Odcinkowy pomiar prędkości bardziej skuteczny niż fotoradary

Odcinkowy pomiar prędkości, fotoradary, nieoznakowane radiowozy i system RedLight, którego kamery wyłapują przejazd na czerwonym świetle – to cztery typy rozwiązań wykorzystywanych w sieci CANARD. Przy czym za lwią cześć ujawnionych wykroczeń odpowiadają urządzenia OPP.

Reklama

W 2025 roku żółte kamery zamontowane w 73 lokalizacjach przyłapały na przekroczeniu limitów ponad 470 tys. zmotoryzowanych. Dlatego GITD nie zwalnia tempa rozbudowy sieci CANARD. Do ponad 80 już działających instalacji właśnie dołączył kolejny system. I to nie byle jaki, bo na autostradzie...

Nowy OPP na A4: Kamery już odliczają czas przejazdu

Od godziny 12:00 w województwie opolskim kierowcy muszą uważać z wciskaniem gazu. Nowy system odcinkowego pomiaru prędkości właśnie zaczął pracę na kluczowym fragmencie autostrady A4, między węzłem Krapkowice a MOP Góra św. Anny.

Kamery monitorują odcinek o długości 6,5 km. Choć zasady są jasne – limit dla samochodów osobowych to 140 km/h, a dla ciężarowych 80 km/h – to właśnie tutaj wielu kierowców traciło dotąd czujność. Teraz każda próba nadrobienia czasu na tym dystansie zakończy się automatycznym mandatem.

Parametr Szczegóły Lokalizacja A4, w. Krapkowice – MOP Góra św. Anny Długość 6,5 km Limit (osobowe) 140 km/h Limit (ciężarowe) 80 km/h

Kiedy odcinkowy pomiar prędkości robi zdjęcie?

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje margines błędu. W przypadku systemów OPP zasady są jasne:

Próg tolerancji wynosi 10 km/h . Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie.

. Jeśli pojedziesz 130 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – mandatu nie będzie. Przekroczenie o 11 km/h i więcej oznacza już gwarantowaną karę.

oznacza już gwarantowaną karę. Najwyższy mandat : 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł.

: 2500 zł (za przekroczenie o co najmniej 71 km/h). W warunkach recydywy kwota ta rośnie do 5000 zł. Za zbyt szybką jazdę można dostać nawet 15 punktów karnych, co oznacza, że dwie wpadki mogą skutkować pożegnaniem się z prawem jazdy.

Jak uniknąć mandatu? To prosty sposób zgodny z prawem

Wielu kierowców kombinuje: Najpierw docisnę gazu, a potem postoję chwilę na poboczu albo drastycznie zwolnię przed samą bramką. Teoretycznie to zadziała, bo system liczy średnią, ale w praktyce to najkrótsza droga do kłopotów. Gwałtowne hamowanie przed końcem pomiaru czy bezpodstawne zatrzymywanie się na pasie awaryjnym to proszenie się o wypadek i mandat z zupełnie innego paragrafu. Jak więc przetrwać kilkanaście kilometrów pod okiem kamer bez stresu?

Tempomat to najlepszy przyjaciel: Choć wydaje się to banalne, to właśnie manewr z ustawieniem tempomatu jest masowo odkrywany przez kierowców jako najskuteczniejsza broń na rekordowo długie odcinki OPP. Ustawiasz dozwoloną prędkość i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem i pełnym portfelem.

Choć wydaje się to banalne, to właśnie manewr z ustawieniem tempomatu jest masowo odkrywany przez kierowców jako najskuteczniejsza broń na rekordowo długie odcinki OPP. Ustawiasz dozwoloną prędkość i zdejmujesz nogę z gazu. Auto samo pilnuje limitu, a końcową bramkę mijasz z czystym sumieniem i pełnym portfelem. Aplikacje jako wsparcie : Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują Twoją średnią prędkość na mierzonym odcinku.

: Jeśli nie masz pewności, jaki limit obowiązuje na danym fragmencie, rzuć okiem na Mapy Google, Waze czy Yanosika. Nawigacje w czasie rzeczywistym pokazują Twoją średnią prędkość na mierzonym odcinku. Pamiętaj o progu tolerancji, ale nie ryzykuj : Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em.

: Systemy mają zazwyczaj 10 km/h marginesu, jednak jazda "na krawędzi" bywa zgubna – wskazania licznika w aucie nie zawsze pokrywają się idealnie z GPS-em. Krótki postój: Niektórzy kierowcy decydują się na zjazd na MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) lub stację benzynową, jeśli znajdują się one wewnątrz mierzonego odcinka. Postój wydłuża czas przejazdu, co obniża średnią prędkość.

Najprostsza rada? Przepisowa jazda na OPP to nie tylko brak mandatu, ale przede wszystkim święty spokój. Na 17-kilometrowym odcinku różnica między jazdą 140 km/h a 150 km/h to zaledwie kilkanaście sekund zysku – gra zupełnie niewarta ryzyka słonej kary.

Taryfikator mandatów 2026 – ile zapłacisz za prędkość?

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości? W przypadku tzw. recydywy (drugie to samo wykroczenie w ciągu 2 lat), stawki kar od 31 km/h w górę są podwójne.

