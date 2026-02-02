W skrócie – na co nas nabierają producenci zimowych płynów?

Zaniżona temperatura : Płyn "zimowy" potrafi zamarznąć na szybie już przy -10 czy -12°C.

: Płyn "zimowy" potrafi zamarznąć na szybie już przy -10 czy -12°C. Toksyczny skład: Zamiast bezpiecznego etanolu, wlewają tani i trujący metanol. Jeśli po spryskaniu szyb czuć ostry zapach i pieką Cię oczy – to znak ostrzegawczy.

Zamiast bezpiecznego etanolu, wlewają tani i trujący metanol. Jeśli po spryskaniu szyb czuć ostry zapach i pieką Cię oczy – to znak ostrzegawczy. Brak atestów: Tanie płyny mogą niszczyć gumę wycieraczek i trwale matowić lakier auta.

Płyn "zimowy" na -20°C zamarza znacznie szybciej

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego zimowy płyn do spryskiwaczy zamarza na szybie, to dobrze trafiłeś. Naukowcy z ITS przetestowali ponad 100 próbek płynów dostępnych na rynku. Wyniki są zaskakujące: aż 80% płynów nie trzyma parametrów z etykiety.

Reklama

Najczęstszym problemem jest temperatura krystalizacji. Podczas prób okazało się, że płyn opisany jako odporny do -20°C potrafił zamarzać już przy -18°C. Przy obecnych mrozach taka różnica błyskawicznie blokuje układ spryskiwaczy. Co więcej, nawet jeśli ciecz dotrze do dysz, po rozpyleniu może zamarznąć na szybie już przy -10°C, tworząc niebezpieczną lodową powłokę.

– Te 1-2 stopnie robią ogromną różnicę. Wystarczy jedna mroźna noc i płyn może zamarznąć w całym układzie – ostrzega Ewa Rostek z ITS. Ekspertka dodaje też, by nie zostawiać bańki w bagażniku – słaby płyn może ją rozsadzić i zalać auto.

Pułapka "płynów przejściowych"

Reklama

Co ciekawe, problem dotyczy też produktów z certyfikatami. Największą pułapką są jednak płyny oznaczone jako "zimowe -15°C". W rzeczywistości to produkty przejściowe – dobre na jesień, ale kompletnie nieprzydatne podczas fali mrozów.

Czym tak naprawdę oddychasz w kabinie?

Osobny problem to toksyczność. Aby obniżyć cenę, producenci dodają metanol. Jest on silnie trujący – może powodować zawroty głowy i podrażnienie dróg oddechowych. Choć przepisy ograniczają jego stosowanie, wiele firm ukrywa ten fakt, stosując niejasne oznaczenia lub rezygnując z piktogramów ostrzegawczych.

Jak teraz kupuję płyn? Moje zasady