Nowe powody zatrzymania prawa jazdy od 30 marca

Katalog sytuacji, w których kierowca musi pożegnać się z dokumentem, właśnie się powiększa. Po rozszerzeniu przepisów o prędkość powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, przyszedł czas na walkę z tzw. brawurą drogową. Od dziś nowe regulacje mają reagować na niebezpieczne manewry, które wcześniej kończyły się wyłącznie mandatem

Wystarczy drift (czy też "bączek") na parkingu pod marketem lub jazda motocyklem na jednym kole (tzw. stójka), aby policjant zatrzymał prawo jazdy na 3 miesiące. To efekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu wykroczeń.

Na co muszą uważać kierowcy? Dwie kluczowe zmiany

Zmiana w art. 102 ustawy wprowadza nową przesłankę, czy raczej aż dwa nowe powody do zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. Policjanci będą reagować surowo, gdy kierujący:

celowo wprowadza pojazd w poślizg kół (np. driftowanie),

(np. driftowanie), powoduje utratę kontaktu koła z nawierzchnią, co dotyczy głównie motocyklistów popisujących się na drogach publicznych

Ważne: uprawnienia zostaną zatrzymane, jeśli policjant uzna, że manewr realnie zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

22 punkty karne za jednym zamachem. Od dziś surowsze prawo

Za drift lub jazdę z kołem w górze kierowca może dostać 10 punktów karnych. Do tego policjant wypisze mandat co najmniej 1500 zł.

Jeżeli taki manewr spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym, np. kolizję, policjant może doliczyć 12 punktów i mandat do 5000 zł. W sumie daje to nawet 22 punkty karne za jednym zamachem.

Statystyki policji nie kłamią. W 2026 roku będzie nowy rekord?

Nowe przepisy mogą sprawić, że liczba zatrzymywanych praw jazdy jeszcze wzrośnie. W 2025 roku policja zatrzymała 77 875 praw jazdy, w tym 24 341 na trzy miesiące.

Po wejściu w życie ostrzejszych przepisów katalog sytuacji, w których kierowca może stracić prawo jazdy, będzie jeszcze szerszy. Dlatego wiele wskazuje na to, że w 2026 r. ta liczba kierowców pozbawionych uprawnień poważnie wzrośnie.