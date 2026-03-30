Nowe ceny benzyny, diesla i LPG. Co zastałem na stacjach w poniedziałek 30 marca?

Mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że formalnie zaczynają obowiązywać pierwsze elementy rządowego pakietu paliwowego (tzw. CPN), który ma obniżyć ceny nawet o około 1,20 zł na litrze. Zła? Na stacjach tego jeszcze nie widać.

– Od wtorku 31 marca powinniśmy zobaczyć niższe ceny paliw, zarówno benzyny jak i oleju napędowego –zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W grę wchodzą m.in. kwestie techniczne, jak dostosowanie systemów sprzedaży (kas fiskalnych). W praktyce oznacza to jedno – w poniedziałek kierowcy wciąż płacą pełne, bardzo wysokie stawki.

Analitycy prognozowali, że będzie drogo:

Benzyna 95 – 7,15 zł/l

Benzyna 96 – 7,85 zł/l

Olej napędowy, czyli diesel – 8,75 zł

LPG – 3,82 zł/l

Rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza.

Benzyna 95 rekordowo droga. Tyle zapłaciłem na Orlenie

Najdroższą benzynę 95 znalazłem dziś na stacji Orlen – 7,42 zł za litr. To najwyższa stawka od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na BP i Circle K ceny są tylko nieznacznie niższe i krążą wokół 7,36 zł.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z dieslem. Na stacjach Circle K i BP litr oleju napędowego kosztuje już około 8,79 zł. Amic Energy ma niewiele taniej – 8,77 zł. Na Orlenie ceny dochodzą do 8,69 zł. To poziomy, które jeszcze niedawno wydawały się abstrakcyjne.

Gdzie jest najtaniej?

Najniższe ceny nadal trzymają stacje przy supermarketach. Przy Auchan benzyna 95 kosztuje około 6,99 zł za litr, a przy Carrefour około 7,19 zł. Diesel w tych stacjach jest tańszy, ale różnice nie są już tak duże – od 8,58 zł do 8,68 zł za litr.

9 zł za litr diesla przestało być teorią

Granica 9 zł przestaje być psychologiczną barierą. Na Circle K diesel premium kosztuje już 9,14 zł za litr. Na Orlen za Vervę trzeba zapłacić około 8,99 zł. Jeszcze chwila i takie ceny mogą stać się standardem, a nie wyjątkiem.

LPG pędzi w stronę 4 zł

Autogaz też nie daje kierowcom wytchnienia. Na Orlen LPG kosztuje około 3,77 zł za litr, a na BP i Circle K około 3,69 zł.

Najtaniej gaz znalazłem na Amic Energy – 3,59 zł. Jednak tempo wzrostów sugeruje, że poziom 4 zł jest już bardzo blisko.

Kiedy w końcu będzie taniej? LPG tylko droższy

– Realnie niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca – zaznaczają eksperci BM Reflex. Czyli tuż przed Wielkanocą.

Jeśli ten optymistyczny scenariusz się sprawdzi, średnia cena benzyny 95 może spaść do poziomu 5,98 zł (obniżka o 1,18 zł). Diesel ma potanieć o 1,30 zł do ceny 7,45 zł za litr.

Najgorzej wygląda sytuacja LPG – tutaj kierowcy nie mają co liczyć na taryfę ulgową. Cena ma wzrosnąć o ok. 7 groszy do poziomu 3,82 zł.