Polacy rzucili się na paliwo po 5,99 zł. Od poniedziałku benzyna 95 skacze do takiego poziomu

Od dziś wielka obniżka. Na tych stacjach benzyna 95 kosztuje 5,99 zł

5,99 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan Hyperoil. Sieć wysłała do klientów SMS-y z informacją o promocji i efekt był natychmiastowy: na wielu punktach ustawiły się kolejki.

To średnio o 40 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich gigantów jak Orlen, Circle K, BP czy Amic. Promocja na najpopularniejszą 95-kę potrwa tylko do dziś – soboty, 16 maja 2026 roku. Moje dzisiejsze zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza: 5,99 zł to fakt. Listę punktów objętych ofertą znajdziesz na końcu artykułu.

Dlaczego paliwo tanieje? Sytuacja w cieśninie Ormuz i efekt "opóźnienia"

Obecne niskie ceny to efekt uspokojenia nastrojów na rynkach światowych po niedawnych zawirowaniach w rejonie cieśniny Ormuz. Choć ropa naftowa przestała gwałtownie drożeć, na stacjach widzimy teraz skutki wcześniejszych obniżek w hurcie. Dodatkowym "bezpiecznikiem" dla naszych portfeli pozostaje rządowy pakiet "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który ogranicza skalę wahań i wymusza na koncernach stosowanie limitów cenowych.

Stacja paliw Auchan - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Uwaga: Od poniedziałku 18 maja nowa rzeczywistość na stacjach paliw

Z najnowszych analiz ekspertów wynika, że przestrzeń do dalszych cięć na pylonach właśnie się wyczerpuje. Analitycy biura Reflex wskazują na niepokojący trend: zmienność cen benzyn w Europie rośnie, osiągając poziomy nienotowane od wybuchu konfliktu w Iranie.

Co to oznacza dla kierowców? Obniżki przechodzą do historii, a od poniedziałku 18 maja trzeba przygotować się na wzrosty cen. Choć pakiet CPN chroni nas przed gwałtownymi skokami, trend sezonowy jest nieubłagany. Czego spodziewać się od poniedziałku? Porównałem najnowsze prognozy analityków:

Paliwo Prognoza e-petrol.pl Prognoza Reflex (podwyżki) Benzyna 95 6,24 – 6,35 zł/l 6,40 zł/l (+6 gr) Benzyna 98 6,73 – 6,84 zł/l 6,99 zł/l (+6 gr) Diesel (ON) 6,74 – 6,85 zł/l 6,90 zł/l (+5 gr) Autogaz (LPG) 3,63 – 3,72 zł/l 3,65 zł/l (-7 gr)

Jak widać, eksperci biura Reflex są mniej optymistyczni – przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o ok. 5-6 groszy na litrze. Jedynym światełkiem w tunelu pozostaje gaz LPG, który jako jedyny może dalej tanieć.

Stacja paliw Orlen - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlenu, Circle K, BP i Amic. Tyle zapłacimy w weekend

Na ten weekend Ministerstwo Energii wyznaczyło nowe, niższe limity cenowe. Od soboty (16 maja) do poniedziałku (18 maja) benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,37 zł/l, a olej napędowy – 6,82 zł/l.

To oznacza obniżkę w stosunku do stawek, które obowiązywały jeszcze przed chwilą. Przypominam, że w piątek, 15 maja, litr benzyny 95 mógł kosztować maksymalnie 6,39 zł, a oleju napędowego – 6,85 zł. Potwierdzają to zdjęcia, które zrobiłem na stacjach największych graczy w Polsce tuż przed weekendowym resetem cen – pylonów nie da się oszukać. Orlen, Circle K, BP i Amic wycisnęły piątkowe limity narzucone przez rząd do ostatniego grosza. Tak wyglądały stawki na pylonach gigantów w piątek, tuż przed wejściem weekendowych obniżek:

Benzyna 95: Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje 6,39 zł/l.

Na każdej stacji (Orlen, Amic, BP, Circle K) kosztuje Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,82 zł/l (Orlen, Circle K i Amic) po 6,85 zł/l na stacji BP.

Stawki wahają się od (Orlen, Circle K i Amic) po 6,85 zł/l na stacji BP. LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,72 do 3,76 zł/l.

Od sobotniego poranka na tych stacjach zobaczymy ceny niższe o 2-3 grosze na litrze, wymuszone nowym zarządzeniem resortu energii.

Paliwo premium w cenie zwykłego. To okazja na weekend

Podczas wizyt na stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na stacjach Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują tyle samo (6,39 zł/l). Podobna sytuacja ma miejsce na BP z dieslem Ultimate (po 6,85 zł/l). Jeśli planujecie dłuższą trasę, warto zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno podziękuje lepszą kulturą pracy.

Stacja paliw BP - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Stacja paliw Circle K - ceny 15.05.2026 / Tomasz Sewastianowicz

Gdzie tankować najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Ranking najtańszych województw (dla benzyny 95) otwiera obecnie Podkarpacie, Górny Śląsk oraz Wielkopolska (średnio 6,22 zł/l). Najdrożej jest w Małopolsce (6,28 zł/l).

Z kolei posiadacze diesli powinni wypatrywać stacji w województwie pomorskim (6,79 zł/l). Użytkownicy samochodów z instalacją LPG największe oszczędności znajdą na Warmii i Mazurach (3,63 zł/l); najdroższy jest Dolny Śląsk, gdzie cena LPG dobija do 3,78 zł/l.

Co z tarczą antyinflacyjną? Ważna decyzja rządu

Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że program "Ceny Paliw Niżej" zostaje przedłużony do 30 maja. To kluczowa informacja, która gwarantuje, że nawet jeśli ceny na rynkach światowych odbiją, na polskich stacjach nie zobaczymy nagłych skoków o kilkadziesiąt groszy. Tarcza utrzymuje obniżony VAT i akcyzę, co jest obecnie głównym hamulcem dla inflacji.