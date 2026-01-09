rozwiń

Nowa Mazda CX-6e wjeżdża na rynek. Auto można już zamawiać

Nowa Mazda CX-6e debiutuje w Polsce. Elegancko wystylizowany SUV w stylu coupe ma prawie 4,9 m długości, świecącą ramkę grilla i 21-calowe koła rozstawione niemal na rogach nadwozia. Kamery zamiast lusterek bocznych, szeroki wlot powietrza tuż pod krawędzią maski i nisko osadzone nadwozie - to tylko cześć trików dla jak najlepszej aerodynamiki.

Reklama

Gładkich bocznych powierzchni nie zakłócają nawet klamki, które wysuwają się automatycznie z drzwi. Do tego nisko położony środek ciężkości i idealne rozłożenie masy w stosunku 50:50. Zanim jednak zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze nowej Mazdy CX-6e zaskakuje stylem i przestronnością. Poczujesz się wygodnie

Przeszklone wnętrze nowej Mazdy daje poczucie fantastycznej przestronności. Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Imponujące wrażenie robi gigantyczny, 26-calowy ekran środkowy zawiaduje stacją multimedialną, klimatyzacją i innymi funkcjami auta. Wirtualny kokpit zamiast tradycyjnych zegarów można niemal dowolnie konfigurować pod względem prezentowanych informacji.

Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz
Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz

Jakość wykonania z półki premium

Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów Mazda CX-6e aspiruje do klasy premium. Wyposażenie obejmuje m.in. pakiet wspierający kierowcę, który obejmuje zestaw kamer M-pikselowych, radar fal milimetrowych i radar ultradźwiękowy.

Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz

Mazda CX-6e - jaka pojemność bagażnika?

Pod względem możliwości transportowych nowa Mazda CX-6e spełni rodzinne wymagania. Bagażnik pojemności o 468 litrów po złożeniu drugiego rzędu siedzeń można powiększyć do 1434 litrów. Do tego jest frunk, czyli 80-litrowy schowek pod przednią maską.

Mazda CX-6e z napędem na tył silnikiem o mocy 258 KM

Nowa Mazda CX-6e to samochód tylnonapędowy. W podłodze skrywa akumulator duży 78 kWh połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 258 KM (290 Nm). To wystarczy by przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 185 km/h. Producent deklaruje do 484 km zasięgu na jednym ładowaniu. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. potrwa ok. 24 minut przy użyciu prądu stałego o mocy 195 kW. CX-6e standardowo wyposażona jest w pompę ciepła, która zapewnia efektywne ogrzewanie kabiny nawet w mroźne dni.

Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz
Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz

Ile kosztuje nowa Mazda CX-6e? Oto ceny

Nowa Mazda CX-6e w Polsce jest dostępna w dwóch wersjach. Odmiana Takumi z silnikiem o mocy 258 KM z napędem na tył i akumulatorem 78 kWh kosztuje od 206 100 zł. Bogatsza konfiguracja Takumi Plus (258 KM RWD 78 kWh) wymaga 219 000 zł. Pierwsze samochody w polskich salonach pojawią się latem 2026 r.

Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz

Mazda CX-6e - dane techniczne, silnik, wymiary, osiągi

Układ napędowy MAZDA CX-6e
Napęd na koła tylne
Przekładnia Automatyczna, 1-stopniowa
Typ silnika AC synchroniczny
Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 190 (258) przy 7000
Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr./min 290 przy 500-5000
Typ akumulatora Litowo-jonowy / Litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP)
Pojemność akumulatora kWh 78
Napięcie akumulatora V 364
Masa akumulatora kg 550
Rodzaje ładowania akumulatora DC poprzez złącze CCS, AC trójfazowe poprzez złącze Typ 2
Moc maksymalna ładowania prądem stałym kW 195
Czas ładowania akumulatora DC od 10% do 80% min 24
Czas ładowania akumulatora DC od 30% do 80% min 15
Moc maksymalna ładowania prądem przemiennym (3-fazowym) kW 11
Czas ładowania akumulatora AC od 0 do 100% h 8,5
Osiągi MAZDA CX-6e
Przyśpieszenie 0-100 km/h s 7,9
Prędkość maksymalna (ograniczona) km/h 185
Zużycie energii w cyklu WLTP (19“/21“)
Zasięg w cyklu mieszanym km 484/468
Zasięg w trybie miejskim km 610/607
Zużycie energii elektrycznej - w cyklu mieszanym kWh/100 km 18,9/19,4
Emisje w cyklu WLTP
Emisje CO2 - w cyklu mieszanym g/km 0
Klasa emisji CO2 A
Zawieszenie i koła MAZDA CX-6e
Zawieszenie
Zawieszenie kół przednich Kolumny Macpherson
Zawieszenie kół tylnych Układ multi-link
Felgi i opony
Rozmiar opon 235/55 R19 255/40 R 21
Średnica felg 19“/21“
Typ nadwozia SUV
Liczba miejsc 5
Wymiary zewnętrzne
Długość całkowita mm 4850
Szerokość całkowita (bez lusterek) mm 1935
Wysokość całkowita (bez bagażu i kierowcy) mm 1620
Rozstaw osi mm 2902
Nawis przedni mm 970
Nawis tylny mm 978
Rozstaw kół przednich mm 1643
Rozstaw kół tylnych mm 1652
Prześwit - (z kierowcą o masie 75 kg) mm 158
Promień zawracania (pomiędzy krawężnikami / ścianami) m 6,0 / 6,2
Wymiary wnętrza
Wysokość kabiny do sufitu, z przodu mm 1013
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z przodu mm 1481
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z przodu mm 1408
Ilość miejsca na nogi, z przodu mm 1050
Wysokość kabiny do sufitu, z tyłu mm 994
Szerokość kabiny na wysokości ramion, z tyłu mm 1432
Szerokość kabiny na wysokości bioder, z tyłu mm 1367
Ilość miejsca na nogi, z tyłu mm 990
Szerokość kabiny na wysokości kolan mm 122
Bagażnik
Pojemność bagażnika (wszystkie oparcia podniesione, do pokrywy bagażnika) l 363
Pojemność z podniesionymi oparciami tylnych siedzeń do linii dachu l 468
Pojemność bagażnika (po złożeniu siedzeń w drugim rzędzie, do rolety bagażnika) l 956
Pojemność bagażowa (ze złożonymi siedzeniami w drugim rzędzie, do sufitu) l 1434
Wysokość od podłogi do poziomu rolety mm 395-476
Wysokość od podłogi do poziomu sufitu mm 682-700
Długość na poziomie podłogi do oparć przednich/tylnych siedzeń mm 1841 / 967
Szerokość pomiędzy wnękami nadkoli mm 971
Wysokość progu otworu bagażnika, odległość od podłoża 700
Szerokość otworu załadunku mm 944
Wysokość otworu załadunku mm 674
Pojemność bagażnika przedniego l 80
Masy MAZDA CX-6e
Minimalna masa własna bez kierowcy kg 2130
Minimalna masa własna z kierowcą (75 kg) kg 2205
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita kg 2590
Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi przedniej kg 1153
Maksymalne obciążenie dopuszczalne osi tylnej kg 1448
Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy bez hamulca kg 1000
Maksymalna dopuszczalna masa holowanej przyczepy hamowanej(nachylenie drogi 8% / 12%) kg 1500
Nowa Mazda CX-6e Nowa Mazda CX-6e / Tomasz Sewastianowicz