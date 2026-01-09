- Nowa Mazda CX-6e wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać
Nowa Mazda CX-6e wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać
Nowa Mazda CX-6e debiutuje w Polsce. Elegancko wystylizowany SUV w stylu coupe ma prawie 4,9 m długości, świecącą ramkę grilla i 21-calowe koła rozstawione niemal na rogach nadwozia. Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki.
Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…
Wnętrze nowej Mazdy CX-6e zaskakuje stylem i przestronnością. Poczujesz się wygodnie
Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Imponujące wrażenie robi gigantyczny, 26-calowy ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.
Jakość wykonania z półki premium
Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda CX-6e aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy.
Mazda CX-6e - jaka pojemność bagażnika?
Pod względem możliwości transportowych nowa Mazda CX-6e spełni rodzinne wymagania. Bagażnik pojemności o 468 litrów po złożeniu drugiego rzędu siedzeń można powiększyć do 1434 litrów. Do tego jest frunk, czyli 80-litrowy schowek pod przednią maską.
Mazda CX-6e z napędem na tył silnikiem o mocy 258 KM
Nowa Mazda CX-6e to samochód tylnonapędowy. W podłodze skrywa akumulator duży 78 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (290 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 185 km/h. Producent deklaruje do 484 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 24 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 195 kW. CX-6e standardowo wyposażona jest w pompę ciepła, która zapewnia efektywne ogrzewanie kabiny nawet w mroźne dni.
Ile kosztuje nowa Mazda CX-6e? Oto ceny
Nowa Mazda CX-6e w Polsce jest dostępna w dwóch wersjach. Odmiana Takumi z silnikiem o mocy 258 KM z napędem na tył i akumulatorem 78 kWh kosztuje od 206 100 zł. Bogatsza konfiguracja Takumi Plus (258 KM RWD 78 kWh) wymaga 219 000 zł. Pierwsze samochody w polskich salonach pojawią się latem 2026 r.
Mazda CX-6e - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi
|Układ napędowy
|MAZDA CX-6e
|Napęd na koła
|tylne
|Przekładnia
|Automatyczna, 1-stopniowa
|Typ silnika
|AC synchroniczny
|Moc maksymalna
|kW (KM) przy obr./min
|190 (258) przy 7000
|Maksymalny moment obrotowy
|Nm przy obr./min
|290 przy 500-5000
|Typ akumulatora
|Litowo-jonowy / Litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP)
|Pojemność akumulatora
|kWh
|78
|Napięcie akumulatora
|V
|364
|Masa akumulatora
|kg
|550
|Rodzaje ładowania akumulatora
|DC poprzez złącze CCS, AC trójfazowe poprzez złącze Typ 2
|Moc maksymalna ładowania prądem stałym
|kW
|195
|Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80%
|min
|24
|Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80%
|min
|15
|Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym)
|kW
|11
|Czas ładowania akumulatora AC od 0 do 100%
|h
|8,5
|Osiągi
|MAZDA CX-6e
|Przyśpieszenie 0-100 km/h
|s
|7,9
|Prędkość maksymalna (ograniczona)
|km/h
|185
|Zużycie energii w cyklu WLTP
|(19“/21“)
|Zasięg w cyklu mieszanym
|km
|484/468
|Zasięg w trybie miejskim
|km
|610/607
|Zużycie energii elektrycznej - w cyklu mieszanym
|kWh/100 km
|18,9/19,4
|Emisje w cyklu WLTP
|Emisje CO2 - w cyklu mieszanym
|g/km
|0
|Klasa emisji CO2
|A
|Zawieszenie i koła
|MAZDA CX-6e
|Zawieszenie
|Zawieszenie kół przednich
|Kolumny Macpherson
|Zawieszenie kół tylnych
|Układ multi-link
|Felgi i opony
|Rozmiar opon
|235/55 R19 255/40 R 21
|Średnica felg
|19“/21“
|Typ nadwozia
|SUV
|Liczba miejsc
|5
|Wymiary zewnętrzne
|Długość całkowita
|mm
|4850
|Szerokość całkowita (bez lusterek)
|mm
|1935
|Wysokość całkowita (bez bagażu i kierowcy)
|mm
|1620
|Rozstaw osi
|mm
|2902
|Nawis przedni
|mm
|970
|Nawis tylny
|mm
|978
|Rozstaw kół przednich
|mm
|1643
|Rozstaw kół tylnych
|mm
|1652
|Prześwit - (z kierowcą o masie 75 kg)
|mm
|158
|Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami / ścianami)
|m
|6,0 / 6,2
|Wymiary wnętrza
|Wysokość kabiny do sufitu, z przodu
|mm
|1013
|Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu
|mm
|1481
|Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu
|mm
|1408
|Ilość miejsca na nogi, z przodu
|mm
|1050
|Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu
|mm
|994
|Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu
|mm
|1432
|Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu
|mm
|1367
|Ilość miejsca na nogi, z tyłu
|mm
|990
|Szerokość kabiny na wysokości kolan
|mm
|122
|Bagażnik
|Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika)
|l
|363
|Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu
|l
|468
|Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika)
|l
|956
|Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu)
|l
|1434
|Wysokość od podłogi do poziomu rolety
|mm
|395-476
|Wysokość od podłogi do poziomu sufitu
|mm
|682-700
|Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń
|mm
|1841 / 967
|Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli
|mm
|971
|Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża
|700
|Szerokość otworu załadunku
|mm
|944
|Wysokość otworu załadunku
|mm
|674
|Pojemność bagażnika przedniego
|l
|80
|Masy
|MAZDA CX-6e
|Minimalna masa własna bez kierowcy
|kg
|2130
|Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg)
|kg
|2205
|Maksymalna dopuszczalna masa całkowita
|kg
|2590
|Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej
|kg
|1153
|Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej
|kg
|1448
|Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca
|kg
|1000
|Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej(nachylenie drogi 8% / 12%)
|kg
|1500
