę detaliczną paliw w Polsce. Ile za benzynę 95 i diesla?

Na ten dzień kierowcy czekali od ponad czterech tygodni. We wtorek 31 marca wchodzi pakiet CPN, który ma obniżyć ceny nawet o około 1,20 zł na litrze. Minister energii właśnie podał ceny maksymalne paliw. Z obwieszczenia wynika, że jutro:

Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6,16 zł/l,

Benzyna 98 to cena nie wyższa niż 6,76 zł/l,

Olej napędowy nie może być droższy niż 7,60 zł za litr.

Ile zaoszczędzisz od jutra? Porównanie cen paliw

Rodzaj paliwa Aktualna cena (średnia ze stacji) Limit ministra (od jutra 31 marca) Różnica (obniżka) Benzyna 95 7,42 zł 6,16 zł - 1,26 zł Benzyna 98 7,99 zł 6,76 zł - 1,23 zł Diesel 8,79 zł 7,60 zł - 1,19 zł LPG 3,77 zł Brak limitu Wzrost o 7 groszy

Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Benzyna 95 rekordowo droga. Tyle zapłaciłem na Orlenie

Kierowcom pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Szczególnie, że ceny w detalu trzymają się bardzo wysoko.

Najdroższą benzynę 95 znalazłem dziś na stacji Orlen – 7,42 zł za litr. To najwyższa stawka od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na BP i Circle K ceny są tylko nieznacznie niższe i krążą wokół 7,36 zł.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z dieslem. Na stacjach Circle K i BP litr oleju napędowego kosztuje już około 8,79 zł. Amic Energy ma niewiele taniej – 8,77 zł. Na Orlenie ceny dochodzą do 8,69 zł. To poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się abstrakcyjne.

Gdzie jest najtaniej?

Najniższe ceny nadal trzymają stacje przy supermarketach. Przy Auchan benzyna 95 kosztuje około 6,99 zł za litr, a przy Carrefour około 7,19 zł. Diesel w tych stacjach jest tańszy, ale różnice nie są już tak duże – od 8,58 zł do 8,68 zł za litr.

9 zł za litr diesla przestało być teorią

Granica 9 zł przestaje być psychologiczną barierą. Na Circle K diesel premium kosztuje już 9,14 zł za litr. Na Orlen za Vervę trzeba zapłacić około 8,99 zł. Jeszcze chwila i takie ceny mogą stać się standardem, a nie wyjątkiem.

Masz samochód z LPG? Żałuj, autogaz pędzi w stronę 4 zł

Autogaz też nie daje kierowcom wytchnienia. Na Orlen LPG kosztuje około 3,77 zł za litr, a na BP i Circle K około 3,69 zł.

Najtaniej gaz znalazłem na Amic Energy – 3,59 zł. Jednak tempo wzrostów sugeruje, że poziom 4 zł jest już bardzo blisko. LPG nie jest objęty rządowym "wsparciem" - analitycy BM Reflex zapowiadają podwyżkę o ok. 7 groszy do poziomu 3,82 zł.