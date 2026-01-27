- Skoda trzecią siłą Europy. Czesi zawstydzają konkurencję
Skoda trzecią siłą Europy. Czesi zawstydzają konkurencję
Skoda oficjalnie została trzecią potęgą na europejskim rynku motoryzacyjnym. Świetne wyniki sprzedaży wprowadziły markę do grona najbardziej rentownych producentów popularnych, a tempem wzrostu Czesi zostawili konkurencję w tyle. To efekt rekordowych wyników – najlepszych od sześciu lat. W 2025 roku na drogi wyjechało ponad milion nowych aut ze "strzałą" w logo. Obok sprawdzonych hitów, takich jak Octavia czy Kodiaq, sukces napędza rosnący popyt na modele zelektryfikowane. Europejczycy pokochali Skody z wtyczką – już co czwarte auto opuszczające salon posiadało napęd elektryczny lub hybrydowy typu PHEV.
W Polsce Skoda również idzie jak burza. Z wynikiem 65,5 tys. sprzedanych egzemplarzy marka zajęła drugie miejsce na podium najchętniej wybieranych producentów w 2025 roku. Sama Octavia w czwartym kwartale była najpopularniejszym nowym samochodem w kraju. Teraz, żeby podtrzymać passę, producent mocno obniża ceny całej gamy. Na co mogą liczyć kierowcy?
Octavia z nową twarzą: Inteligentne reflektory LED Matrix
Skoda Octavia w nowym wcieleniu patrzy na świat przez ostro zarysowane reflektory LED Matrix drugiej generacji. To najbardziej zauważalna zmiana wizualna. Nowe lampy składają się z zewnętrznego modułu bi-LED dla świateł mijania i drogowych oraz sekcji wewnętrznej z dwoma rzędami 36 pojedynczych segmentów matrycowych (to o 12 więcej niż wcześniej).
W praktyce oznacza to, że system może precyzyjnie sterować każdym segmentem z osobna. Efekt? Możemy jechać na "długich" bez ryzyka oślepiania innych kierowców, a znaki drogowe są doświetlone z chirurgiczną precyzją. Z tyłu wzrok przyciąga napis SKODA naniesiony nową czcionką oraz lampy z dynamicznymi kierunkowskazami. Co ciekawe, dzięki nowym zderzakom nadwozie urosło o centymetr, osiągając blisko 4,7 m długości.
Wnętrze jak w Superbie. Ile masz wzrostu?
Zmiany widać i czuć również w kabinie. Bogatsze wyposażenie seryjne obejmuje 10-calowy wirtualny kokpit oraz ekran środkowy o tej samej przekątnej. Na życzenie można go zastąpić imponującym, 13-calowym wyświetlaczem, znanym z Superba. System multimedialny błyskawicznie reaguje na dotyk, do tego jest konfigurowalny pasek skrótów i przejrzyste menu z dużymi polami wyboru.
Pod względem przestronności Octavia wciąż gra w swojej własnej lidze. Kierowca o wzroście 186 cm bez trudu znajdzie idealną pozycję za kierownicą. Z tyłu? Można poczuć się jak w kinie. Miejsca na nogi i nad głową jest pod dostatkiem – nawet pasażer mierzący 190 cm nie będzie dotykał podsufitki. Skoda dorzuciła też kilka "ułatwiaczy" życia:
- Phone Box: 15-watowa, chłodzona ładowarka indukcyjna (telefon się nie przegrzewa).
- Mocne porty USB-C: 45 W mocy pozwala na trzykrotnie szybsze ładowanie laptopa czy smartfona niż dotychczas.
- Ulepszony system Kessy: Auto automatycznie odblokuje drzwi, gdy tylko znajdziemy się 1,5 m od niego.
Rekordowe bagażniki: Nikt w tej klasie nie daje więcej
Przestronność i praktyczność wnętrza pozostaje kluczową zaletą. Skoda Octavia kombi oferuje bagażnik o pojemności aż 640 litrów, a wersja liftback – 600 l. Nikt w tej klasie nie ma nic większego. To rekord.
Silnik 1.5 TSI mHEV: Dlaczego jest hitem w Polsce?
Pod maską Octavii znajdziemy szeroki wybór napędów, ale to benzynowe 1.5 TSI (dostępne w wariantach 115 KM i 150 KM) z technologią miękkiej hybrydy (mHEV) i skrzynią DSG jest najczęstszym wyborem Polaków. Jak to działa?
