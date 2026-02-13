Transport publiczny staje się bezpieczniejszy

Kłęby spalin, kierowca szarpiący się z ogromną kierownicą i wiatr hulający po dziurawym przegubie - taki obraz autobusów do dziś ma w głowach wielu pasażerów. Przez ostatnią dekadę, w pojazdach komunikacji kursujących w Polsce zmieniło się jednak niemal wszystko. Postęp jest nawet szybszy niż na rynku samochodów osobowych, a współczesne autobusy oferują udogodnienia rodem z dobrze wyposażonych aut osobowych.

Reklama

Nie chodzi tylko o efektywną klimatyzację czy cyfrowy zestaw wskaźników. Transport publiczny wchodzi w nową erę, w której kluczową rolę odgrywa współpraca człowieka z technologią. Nowoczesne systemy wsparcia kierowcy (czyli ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) coraz częściej stają się standardem także w autobusach miejskich i międzymiastowych. Co to za układy, jak działają i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?

ADAS w autobusach. Co to takiego?

Reklama

Wspierające kierowcę systemy w autobusach obejmują dziś m.in. asystenta pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, adaptacyjny tempomat, system ostrzegania przed kolizją z funkcją automatycznego hamowania, kamery o polu widzenia 360 stopni, a także systemy wykrywania pieszych i rowerzystów. W warunkach miejskich szczególne znaczenie ma eliminowanie tzw. martwych stref - zwłaszcza przy skrętach i ruszaniu z przystanku. W ruchu międzymiastowym kluczowe są z kolei systemy utrzymywania pasa oraz adaptacyjny tempomat, które pomagają prowadzić bezpiecznie i komfortowo. Wisienką na torcie jest technologia V2X pozwalająca komunikować się z otoczeniem, infrastrukturą i innymi pojazdami, np. w celu ostrzegania o zagrożeniach na drodze. To nowość nawet na rynku aut osobowych, która wprowadzana jest już w nowych modelach Yutonga.

Co istotne, operatorzy coraz wyraźniej rozróżniają systemy, które realnie podnoszą bezpieczeństwo, od tych, które są jedynie efektownym dodatkiem w katalogu. W praktyce liczy się niezawodność działania, intuicyjność komunikatów oraz to, czy system nie „walczy” z kierowcą, lecz naprawdę wspiera go na co dzień.

Bezpieczniejsza jazda

Wracając jeszcze do tego, jak pasażerowie wspominają autobusy z dawnych lat - warto wspomnieć o tym, że zastosowanie układów ADAS wpływa na bezpieczeństwo podróżujących. Badania dowodzą, że systemy bezpieczeństwa stosowane w nowych pojazdach istotnie redukują ryzyko typowych drogowych kolizji i wypadków - szczególnie najechań na tył i kolizji w ruchu miejskim.

W danych z USA, analizowanych w ramach partnerstwa PARTS (NHTSA), systemy automatycznego hamowania awaryjnego (Autonomous Emergency Braking) wiązano ze spadkiem liczby takich zderzeń o ok. 49 proc. Podobne wnioski płyną z europejskich analiz Euro NCAP - analiza danych z kilku krajów wskazywała ok. 38-procentową redukcję najechań na tył w pojazdach wyposażonych w niskoprędkościowe AEB. A ponieważ w transporcie publicznym nawet drobna kolizja oznacza ryzyko upadków i urazów osób stojących, mniej takich zdarzeń i mniej awaryjnych hamowań to w praktyce mniej szarpnięć, mniej upadków i wyższe poczucie bezpieczeństwa - czyli element jakości usługi widoczny dla pasażera.

Tak nowe systemy zmieniają transport publiczny

Coraz więcej autobusów wyposażonych w zaawansowane systemy wspierające kierowcę porusza się też po polskich drogach. Obecnie nad Wisłą eksploatowanych jest ponad 152 zeroemisyjnych autobusów Yutonga dostarczone i zakontraktowane są łącznie 324 pojazdy. Najszersza gama układów ADAS obecna jest w modelu IC12E, czyli międzymiastowym autobusie elektrycznym, który wjechał niedawno na rynek. Nowy pojazd ma na pokładzie asystenta pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, system kamer 360 stopni czy system ostrzegający o obecności pojazdów w martwym polu. Standardem jest też system audio-wideo, ambientowe oświetlenie wnętrza, inteligentny kokpit z cyfrowymi zegarami czy pokładowe wi-fi. Busnex Poland, czyli wyłączny przedstawiciel Yutong Bus zebrał już pierwsze zamówienia na nowy model. Będzie można spotkać go na trasach na Podlasiu oraz w Złocieńcu.

Yutong Bus to dziś jeden z najważniejszych graczy globalnej branży motoryzacyjnej. Producent odpowiada za ponad 10 proc. światowej sprzedaży, a jego skala działania wykracza daleko poza pojedyncze rynki czy segmenty. Zaplecze technologiczne obejmujące centra badawczo-rozwojowe oraz kompleksy produkcyjne o łącznej powierzchni około 4 mln m² pozwala firmie projektować i wytwarzać pełne portfolio pojazdów - od autobusów elektrycznych i hybrydowych, przez konstrukcje wodorowe, po modele z napędem konwencjonalnym. Efekt? Obecność w systemach transportu publicznego na wszystkich kontynentach, w tym w rosnącej liczbie europejskich miast i regionów.

Skala produkcji idzie w parze z tempem rozwoju. W czterech fabrykach producenta każdego dnia powstają setki nowych autobusów, co w ujęciu rocznym oznacza wolumen liczony w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Tylko w 2025 roku do klientów trafiło blisko 50 tys. takich pojazdów, a łączna liczba dostarczonych egzemplarzy przekroczyła już 190 tys.