Przekroczenie prędkości Mandat Punkty karne do 10 km/h 50 zł 1 pkt 11–15 km/h 100 zł 2 pkt 16–20 km/h 200 zł 3 pkt 21–25 km/h 300 zł 5 pkt 26–30 km/h 400 zł 7 pkt 31–40 km/h 800 zł / 1600 zł (recydywa) 9 pkt 41–50 km/h 1000 zł / 2000 zł 11 pkt 51–60 km/h 1500 zł / 3000 zł 13 pkt 61–70 km/h 2000 zł / 4000 zł 14 pkt ponad 70 km/h 2500 zł / 5000 zł 15 pkt

Co czeka kierowców w 2026 roku?

Plany CANARD na najbliższe miesiące są ambitne. Do połowy 2026 roku liczba urządzeń kontrolujących kierowców wzrośnie o 128 przyrządów. Docelowo nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 730 urządzeń, w tym 114 systemów OPP kontrolujących łącznie 650 km dróg w całej Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 nowych miejscach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego na początku stycznia 2025 podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Całość będzie kosztować 85 mln zł. Nowe kamery obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy CANARD będzie dysponował 114 OPP, które będą kontrolować kierowców na ponad 650 km dróg. Łącznie to niemal cztery razy więcej kilometrów niż obecnie i niemal tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Zakopanego. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa. Gdzie pojawią się te przyrządy?

Reklama

400 km autostrad i dróg ekspresowych pod nadzorem kamer

Nowy odcinkowy pomiar prędkości zostanie ustawiony w każdym województwie. Miejsca montażu wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz policją (lokalizacje zebrano w poniższej tabeli). Z 43 lokalizacji 26 ustawią na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 przy pięciu autostradach.

Najwięcej OPP przewidziano w woj. mazowieckim. Spis obejmuje aż 8 odcinkowych pomiarów prędkości:

autostrada A2 (węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów)

droga ekspresowa S2 (węzeł Konotopa – węzeł Opacz)

droga ekspresowa S7 to odcinkowy pomiar prędkości w dwóch nowych lokalizacjach (węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów);

droga ekspresowa S8 to odcinkowy pomiar prędkości w trzech nowych miejscach (węzeł Zielonka – węzeł Wołomin/Nowy Janków, Nadarzyn, węzeł Opacz – węzeł Puchały);

droga ekspresowa S17 (Garwolin Zachód – Garwolin Południe).

Cztery nowe OPP pojawią się w woj. pomorskim. Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S7 dopilnuje kierowców w dwóch lokalizacjach: węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański. Dwa kolejne to droga ekspresowa S6 (węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko oraz w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa).

Warmińsko-mazurskie to również aż cztery nowe lokalizacje OPP. Droga ekspresowa S7 w tym województwie będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w trzech miejscach: Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe. Ekspresówka S51 to OPP między węzeł Olsztyn Południe a Stawigudą.

Zachodniopomorskie także przywita kierowców czterema nowymi zestawami żółtych kamer. Odcinkowy pomiar prędkości "dostanie": autostrada A6 (węzeł Dąbie - węzeł Rzęśnica), droga ekspresowa S3 w dwóch lokalizacjach (Goleniów Północ – Pucie oraz Parłówko – Brzozowo), droga ekspresowa S6 to OPP w Kołobrzegu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w woj. śląskim będzie kontrolować kierowców na autostradach. Autostrada A1 to aż trzy nowe lokalizacje (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód). Z kolei autostrada A4 to nowy OPP od węzeł Mikołowska do węzeł Murckowska.

Nowy OPP na 9 drogach ekspresowych i 5 autostradach

Odcinkowy pomiar prędkości w pozostałych województwach opisuje tabela (niżej). Jeśli chodzi o zagęszczenie na poszczególnych trasach, to najwięcej nowych lokalizacji przewidziano na autostradzie A4 (8 OPP), autostradzie A1 (5 OPP) i drodze ekspresowej S7 (8 OPP).

Autostrada A4 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w pięciu województwach. Odpowiednio są to:

Dolnośląskie (węzeł Kąty Wrocławskie - węzeł Wrocław Południe oraz węzeł Krzyżowa - węzeł Krzywa),

Małopolskim (węzeł Kurdwanów - węzeł Wielicka, węzeł Tarnów Centrum - MOP Jawornik i węzeł Brzesko - węzeł Tarnów Mościce),

Opolskie (węzeł Opole Zachód - MOP Prószków),

Podkarpackie (węzeł Rzeszów Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Śląskie (węzeł Mikołowska - węzeł Murckowska).

Będzie 8 odcinkowych pomiarów prędkości na autostradzie A4 i 5 OPP na A1

Autostrada A1 trafi pod nadzór pięciu systemów OPP w dwóch województwach. Spis obejmuje odpowiednio:

Łódzkie (węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk oraz węzeł Kutno – węzeł Piątek),

Śląskie (węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki, wysokość miejscowości Brodowe – węzeł Mykanów oraz węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód).

Droga ekspresowa S7. Gdzie uważać na odcinkowy pomiar prędkości?

Droga ekspresowa S7 będzie kontrolowana przez odcinkowy pomiar prędkości w czterech województwach. Odpowiednio są to:

Pomorskie (węzeł Gdynia Chwarzno – węzeł Gdynia Wielki Kack oraz węzeł Dworek - węzeł Nowy Dwór Gdański),

Warmińsko-mazurskie (Rychnowo – Olsztynek, węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo oraz węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe),

Mazowieckie (węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska oraz węzeł Radom Północ – węzeł Wolantów),

Świętokrzyskie (S7 Kajetanów - węzeł Kielce Północ).

Odcinkowy pomiar prędkości w 43 miejscach. Lista lokalizacji w 2026 roku