System wykorzystuje dodatkową instalację 48V i niewielki akumulator litowo-jonowy. Silnik elektryczny wspomaga jednostkę spalinową podczas ruszania, generując dodatkowy moment obrotowy. Największą zaletą jest jednak funkcja "żeglowania" – auto potrafi toczyć się z całkowicie wyłączonym silnikiem spalinowym, co realnie obniża zużycie paliwa.
Jak jeździ nowa Skoda Octavia z silnikiem 1.5 TSI/150 KM? Wyniki spalania zaskakują
Na drodze 150-konna Octavia 1.5 mHEV zwraca uwagę harmonijnym połączeniem stabilnego prowadzenia, zwinności i wysokiego poziomu komfortu – w czym zasługa m.in. zawieszenia DCC z możliwością wyboru nastawień.
Turbobenzynowy silnik ma przyjazną charakterystykę z dużą dawką momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów i płynnie współpracuje z 7-biegowym DSG. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,5 sekundy.
Jednak to ekonomia jazdy robi największe wrażenie. Podczas spokojnej podróży z czterema dorosłymi osobami i bagażem, Octavia zużyła średnio 4,5 l benzyny na 100 km. To wynik godny zaawansowanych hybryd i mocny argument przeciwko zakupowi droższego diesla 2.0 TDI/150 KM. Silnik 1.5 TSI pracuje przy tym niezwykle cicho i kulturalnie, a system żeglowania pozwala oszczędzić nawet do litra paliwa na każdym dystansie 100 km. To optymalna konfiguracja, która sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.
Ile kosztuje Skoda Octavia? Taniej o 24 500 zł
Skoda z okazji 130-lecia obniżyła ceny. W efekcie Skoda Octavia może być tańsza nawet o 24 500 zł. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Jak urodzinowa wyprzedaż wygląda w praktyce?
Najtańsza Skoda Octavia Edition 130 kosztuje od 102 500 zł
Skoda Octavia Edition 130 Essence 1.5 TSI/115 KM kosztuje teraz od 102 500 zł, czyli jedynie 700 zł więcej od bazowego wariantu (kombi Edition 130 od 106 600 zł). To model z 6-biegową przekładnią manualną. Instalacja miękkiej hybrydy oraz 7-biegowy automat DSG podnoszą cenę do 108 700 zł. Mocniejsza odmiana 1.5/150 KM to wydatek od 111 200 zł (kombi od 115 300 zł).
Octavia Edition 130 Essence z najpopularniejszym silnikiem 1.5 TSI/150 KM m-HEV kosztuje od 115 300 zł. Trudno znaleźć dla niej rywala, który zapewnia takie osiągi i wyposażenie w tej cenie. Konkurencja z Chin, nawet jeśli wyceniona podobnie lub niżej, z reguły odstaje w czasie jazdy.
Skoda Octavia Edition 130 Essence oferuje wyposażenie wersji Essence wzbogacone m.in. o takie elementy jak:
- Kamera cofania;
- Tylne światła TOP LED z dynamicznymi kierunkowskazami;
- Pakiet Fleet w tym SmartLink - połączenie przewodowe/bezprzewodowe dla urządzeń Apple;
- Czujniki parkowania przód/tył.
Chińczykom brakuje takiego silnika
Octavia oferuje także coś, czego Chińczycy nie zapewniają w Europie, czyli silnik Diesla – sprawdzona jednostka 2.0 TDI to najlepszy kompromis między przyzwoitymi osiągami i oszczędnym zużyciem paliwa. Octavia Edition 130 Essence z bazowym 2.0 TDI/115 KM kosztuje od 117 900 zł (kombi – 122 000 zł). Turbodiesel 2.0 TDI/150 KM (7-biegowy automat DSG) w jubileuszowej wersji wyposażeniowej wymaga od 127 300 zł (kombi od 131 400 zł).
Skoda Octavia Edition 130 Selection 1.5 TSI/115 KM kosztuje o 800 zł więcej od regularnego modelu, czyli od 119 900 zł (kombi od 123 300 zł). Mocniejszy wariant 1.5/150 KM to wydatek od 128 600 zł (kombi od 132 000 zł).
Skoda Octavia Edition 130 Selection oferuje wyposażenie wersji Selection wzbogacone o takie elementy jak:
- Pakiet Light & View Plus w tym reflektory TOP LED Matrix;
- Adaptive Cruise Control;
- tylko dla wersji kombi: zagłówki z funkcją spania na tylnej kanapie.
