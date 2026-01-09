Nowa Mazda CX-6e wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać

Nowa Mazda CX-6e debiutuje w Polsce. Elegancko wystylizowany SUV w stylu coupe ma prawie 4,9 m długości, świecącą ramkę grilla i 21-calowe koła rozstawione niemal na rogach nadwozia. Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki.

Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze nowej Mazdy CX-6e zaskakuje stylem i przestronnością. Poczujesz się wygodnie

Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Imponujące wrażenie robi gigantyczny, 26-calowy ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.

Jakość wykonania z półki premium

Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda CX-6e aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy.

Mazda CX-6e - jaka pojemność bagażnika?

Pod względem możliwości transportowych nowa Mazda CX-6e spełni rodzinne wymagania. Bagażnik pojemności o 468 litrów po złożeniu drugiego rzędu siedzeń można powiększyć do 1434 litrów. Do tego jest frunk, czyli 80-litrowy schowek pod przednią maską.

Mazda CX-6e z napędem na tył silnikiem o mocy 258 KM

Nowa Mazda CX-6e to samochód tylnonapędowy. W podłodze skrywa akumulator duży 78 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (290 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 185 km/h. Producent deklaruje do 484 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 24 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 195 kW. CX-6e standardowo wyposażona jest w pompę ciepła, która zapewnia efektywne ogrzewanie kabiny nawet w mroźne dni.

Ile kosztuje nowa Mazda CX-6e? Oto ceny

Nowa Mazda CX-6e w Polsce jest dostępna w dwóch wersjach. Odmiana Takumi z silnikiem o mocy 258 KM z napędem na tył i akumulatorem 78 kWh kosztuje od 206 100 zł. Bogatsza konfiguracja Takumi Plus (258 KM RWD 78 kWh) wymaga 219 000 zł. Pierwsze samochody w polskich salonach pojawią się latem 2026 r.

Mazda CX-6e - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

Układ napędowy MAZDA CX-6e Napęd na koła tylne Przekładnia Automatyczna, 1-stopniowa Typ silnika AC synchroniczny Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 190 (258) przy 7000 Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr./min 290 przy 500-5000 Typ akumulatora Litowo-jonowy / Litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP) Pojemność akumulatora kWh 78 Napięcie akumulatora V 364 Masa akumulatora kg 550 Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC trójfazowe poprzez złącze Typ 2 Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 195 Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min 24 Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min 15 Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11 Czas ładowania akumulatora AC od 0 do 100% h 8,5

Osiągi MAZDA CX-6e Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,9 Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 185 Zużycie energii w cyklu WLTP (19“/21“) Zasięg w cyklu mieszanym km 484/468 Zasięg w trybie miejskim km 610/607 Zużycie energii elektrycznej - w cyklu mieszanym kWh/100 km 18,9/19,4 Emisje w cyklu WLTP Emisje CO2 - w cyklu mieszanym g/km 0 Klasa emisji CO2 A

Zawieszenie i koła MAZDA CX-6e Zawieszenie Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link Felgi i opony Rozmiar opon 235/55 R19 255/40 R 21 Średnica felg 19“/21“

Typ nadwozia SUV Liczba miejsc 5 Wymiary zewnętrzne Długość całkowita mm 4850 Szerokość całkowita (bez lusterek) mm 1935 Wysokość całkowita (bez bagażu i kierowcy) mm 1620 Rozstaw osi mm 2902 Nawis przedni mm 970 Nawis tylny mm 978 Rozstaw kół przednich mm 1643 Rozstaw kół tylnych mm 1652 Prześwit - (z kierowcą o masie 75 kg) mm 158 Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami / ścianami) m 6,0 / 6,2 Wymiary wnętrza Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 1013 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1481 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1408 Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1050 Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu mm 994 Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1432 Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1367 Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 990 Szerokość kabiny na wysokości kolan mm 122 Bagażnik Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika) l 363 Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu l 468 Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika) l 956 Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu) l 1434 Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 395-476 Wysokość od podłogi do poziomu sufitu mm 682-700 Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1841 / 967 Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 971 Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża 700 Szerokość otworu załadunku mm 944 Wysokość otworu załadunku mm 674 Pojemność bagażnika przedniego l 80